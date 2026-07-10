Sonja Lesch ehdolla SRL:n hallituksen puheenjohtajaksi

Sonja Lesch

Tieni hevosten pariin alkoi lapsena Haminassa, perheen suomenhevosella. Seitsemänvuotiaana pääsin aloittamaan ratsastuskoulutunnit Husössä. Ne olivat niin odotettuja, että kypärä oli päässä jo kotoa lähtiessä. Tallilla opin jo varhain sitkeyttä ja yhteisön merkitystä.

Omalla hevosella olen harrastanut vuodesta 1993. Olen 43-vuotias inkoolainen toisen polven hevosihminen, ratsastaja, hevosenomistaja, seuratoimija ja yhdistysjohtaja sekä kahden teini-ikäisen lapsen äiti. Olen vuosien varrella kokeillut eri ratsastuksen lajeja, mutta olosuhteet veivät minut kouluratsastuksen pariin. Hevoset ovat opettaneet minulle kärsivällisyyttä, vastuunkantoa ja sen, että luottamus ansaitaan teoilla. Tunnen suomalaisen ratsastuksen arjen tallielämästä yhdistysten päätöksentekoon, jossa rakennetaan lajin edellytyksiä ja linjataan tulevaa.

Tavoitteet

Haluan rakentaa Suomen Ratsastajainliittoa, johon ja jonka hallintoon jäsenistö voi luottaa. Liiton taloutta on johdettava vastuullisesti, viestinnän on oltava avointa ja jäsenistön on tiedettävä, mihin liitto on menossa. Ennen kaikkea haluan kuunnella jäsenistöä.

Liiton tehtävä ei ole pyörittää hallintoa hallinnon vuoksi, vaan vahvistaa koko suomalaisen ratsastuksen edellytyksiä. Sen on tuettava seuroja, kuunneltava kenttää ja tehtävä päätöksiä, jotka näkyvät jäsenistön arjessa. Urheiluliittona Ratsastajainliiton tulee rakentaa harrastamisen, valmentautumisen ja kilpailemisen edellytyksiä harrastajasta huipulle asti.

Arvot ja johtamisfilosofia

Minulle puheenjohtajuus on palvelutehtävä. Hallituksen tehtävä ei ole olla jäsenistön yläpuolella, vaan kuunnella jäseniä ja olla luottamuksen arvoinen. Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat liiton suunnan kirkastaminen, talouden ja riskien valvonta. Hyvän hallinnon täytyy olla se peruskivi jolle kaikki rakennetaan. Toimistoa ja operatiivista johtoa täytyy tukea niin että he onnistuvat tehtävässään. Päätösten on perustuttava sääntöihin, tietoon, jäsenistön etuun ja liiton kokonaisetuun. Hyvä johtaja tunnistaa muiden osaamisen, antaa sille tilaa ja luo kaikille edellytyksiä onnistumiselle.

Johtaminen ei ole omien agendojen ajamista eikä kaiken keskittämistä itselle, vaan vastuun jakamista ja yhteisen suunnan rakentamista. Suomalainen ratsastus tarvitsee liiton, joka tietää tehtävänsä, kuuntelee jäsenistöään ja käyttää saamansa luottamuksen oikein. Sellaisen liiton rakentamisen eteen olen valmis tekemään työtä.