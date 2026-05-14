SRL:n tiedote: Hallitus on "valmis keskustelemaan sopimussakon poistamisesta"

Suomen Ratsastajainliitto ei lähettänyt helatorstaina sen taloutta tarkastavan työryhmän pyytämiä dokumentteja, eikä julkaissut pian kuukauden tarkastuskierroksella ollutta kevätkokouksen pöytäkirjaa, joka voisi avata työryhmälle kokouksessa annettuun mandattiin liittyvää ongelmatiikkaa. Sen sijaan lajiliitto julkaisi sivuillaan uuden tiedotteen ja lähetti samansisältöisen viestin erikseen myös kaikkien ratsastusseurojen puheenjohtajille ja jäsensihteereille.

Tiedotteessa lajiliitto toteaa olevansa "valmis neuvottelemaan" työryhmän jäsenille ehdottamastaan 50 tuhannen euron henkilökohtaisesta sopimussakosta, mutta moittii rivien välissä työryhmää yhteistyöhalun puutteesta: työryhmä "ei ole pyrkinyt keskustelemaan salassapitosopimuksen sisällöstä", eikä allekirjoittanut sopimusta sellaisenaan, vaan "on tuonut esiin epäkohdat julkisuuden kautta".

Työryhmän johtaja Håkan Wahlman toteaa lajiliiton helatorstain myöhäisillan tiedotteen olevan näennäinen ulostulo tilanteessa, jossa SRL itse toimillaan vaikeuttaa tarkastuksen tekemistä. "Tosiasiahan on, että työryhmä ei missään vaiheessa ole pyytänyt SRL:ltä mitään sellaista, mikä millään lailla vaarantaisi tietosuojan", hän sanoo.

Wahlman kertoo, että työryhmässä mietitään nyt, tarvittaisiinko tilanteessa "kättä pidempää". Miten toimia, jos tarkastuksen kohteena olevan yhdistyksen hallitus kieltäytyy luovuttamasta tarkastukseen tarvittavia tietoja?

"Ehkä AVI tai SLU (Suomen Liikunta ja Urheilu, suomalaisen liikuntajärjestöjen kattojärjestö) voisi auttaa. Täytynee ehkä selvittää", Wahlman huokaa.

Hän kuitenkin toteaa, että tarvittavat tiedot on joka tapauksessa saatu ja raportin kirjoittamisessa ollaan jo pitkällä.

"Työryhmän loppuraportti julkaistaan joka tapauksessa, tuli mitä tuli", Wahlman päättää.

