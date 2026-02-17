SRL:n ylimääräinen liittokokous järjestetään etänä torstaina 5.3. – asialistalla puheenjohtajan ja hallituksen vapauttaminen tehtävistään

Tiistain Teams-tilaisuuden 17.2. jälkeen Suomen Ratsastajainliiton hallitus piti hallituksen kokouksen, jossa päätettiin kutsua ylimääräinen liittokokouksen koolle 5.3. klo 17. Kokoukseen osallistuminen edellyttää SRL:n jäsenyhteisöjen kokousedustajien ennakkoilmoittautumista keskiviikkoon 4.3. klo 12 mennessä. Äänestykset suoritetaan vain sähköisesti.

Asialistalla on päätettävinä jäsenaloitteen asiat eli

- SRL:n puheenjohtajan vapauttaminen tehtävästään ja uuden puheenjohtaja valinta

- hallituksen jäsenten vapauttaminen tehtävistään ja uuden hallituksen valinta

- päätösten toimeenpanoon välittömästi liittyvät, liittokokouksen toimivaltaan kuuluvat asiat.

Tänäiltana jäsenistölle on lähtenyt sähköposti, jossa kerrotaan, että vain yksi henkilö kustakin organisaatiosta valtuutetaan kokoukseen, muut kiinnostuneet voivat seurata kokousta reaaliaikaisesti liiton sivuilta linkin kautta.

Viestissä muistutetaan valtakirjoista. Ne voi allekirjoittaa sähköisesti, tai vaihtoehtoisesti printata ja täyttää ne käsin ja myös vapaamuotoiset, käsin tehdyt valtakirjat hyväksytään, ja niiden saattamisessa sähköiseen muotoon liiton työntekijä antaa jäsenelle tarvittaessa ohjeet. Jäseniä muistutetaan, että mikäli kokousedustajalla on usemman organisaation, maksimissaan kolmen valtakirja, ilmoittautuminen kannattaa tehdä vasta, kun kaikki valtakirjat ovat koolla.

Kokouskutsu materiaaleineen on julkaistu SRL:n sivuilla kohdassa liittokokoukset.