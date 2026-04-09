Suomenratsuilla alkaa kuuma kisakesä – 50 000 euroa jaetaan palkinnoissa
Kaudella 2026 suomenhevosratsastajien ei ole tarpeen valittaa palkintorahojen vähyydestä, sillä palkintoja on reippaasti nostettu.
Prix de Suomenratsut -alueluokissa palkinnot ovat 200, 150 ja 100 euroa ja kansallisissa 500, 300 ja 250 euroa. Lisäksi voittaja saa loimen.
Mestaruusluokissa rahapalkinnot ovat 800, 600 ja 450 euroa, ja samat rahat jaetaan kaikissa neljässä lajissa, koulussa, esteillä, kentässä ja valjakossa. Lisäksi paras tamma saa este- ja koulumestaruuksissa 200 euroa lisäbonuksena ja loimen.
Tämä raha tuli valtiolta, korvamerkittynä kilpailupalkintoihin käytettäväksi.
Taustalla on Suomenratsujen yhdistyksen puheenjohtaja Kirsti Palva, joka kirjoitti viime vuoden elokuussa kansanedustaja Timo Heinoselle kertoen, että kilpailumäärät ovat pudonneet eivätkä varsat käy enää kaupaksi. Rahaa saatiin ja se suunnattiin kisoihin, jonka arveltiin tuovan kasvattamiseen ja omistamiseen nostetta ja pöhinää.
Kuten tiedetään, terveen kannan alarajana pidetään tuhatta syntyvää varsaa vuodessa, ja tuon rajan alle on jo menty, kun vuonna 2025 varsoja syntyi 895.
Yhdistyksen tuore kilpailuvastaava Heli Rainio riemuitsee tilanteesta ja suomenratsujen spesiaalivuodesta, jossa sekä rahan määrä että kilpailujen lukumääräkin ovat nousseet.
"Onhan tämä palkintorahamäärä nyt huikeasti enemmän kuin aiempina vuosina", Rainio toteaa.
"Ja luokkia on nyt paljon, jotta voidaan se raha ulos jakaa!"
Kalenteria on mietitty yhdistyksessä neljän lajin kohdalta, ja jaettu Prix de Suomenratsut mestaruuksiin, kansallisiin ja alueluokkiin. Mestaruudet käydään, kuten ennenkin, neljässä lajissa, kansallisia luokkia haluttiin kuusi ja alueluokkia kuusi joka lajiin, mutta tässä jouduttiin perääntymään, sillä kentässä ei yksinkertaisesti löytynyt järjestäjiä.
Rainio ei näe kenttäratsastuksessa suurta eroa siinä, onko kyseessä kansallinen vai alueluokka. Alueluokka on kisajärjestäjälle huomattavasti kevyempi järjestää.
Mestaruudet ovat neljällä paikkakunnalla, joiden joukossa on yksi uusi.
Koulumestaruudet käydään Ypäjällä, esteet Myrkyssä Karijoella, kenttä Ypäjällä ja valjakko Vaasassa.
Heli Rainio tähtää itse kasvattajakisaan omalla 6-vuotiaalla Kultapojallaan (Valtteri Valloitus - Helan Går, Lastun Leka).
"Kovasti harjoitellaan, kyllä hän on nousujohteisesti tässä kisannut ja yritän saada sen huippukuntoon Kasvattajakisaan!"
Kasvattajakisan ykköspalkinto on 4600 euroa. Se koostuu kasvattajakisojen tapaan osallistujien vuosien varrella itse hevosestaan maksamista osallistumismaksuista, mutta se sai tänä vuonna vielä tonnin lisän.
Leppäkangas panostaa valjakkoon
Vilma Leppäkangas aikoo osallistua valjakkomestaruuksiin kolmella suomenhevosellaan: Paletin Liekillä (Friisin Paletti - Ritarin Ruusu, A.T. Musta-Ritari), Kultsin Kunkulla (A.T. Ukko-Myrsky - Peltsin Kultsi, Kokeva) ja Vauhti-Wiljolla (R.T. Kajaus - Vauhti-Wilma, Luoppis).
Koulumestaruudet jäävät väliin tänäkin vuonna.
"On kiva, että on sponssiluokkia nyt tosi paljon! Mutta harmi, että on niin paljon hyviä hevosia, joilla voisi kilpailla, kun kaikkialle ei ehdi!"
Myös este- ja kenttämestaruudet ovat tiedossa kahdelle ensin mainitulle.
Kasvattajakisa on ruksattu Vauhti-Wiljolle ja mahdollisesti Friisin Taikayölle (Friisin Paletti - Friisin Jade, Friisin Kultapisku)
"Siihen kisaan kyllä kannattaa virittää Wiljo!"
Leppäkankaan Liekki voitti tämän kilpailun aikoinaan. "Ja potti oli tosi hyvä jo silloin, ja Kunkku oli pari vuotta myöhemmin samassa kisassa neljäs ja sekin sai vielä 1500 euroa."
Tuleva kausi on valjakkopainotteinen ja alkaa suomenhevosten kohdalla kansainvälisesti, sillä tänä vuonna on hankittava kvaalitulos Virosta tai Tanskasta CAI3*-kisoista ensi vuoden MM-projektia varten, joka on Leppäkankaan keskipitkän tähtäimen päätavoite. Toukokuussa Leppäkangas suuntaa Pärnuun.
Avoimien valjakkoSM:ien päivämäärästä Leppäkangas sanoo, ettei niistä ole vielä lopullista tietoa, mutta hän on kyllä niihin menossa suomenhevosillaan, mikäli päivämäärät suinkin sallivat. Muista kisoista on tässä vaiheessa ruksattu ainakin Tampereen Hevosmessujen suomenhevosluokat huhtikuussa ja lisäksi toukokuussa Seinäjoki Horse Show, jonka tunnelmaan ja derbyluokkiin Leppäkangas tykästyi viime kerralla.
"Älyttömän kiva kisa ja hyvät palkinnot myös."
Suomenratsujen kisakalenteri 2026
Huhtikuu
12.4. Prix de Suomenratsut – Koulu, alue – Takkula, Lahti
18.4. Laatuarvostelukarsinta – Ruukki
24.4. Laatuarvostelukarsinta – Kaustinen
25.-26.4. Hevosmessut – Tampere
Toukokuu
1.-3.5. Prix de Suomenratsut – Este, kansallinen – Aino, Järvenpää
2.5. Laatuarvostelukarsinta – 4-vuotiaat – Ypäjä
3.5. Laatuarvostelukarsinta – 3-vuotiaat – Ypäjä
3.5. Prix de Suomenratsut – Este, alue – Mäki-Pohto, Ylistaro
6.5. Laatuarvostelukarsinta – Harju
9.5. Prix de Suomenratsut – Este, alue – Aino, Järvenpää
9.-10.5. Prix de Suomenratsut – Koulu, kansallinen – Vesilahti
15.-16.5. Prix de Suomenratsut – Kenttä, alue – Ypäjä
15.-17.5. Pohjola Finnhorse Tour – Koulu – Kangasala
17.5. Prix de Suomenratsut – Este, kansallinen – Kiva-talli, Numminen
22.-24.5. Pohjola Finnhorse GP – Este – Stable Nova, Hyvinkää
22.-24.5. Suomenhevoset Kummajaiset – Urjala
23.-24.5. Prix de Suomenratsut – Koulu, kansallinen – HyvUra Kevätkisat, Hyvinkää
Kesäkuu
6.-7.6. Prix de Suomenratsut – Este, alue – Laakspohja, Lohja
7.6. Prix de Suomenratsut – Koulu, alue – JRS, Järvenpää
10.-14.6. Prix de Suomenratsut – Koulu ja este, kansallinen – Hevosopisto Summer Festival, Ypäjä
10.-14.6. Pohjola Finnhorse Tour – Koulu – Ypäjä
12.-14.6. Pohjola Finnhorse GP – Este – Ypäjä
13.6. Prix de Suomenratsut – Koulu, alue – Kotka
13.-14.6. Suomenhevosten valjakkomestaruus – Wahlrooska Driving – Vaasa
27.-28.6. Prix de Suomenratsut – Este, alue – Äimärautio, Oulu
Heinäkuu
2.-5.7. Pohjola Finnhorse Tour – Koulu – Lappeenranta
3.-5.7. Prix de Suomenratsut – Este, kansallinen – Salo Horse Show, Salo
11.-12.7. Prix de Suomenratsut – Koulu, kansallinen – Kuopio
11.-12.7. Suomenhevosten kenttämestaruus – Suontaka Eventing – Hattula
17.-19.7. Suomenhevosten estemestaruus – Karijoki, Myrkky
17.-19.7. Prix de Suomenratsut – Este, alue – Metsämäki, Turku
24.-26.7. Pohjola Finnhorse GP – Este – Myrkky, Karijoki
26.7. Prix de Suomenratsut – Este, alue – Lempi Racing Team, Lempäälä
26.7. Prix de Suomenratsut – Koulu, kansallinen – Derby Dressage, Lohja
31.7.-2.8. Prix de Suomenratsut – Valjakko, alue – Savijärvi, Sipoo
Elokuu
1.-2.8. Prix de Suomenratsut – Koulu, kansallinen – Lakeus Dressage, Seinäjoki
7.-9.8. Prix de Suomenratsut – Koulu, alue – Päijänne Dressage Days, Korpilahti
8.-9.8. Prix de Suomenratsut – Kenttä, alue – Keuruu
14.-16.8. Pohjola Finnhorse Tour – Koulu – Myrkky, Karijoki
27.-30.8. Suomenratsujen Kuninkaalliset – Koulumestaruus, 6-vuotiaiden kasvattajakilpailu, Prix de Suomenratsut – Este, kansallinen, suomenpienhevosten este- ja koulumestaruus – Ypäjä
Syyskuu
4.-6.9. Pohjola Finnhorse GP – Este – Powerpark, Kauhava
5.-6.9. Pohjola Finnhorse Tour – Koulu – Wesunda, Hattula
25.-26.9. Suomenhevosten kenttämestaruus – Ypäjä
Lokakuu
3.-4.10. Prix de Suomenratsut Wesunda Cupin finaali – Alue, Koulu – Hattula
10.-11.10. Laatuarvostelufinaali – Ypäjä
Marraskuu
1.11. Prix de Suomenratsut – Este, kansallinen – Tampere