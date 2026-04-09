Suomenratsuilla alkaa kuuma kisakesä – 50 000 euroa jaetaan palkinnoissa

Leppäkangas panostaa valjakkoon

Vilma Leppäkangas aikoo osallistua valjakkomestaruuksiin kolmella suomenhevosellaan: Paletin Liekillä (Friisin Paletti - Ritarin Ruusu, A.T. Musta-Ritari), Kultsin Kunkulla (A.T. Ukko-Myrsky - Peltsin Kultsi, Kokeva) ja Vauhti-Wiljolla (R.T. Kajaus - Vauhti-Wilma, Luoppis).

Koulumestaruudet jäävät väliin tänäkin vuonna.

"On kiva, että on sponssiluokkia nyt tosi paljon! Mutta harmi, että on niin paljon hyviä hevosia, joilla voisi kilpailla, kun kaikkialle ei ehdi!"

Myös este- ja kenttämestaruudet ovat tiedossa kahdelle ensin mainitulle.

Kasvattajakisa on ruksattu Vauhti-Wiljolle ja mahdollisesti Friisin Taikayölle (Friisin Paletti - Friisin Jade, Friisin Kultapisku)

"Siihen kisaan kyllä kannattaa virittää Wiljo!"

Leppäkankaan Liekki voitti tämän kilpailun aikoinaan. "Ja potti oli tosi hyvä jo silloin, ja Kunkku oli pari vuotta myöhemmin samassa kisassa neljäs ja sekin sai vielä 1500 euroa."

Tuleva kausi on valjakkopainotteinen ja alkaa suomenhevosten kohdalla kansainvälisesti, sillä tänä vuonna on hankittava kvaalitulos Virosta tai Tanskasta CAI3*-kisoista ensi vuoden MM-projektia varten, joka on Leppäkankaan keskipitkän tähtäimen päätavoite. Toukokuussa Leppäkangas suuntaa Pärnuun.

Avoimien valjakkoSM:ien päivämäärästä Leppäkangas sanoo, ettei niistä ole vielä lopullista tietoa, mutta hän on kyllä niihin menossa suomenhevosillaan, mikäli päivämäärät suinkin sallivat. Muista kisoista on tässä vaiheessa ruksattu ainakin Tampereen Hevosmessujen suomenhevosluokat huhtikuussa ja lisäksi toukokuussa Seinäjoki Horse Show, jonka tunnelmaan ja derbyluokkiin Leppäkangas tykästyi viime kerralla.

"Älyttömän kiva kisa ja hyvät palkinnot myös."