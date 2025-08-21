Tänä vuonna kouluratsastuksen EM-kisoissa on yllätyksen mahdollisuus

Olympialaisten jälkeinen vuosi tarjoaa sekoituksen vakiintuneita tähtiä ja uusia haastajia, mikä tekee Euroopan mestaruuskilpailusta arvaamattoman.

Yksi asia on varma: Crozet’ssa kruunataan uusi Euroopan mestari, sillä Jessica von Bredow-Werndlin TSF Dalera BB, vuoden 2021 ja 2023 voittaja, on jäänyt eläkkeelle. Tämä jättää yksilökilpailun täysin avoimeksi. Yllätyksiä tuottavaan kuvioon on lisättävä myös se tosiasia, että tuomariarvostelu on voimakkaassa muutostilassa.

Koska Los Angelesin vuoden 2028 olympialaisten karsintapaikkoja ei näissä kisoissa ole jaossa, monet maat ovat päätyneet lähettämään kokeneiden parien rinnalle myös uusia nimiä mestaruuskokemusta hankkimaan.

Keskeinen kysymys kuuluu: voittaako Iso-Britannia jälleen joukkuemestaruuden vai vahvistaako Saksa pitkää hallintaa Euroopan, maailman ja olympiatason tapahtumissa? Entä mitä tekee Tanska?

Aiemmat mestaruusmitalistit kuten Saksan Isabell Werth hevosella Wendy de Fontaine, britti Charlotte Fry hevosella Glamourdale ja hollantilainen Dinja Van Liere hevosella Hermès ovat yhä todennäköisiä kärkinimiä, mutta erittäin kovia haastajia ovat Tanskan Cathrine Laudrup-Dufour hevosella Freestyle ja Belgian nouseva tähti Justin Verboomen hevosella Zonik Plus. Miksei myös Norjan Isabel Freese hevosella Total Hope OLD – tämän vuoden maailmancupin finaalin kolmonen Baselissa (SUI) – sekä finaalivoittaja vuosimallia 2023, Ruotsin Patrik Kittel. Suomen Henri Ruostetta unohtamatta.

Kaikki osallistuvat parit ja joukkueet on nyt vahvistettu, mikä tarkoittaa, että kamppailu yhdeksästä jaossa olevasta mitalista voi alkaa, kun joukkuemestaruus Crozet’ssa kilpaillaan 27.–28.8. grand prix-luokassa. Tätä seuraavat yksilökilpailut GP specialissa 29.8. ja freestylessä 31.8.

Maat ja hallitsevat mestarit

Neljätoista maata lähettää joukkueen, mukaan lukien hallitseva Euroopan mestari Iso-Britannia, joka voitti kultaa Riesenbeckissä (GER) vuonna 2023. Tuosta voittajajoukkueesta kaksi ratsastajaa palaa tänä vuonna: Carl Hester hevosella Fame sekä Charlotte Fry mustalla oriilla Glamourdale – viimeksimainitut ovat tällä hetkellä FEI:n kouluratsastuksen maailmanrankingin ykköset. Heidän lisäkseen joukkueessa ovat Becky Moody hevosella Jagerbomb ja Andrew Gould hevosella Indigro.

Saksan vahvuus

Vaikka olympiakultamitalistia ei nähdäkään, Saksa tuo Crozet’hin kokeneen joukkueen. Isabell Werth, lajin historian menestynein urheilija, kilpailee hevosella Wendy de Fontaine, joka on Pariisin 2024 olympialaisten olympiahopeamitalisti. Frederic Wandres hevosella Bluetooth OLD tuo lisää kokemusta, sillä hän on jo kerännyt joukkue­mitaleita sekä Pariisin olympialaisista että Riesenbeckistä 2023. Ingrid Klimke, kokenut ratsastaja, jolla on mestaruuskokemusta sekä kouluratsastuksesta että kenttäratsastuksesta, tuo esiin vaikuttavan Vayron NRW:n. Hevonen kilpaili jo FEI:n kouluratsastuksen EM:issä 2023 ja Pariisin olympialaisissa Tanskan Daniel Bachmann Andersenin ratsastamana. Saksan joukkueen neljäs jäsen on tulokas Katharina Hemmer, joka kilpailee huomiota herättävällä rautiaalla Denoix PCH:lla.

Tanskan sekoitus kokemusta ja ensikertalaisia

Tanskan joukkueeseen kuuluu Cathrine Laudrup-Dufour parinsa Mount St John Freestylen kanssa. Vaikka kaksikko on kilpaillut tänä vuonna säästeliäästi, heidän grand prix -tuloksensa yli 80 prosenttia ja yli 90 prosentin freestylet tekevät heistä vakavia ehdokkaita sekä joukkue- että yksilömitaleille. Joukkueeseen kuuluvat myös Andreas Helgstrand hevosella Jovian sekä ensikertalaiset Nadja Aaboe Sloth hevosella Favour Gersdorf ja Rikke Dupont hevosella Grand Galliano.