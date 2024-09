Todella vanhoja kypäriä on käytössä edelleen paljon - Tukes muistuttaa riittävän suojaamisen tärkeydestä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa ratsastajia ja ratsastuspalvelun tarjoajia ratsastuskypärän tärkeydestä.

"Että porukka päivittäisi kypärät ja että ne kiinnitettäisiin kunnolla. Perusjuttuja, mutta edelleen on paljon todella vanhoja kypäriä liikkeellä. Ne eivät anna tarpeeksi suojaa", toteaa ylitarkastaja Kielo Erkko.

Tiedotteessa muistutetaan perusasioista: kypärän on oltava sopivan kokoinen ja kunnolla päähän kiinnitetty, jotta se suojaa päätä mahdollisessa putoamistilanteessa. Muista tarkistaa kypärän kunto ennen ratsastusta ja vältä kolhiintuneen kypärän käyttöä. Myös lainakypärien tulee olla kunnollisia, ja ratsastajia on opastettava niiden oikeaan käyttöön. Tarkista Vaaralliset tuotteet -sivustolta, ettei käytössäsi ole turvallisuuspuutteiden vuoksi pois kerättyä ratsastuskypärää.

Tukes valvoo ratsastukseen liittyvien henkilönsuojainten, kuten kypärien, turvallisuutta riskiperusteisesti ja pistokokein. Tukes poisti tänä vuonna markkinoilta yhdeksän ratsastuskypärää erilaisten turvallisuuspuutteiden vuoksi. Tiedot niistä löytyvät Vaaralliset tuotteet -sivustoltaLinkki toiselle sivustolle, Avautuu uudessa välilehdessä .

Ohjeita ratsastuskypärän käyttäjälle

Kypärän alle ei pidä laittaa paksua pipoa, vaan ohut kypärähuppu. Jos kypärää käyttää paksun pipon kanssa, se ei asetu hyvin päähän, eikä suojaa kunnolla onnettomuuden sattuessa.

Kiinnitä kypärä kunnolla. Vain hyvin kiinnitetty kypärä suojaa päätäsi. Huonosti kiinnitetty kypärä voi onnettomuustilanteessa pudota päästä, ja silloin loukkaantumisvaara on suuri.

Kypärää ei saa tiputella tallin käytäville. Vaihda kypärä uuteen, jos se on saanut kolhun. Jokainen kolhu heikentää kypärän suojausominaisuuksia.

Säilytä kypärä kuivassa paikassa suojassa auringonvalolta. Auringon valo voi heikentää kypärän suojausominaisuuksia.

Myös lainakypärän kanssa kannattaa olla tarkkana ja katsoa kypärän sisältä löytyvät merkinnät, kuten kypärän valmistusajankohta, koska kypärien suojausominaisuudet heikkenevät ajan myötä.

Tukes kannustaa ratsastuskouluja ja muita ratsastuspalveluiden tarjoajia neuvomaan etenkin aloittelevia ratsastajia sopivan kypärän valinnassa ja oikeassa käytössä. Palveluntarjoajan tehtävänä on varmistaa, että palvelussa käytetään vain vaatimustenmukaisia ja käyttöön sopivia kypäriä, olivatpa ne sitten ratsastajien omia tai tallin lainakypäriä. Lainakypärien kunto tulee tarkistaa säännöllisesti.

Ohjeita kypärän hankkijalle

Kun olet hankkimassa ratsastuskypärää, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

Kypärän pitää olla sopivan kokoinen ja sopivan mallinen, eikä siinä saa olla kasvunvaraa.

Kypärän hankkimista käytettynä ei suositella, koska sen suojaavuudesta on vaikea varmistua. Kypärä on voinut saada kolhuja tai muuten vaurioitua käytössä, mutta sitä on vaikea havaita päälle päin.

Varmista, että kypärän mukana toimitetaan käyttöohjeet suomeksi ja ruotsiksi. Lisäksi tarkista, että mukana on EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus. Jos vakuutusta ei ole tuotteen mukana, käyttöohjeissa pitää olla linkki verkkosivuille, josta vakuutus löytyy.

Tarkista kypärän merkinnät. Kypärässä pitää olla seuraavat tiedot:

– Valmistajan ja/tai maahantuojan tiedot

– CE-merkintä

– Kypärän koko senttimetreinä

– Tieto standardista, jonka mukaan kypärä on valmistettu. Uudemmissa kypärissä voi olla maininta standardista EN 1384:2023, mutta markkinoilla voi olla edelleen myös vanhan testimenetelmän mukaisia kypäriä, joissa on testimenetelmää kuvaava merkintä VG1. Standardissa EN 1384:2023 on kypärille tiukemmat turvallisuusvaatimukset kuin vanhassa testimenetelmässä.

"Oikeanlaiset merkinnät ovat yksi osoitus siitä, että valmistaja on huolehtinut tuotteen vaatimustenmukaisuudesta myös muilta osin", kertoo Tukesin ylitarkastaja Asta Koivisto.

"Osaa kypärän suojausominaisuuksista on hyvin vaikea arvioida ostotilanteessa, mutta esimerkiksi lipan jäykkyyteen on hyvä kiinnittää huomiota. Jos kypärän lippaa ei ole tehty iskua vaimentavasta suojapehmusteesta, lipan täytyy taipua", Koivisto neuvoo.

Ratsastuskypärät ovat henkilönsuojaimia ja niille on asetettu turvallisuusvaatimuksia

Ratsastuskypärät ovat luokan II henkilönsuojaimia ja niiden on täytettävä henkilönsuojainasetuksen vaatimukset. Luokan II henkilönsuojaimissa on oltava CE-merkintä ja valmistajan pitää tyyppitarkastuttaa ne ilmoitetussa laitoksessa, eli kypärillä on oltava ilmoitetun laitoksen myöntämä EU-tyyppitarkastustodistus ennen markkinoille saattamista. Lisäksi valmistajan on laadittava niille EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus varmistuttuaan tuotteen vaatimustenmukaisuudesta.

Valmistaja, maahantuoja ja jakelija vastaavat ratsastuskypärien turvallisuudesta

Tukes valvoo henkilönsuojaimia riskiperusteisesti ja projekteina. Tukes ei ennakkotarkasta tuotteita, vaan valvontaa tehdään jälkikäteen jo markkinoille tulleille tuotteille. Vastuu tuotteiden turvallisuudesta on valmistajalla, maahantuojalla ja jakelijalla.



Kypärä ei ole ikuinen, vaan se pitää vaihtaa uuteen riittävän usein. Ratsastuskypärien suojausominaisuudet heikkenevät ajan mittaan, vaikka kypärä ei kolhiintuisi ja sitä säilytettäisiin valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.



"Valmistajalla on paras tieto kypärässä käytettävien materiaalien vanhenemisesta, joten valmistajan antamaa ohjeistusta kypärän käyttöiästä kannattaa noudattaa. Kypärissä on ilmoitettava sen valmistusajankohta. Jos käyttöohjeissa ei ole määritelty kypärän käyttöikää, ohjeissa on oltava kuitenkin tiedot, joiden perusteella käyttäjä pystyy itse määrittämään vanhentumisajankohdan", kertoo Koivisto.

Lähde: Tukesin mediatiedote 27.9.2024