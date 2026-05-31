FEI perustaa työryhmän arvioimaan eri lajien välisiä sääntöeroavaisuuksia – verisääntö keskiössä

Kansainvälinen ratsastajainliitto FEI on perustanut jälleen työryhmän hevosen hyvinvointikysymyksissä, kaikesta päätellen erityisesti verisääntöön liittyen.

Kouluratsastuksessa verta ei käytännössä sallita lainkaan, esteratsastuksessa viime vuonna äänestettiin sallivammat säännöt. Aiemmin ratsukko on hylätty, mikäli hevosen kyljissä tai suussa on ollut verta, mutta viime marraskuussa sääntöä lievennettiin huomattavasti. Jatkossa ratsastaja saa verijäljestä vain kirjatun varoituksen, joka on uusi sanktiomuoto keltaisen kortin ja varoituksen rinnalla. Kahdesta kirjatusta varoituksesta 12 kk sisällä ratsastaja saa kuukauden kilpailukiellon ja 1000 Sveitsin frangia sakkoa.

Suomen Ratsastajainliitto äänesti sääntölievennystä vastaan. Asia on puhuttanut sen verran, että FEI Horse Condition Task Force -työryhmä perustetaan tarkastelemaan hevosen hyvinvointiin liittyviä sääntöjä eri ratsastuslajeissa. Työryhmä arvioi erityisesti tilanteita, joissa kilpailun aikana havaitaan verta hevosessa ja selvittää, ovatko säännöt johdonmukaisia eri lajien välillä.

Työryhmä arvioi kansallisten liittojen ja muiden sidosryhmien tekemiä sääntöehdotuksia, jotka saatiin maaliskuun loppuun mennessä. Ryhmää kootaan parhaillaan ja se kokoontuu ensimmäisen kerran 29. kesäkuuta.

Työryhmän tehtävänä on arvioida myös, ovatko seuraamukset tasapainossa eri lajien välillä, mutta sen on otettava huomioon, että eri ratsastuslajin erityispiirteet ehkä edellyttävät lajikohtaisia ratkaisuja.