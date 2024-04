Viegaardin tila ja hevoset myyty, mutta mitä tapahtuu seuraavaksi?

Lokakuussa 2023 Viegaard-siittolan omistaja John Byrialsen haki yrityksen konkurssiin. Omaisuus myytiin pakkohuutokaupalla 19.4. Georg Rosenkildelle, 74, joka on Byrialsenin pitkäaikainen kontakti ja neuvonantaja.

Rosenkildellä on uusi, helmikuussa perustettu hevosalan yritys Ben Hur ApS.

Myyntilistalla oli kiinteistö, jossa on kolme rakennusosaa. Tilaa on noin 220 hevoselle. Kiinteistön pinta-ala on 268 254 neliömetriä ja peltoalaa noin 14 hehtaaria. Jäljellä olevalla alueella on mm. rakennustontteja, ratsastuspolkuja, aitauksia ja peltoja. Huutokaupassa ei ollut mukana hevosia.

Kaupat tehtiin 1,14 miljoonalla eurolla.

Suuri osa hevosista myytiin maaliskuussa entiselle kilparatsastajalle Hans Helmgaard Kristiansenille, joka siirsi ne 80 kilometrin päähän Bratbjerggaardiin Pohjois-Jyllannin Brovstiin. John Byrialsen on tiettävästi tarjonnut apua Kristiansenille neuvonantajana ja ”sparraajana” ja Kristiansen on ottanut avun vastaan. Miehet tuntevat toisensa pitkältä ajalta.

Jammerbugtin kunta onkäynyt ja tarkastamassa hevoset, mutta niiltä puuttuu tunnistusasiakirjoja ja siruja.

Kristiansen on luvannut järjestää tiedotustilaisuuden, kun hevosten tilanne on saatu selvitettyä.

Entinen maajoukkueratsastaja Kristiansen on saanut aikanaan kahden vuoden kilpailukiellon petoksesta. Tanskan ratsastajainliitto totesi, että ratsastaja oli osoittanut epäurheilullista käytöstä väärentämällä kuuden hevosen henkilöllisyyden. Urheiluhevoset vaihtoivat nimeä ja tehtiin yhdestä kuuteen vuotta nuoremmiksi.

