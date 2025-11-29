"Horse Show ei ole kisa muiden joukossa, vaan muut ovat kisoja Horse Show´n joukossa"

"Tapahtuman suuri fani"

Nina Fagerström kuvailee Horse Show´ta Suomessa ainutlaatuisena tapahtumana.

”Saadaan olla ylpeitä ja onnellisia, että meillä on tällainen tapahtuma. Sillä on kuitenkin World Cup -status, joten se on tosi arvostettu kisa. Nyt sitä parannetaan vuosi vuodelta, ja sinne tulee paljon oheisohjelmaa esteratsastuksen rinnalle, mikä on yleisön kannalta mielenkiintoista”, Fagerström sanoo.

Hän on osallistunut Horse Show´hun ratsastajana mutta myös nuorten hevosten kilpailun koeratsastajana.

”Esteratsastajan näkökulmasta se on hieno tapahtuma, kun sinne tulee kansainvälisiä huippuratsastajia hyvien hevosten kanssa.”,

Fagerström hyppäsi ensimmäistä kertaa Horse Show´ssa Gibridillä, joka oli hänen koulukaverinsa hevonen.

”Silloin oli Baltic cup -niminen kisa, se oli varmaan vielä Hartwall-areenalla. Gibrid myytiin heti sen jälkeen Maikel van der Vleutenille, joten se oli näyteikkuna sille hevoselle ja se pääsi suureen maailmaan.”

Fagerström muistaa vielä, kuinka ainutlaatuista oli käydä lapsena katsomassa kilpailua ja nähdä huippuhevoset ja -ratsastajat.

”Se oli iso juttu, että sinne pääsi myös itse kilpailemaan. Se oli ainutlaatuinen fiilis.”

Erityisesti mieleen ovat jääneet vuodet, kun hän kilpaili Talentin ja Mousen kanssa.

”Kun voitin Mousen kanssa perjantain 150-aikaluokan, olihan se mieletön fiilis. Totta kai myös menestys ja sijoitukset Talentin kanssa 160-luokissa olivat myös erityisiä.”

Hevosetkin tunsivat kotiyleisön kannustuksen.

”Talent ei ollut ehkä kaikkein skoupikkain hevonen ja pärjäsi luonteensa ja yrittelijäisyytensä ansiosta. Mutta se tunsi yleisön tuen ja mä tunsin sen suorituksessa. Sillä oli aina muutama sentti lisää kropassa venyvyyttä Helsinki Horse Show´ssa kuin mitä muissa kilpailuissa. Koin kotiyleisön edessä kilpailemisen positiivisena asiana.”

HIHS on edelleen Fagerströmin vuoden kohokohta, ja hän on jälleen tulossa helmikuussa nuorten hevosten koeratsastajaksi.

”Tykkään olla siellä, se on aivan ihana tapahtuma. Siellä näkee, miten paljon ihmiset nauttivat siitä. Olen tapahtuman suuri fani!" Fagerström toteaa.