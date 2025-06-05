Hevonen, joka unohti vanheta

Hoito on hyvää ja tarkkaa.

Talossa on hevoshieroja, sillä Soilen mies on monen kilparatsun tuntema Marko Kaunisto. Palveluja kyllä käytetään.

"Marko hieroo Papun säännöllisesti."

Hankoside meni toisesta etujalasta parikymppisenä, mutta parani hyvin.

2015 Papu sai ummetusähkyn, kun ei huomattu ettei se sähkökammoisena ollut juonut vesisaavista, koska liian lähellä saavia napsui sähkölanka. Se vaati kolmen päivän liotuksen Orimattilan klinikalla ja sen jälkeen vielä viikon Viikin hevossairaalassa. Tuntui, että hevonen oli laihtunut sata kiloa, mutta se palasi kuitenkin terveenä kotiin.

Hampaat ovat vielä tallella yhtä lukuunottamatta, jonka se kolhaisi itse karsinan kalteriin niin, että hammas oli lopulta poistettava. Eräskin eläinlääkäri olisi halunnut vetää hampaat pois eorthiin vedoten, mutta omistaja ei suostunut. Hän kuvautti hampaat ja lähetti omalle eläinlääkärilleen, joka totesi, että jos oireita ei ole, on turha ruveta operaatioilla hevosta rasittamaan. Hampaita ja suuta seurataan. "Heti toimitaan, kun on pakko, mutta ei ennen. Mä uskon, että näen hevosestani milloin jokin häiritsee sitä."

Hän kertoo, että kun lohjennut kulmahammas 28-vuotiaana poistettiin klinikalla, sitä piti vetää kahden eläinlääkärin voimin, ja lopulta poistaa pieninä paloina, niin tiukassa se vielä oli.

"Se syö heinää ihan normaalisti ja väkirehut kahdesti päivässä, mutta väkirehut desin mitalla annosteltuina. Siihen lisäksi heinäpellettiä litran verran. Lisävalkuaista se saa tarpeen mukaan. Ei muuta. Ei sille ruveta syöttämään seitsemää kiloa seniorirehua vaan sen takia, että se on vanha, vaan se saa sen määrän, minkä se tarvitsee."

Hevosenpidon tarkkuus käy ilmi siitäkin, että laidunkauteen totutellaan viisi minuuttia pidemmin joka päivä. Jutuntekohetkellä oltiin puolessa tunnissa.

On Papulla cushing, mutta se saa siihen lääkityksen, joka puree hyvin.

Ei sitäkään olisi muuten huomattu, kun rutiinitarkastuksessa, kun eläinlääkäri kymmenen vuotta sitten totesi, että "tää on jo sen ikänen, että testataan cushing". ACT oli sen verran koholla, että lääkitys aloitettiin ja Prascendia on syöty puolikasta tablettia nyt reilut 8 vuotta.

Omistajalla ja hevosella on keskenään kommunikointiväylä, jota voisi kuvailla jaetuksi tajunnanvirraksi. Tahdot saattavat taistella, jos maastolenkillä pitää ylittää isompi lätäkkö. Niistä Papu ei pidä, mutta hetken neuvottelun jälkeen isommastakin lätäköstä kyllä mennään.