Podcast: Los Angeles 2028 kutkuttaisi totta kai, mutta Marko Björs on realisti - "Jos olisi 2 miljoonaa ja mahdollisuus muuttaa Eurooppaan, niin tilanne olisi ehkä toinen"

Marko Björs on tunnettu eläinrakkaudestaan. Viime vuodet hän on viettänyt pois satulasta, ja se on saanut hänet miettimään eri lailla lajin ykköspeluria, hevosta.

Mukana studiolla oli myös Alli Marjatta, 3-vuotias westienarttu, joka on elävä todiste omistajansa eläintenkoulutustaidoista. Alli Marjatta ei päästä ääntäkään, ei tuppaudu, eikä hauku. Silti se ei ole lainkaan arka. Vieraan ihmisen päänsilitykseen se vastaa ystävällisellä, nopealla katseella ja yhdellä hännänheilautuksella. Ihan täydellinen koira!

Yksi vika Allissa Björsin mukaan kuitenkin on, mutta ainakaan allekirjoittanut ei näe sitä miinuksena, vaan pikemminkin vielä yhtenä lisäplussana.

Marko Björsillä on lauantaina alkuiltapäivästä isot juhlat kotitallillaan Ruskeasuolla. Kutsulistalla on iso joukko julkisuuden henkilöitä ja ratsastajia. Osa kuuluu molempiin ryhmiin.

Pyöreitä ei täytetä, vaan lukema on 55. Viisikymppiset kun jäivät pitämättä.

55 on Björsin mielestä uusi 35, mutta eihän vanheneminen kivaakaan ole.

Kehon kanssa kyllä pärjää, kunhan pitää itsestään entistäkin paremmin huolta, sanoo Björs.

Björs on monitoimi-ihminen: valmentaja, hevosalan yrittäjä, ratsastaja moninkertainen SM-mitalisti, laji-ihminen, juontaja, julkkis.

Ratsaillepaluu on saanut miettimään myös kilparatsaille paluuta, mutta se ei ole ihan niin helposti toteutettu. Ja jos seuraaviin olympialaisiin lähtisi yrittämään, se tarkoittaisi kahden miljoonan satsausta heti ja lähtemistä keskemmälle Eurooppaa. Nimi on jo valmiina. Arvaatteko kuka tämä kohti olympialaisia 2028 -valmentaja olisi? Entä minkä hevosen hän valitsisi? Mieleen tulee heti kaksi takavuosien nimeä, jotka pärjäisivät kansainvälisillä radoilla Björsin mukaan yhä, jopa kympin arvoisesti.

Mitä mieltä Björs on kouluratsastuksen tämänhetkisestä tilasta? Sinisistä kielistä, luotiviivasta, säännöistä ja tuomaroinnista? Hän on pohtinut asiaa paljon.

Huom. kuuntelijat! Noin keskivaiheilla haastattelua äänimaisemaan ilmaantuu odottamaton vieras. Studion seinän takana alkoi juuri torstai-iltapäiväksi klo 15.30 tilattu lattian vahaus, joka kuuluu äänitteessä aika ajoin. Pahoittelemme asiaa.

58 minuuttia ja rapiat kestävä podcast on kuunneltavissa alla.