Hevosopisto tiedottaa 18.11. että 3-tallissa on todettu EHV-2-positiivinen hevonen. Positiivisen näytteen antaneen hevosen lisäksi oireita on esiintynyt myös osalla muista tallin hevosista.



Tiedote jatkuu: EHV-2 on hevosilla yleinen virus, ja sen aiheuttamaan tautiin sairastuvat tyypillisimmin nuoret hevoset. Suuri osa täysikasvuisista hevosista kantaa virusta elimistössään oireettomana. Erilaiset stressitekijät, kuten kuljetus tai muutto, voivat kuitenkin aktivoida piilevän viruksen uudelleen, jolloin hevonen alkaa erittää sitä sierainlimaan, jolloin hevonen voi levittää virusta eteenpäin.



Keskeiset tartuntatavat:



• Sierain- ja suueritteet: Virus leviää tehokkaimmin hevosten välisessä suorassa kontaktissa, kuten turpakosketuksessa, sekä pisaratartuntana hevosen yskiessä tai pärskiessä.

• Välillinen tartunta: Virus voi kulkeutua hevosesta toiseen saastuneiden hoitovälineiden, ruoka- ja juoma-astioiden, karsinarakenteiden sekä ihmisten käsien ja vaatteiden mukana.



Toimintaohjeet ja varotoimet ehkäisemään tautien leviämistä eri tallien välillä:



• Vaihda vaatteet eri tallien välillä liikkuessasi. Muista myös jalkineiden vaihto tai huolellinen desinfiointi.

• Vieraissa talleissa ja maneeseissa vältä hevosen kosketuksia rakenteisiin, seinäpintoihin, lantaan ja muihin hevosiin.

• Älä koske turhaan vieraisiin hevosiin.

• Mittaa oman hevosesi lämpö säännöllisesti, erityisesti ennen kuljetusta. Lämmön mittaaminen on paras tapa havaita alkava virustartunta ajoissa.



Toimintatavat on hyvä olla käytössä aina, riippumatta siitä onko tallilla oirehtivia hevosia tai sairaita hevosia.