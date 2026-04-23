Hiljalan Fantom ja Celtas Quillian saivat eniten kasvattajapalkkioita vuonna 2025
Suomenhevosten ykkönen tienasi lähes yhtä paljon kasvattajapalkkioita kuin lämminveristen ykkönenkin, kun lukemat ovat 2170 vs 2312 euroa.
Palkkiokuningas suomenhevosissa on Sari Haapamäen kasvattama ja omistama, myös avoimella vaativalla tasolla viime vuonna kilpaillut kouluori Hiljalan Fantom (Ilo-Ilmari - Unikukka, H.R. Vihuri) ja lämminverisissä Jone Illin kansainvälisillä esteillä menestyksekkäästi kilpailuttama, Anja Lönnholtzin kasvattama ja Kenneth Varsanpään yrityksen omistama esteruuna Celtas Quillian (Uriko - Cancara).
Yksi suomenhevospuolen palkittavista on Kari Kronqvistin ja Kaisa Oravakankaan kasvattama 10-vuotias ruuna Vimmerby (Suivikas - Vibella, Viesker), joka keräsi kasvattajapalkkioita sekä ratsastus- että ravikilpailutuloksen perusteella ja oli esteratsastuslistan kolmantena 710 eurollaan.
"Ostin sen ratsuksi. Viime vuonna innostuttiin sitten myös ravipuolelta. Ykkösharrastus on edelleen esteratsastus, ja siellä tähtäimessä ovat mahdollisesti estemestaruudet, mutta kyllä suunnitelmia vähän on myös ravipuolelle. Väpä kun on ihan mieletön hevonen, joka tykkää ihmisten kanssa tehdä – oikein työmyyrä, jolle kaikki käy”, Vimmerbyn omistaja Eveliina Tolonen kehuu.
Suomenhevosratsujen kasvattajapalkkiot
Kasvattajapalkinto maksetaan hevosen kasvattajalle Suomen Ratsastajainliiton laskemista alue- ja kansallisen tason kisoissa saatavista rankingpisteistä muodostuvien palkintosummien perusteella. Nyt maksettujen palkkioiden perusteena ovat vuoden 2025 kilpailutulokset. Eri lajien osalta rankingpisteet suhteutetaan lajissa kilpailleiden hevosten määrään, jotta palkitseminen saadaan tasapuoliseksi.
Kouluratsastuksessa maksettiin palkinnot vähintään 20 rankingpistettä keränneille hevosille, summa oli 10 euroa/piste. Esteratsastuksessa maksettiin vähintään 10 pistettä keränneille 20 euroa/piste.
TOP-hevoset
Kouluratsastus: Hiljalan Fantom – kasvattaja Sari Haapamäki, 2 170 €
Esteratsastus: Vaahterikon Ryminä – kasvattajat Joanna Äikäs ja Mirkka Äikäs, 760 €
Kenttäratsastus: Ryhlyn Amelie – kasvattaja Anniina Ketola, 500 €
Valjakkoajo: Paletin Liekki – kasvattaja Sanna Kallio, 500 €
Parakouluratsastus: Pikku-Seikka – kasvattaja Anna Kärkkäinen, 500 €
Matkaratsastus: Virkun Vappu – kasvattaja Jarmo Männistö, 200 €
Katso tämän jutun lopusta kaikki kasvattajapalkkioita saaneet suomenhevoset.
Lämminveriratsujen ja ponien kasvattajapalkkiot
Ratsu- ja ponirotujen sekä islanninhevosten kasvattajapalkintojen maksu perustuu ratsastuksen eri lajeista kerättyihin Suomen Ratsastajainliiton laskemiin kansallisiin ja aluerankingpisteisiin sekä raviponien kilpailutuloksiin, nuorten ponien näyttelymenestykseen ja islanninhevosten kilpailutuloksiin. Lisäksi kasvattajapisteitä kertyy ratsuhevosten laatuarvostelusta.
Pienin maksettava summa on tänä vuonna 244 euroa, ja kymmenen pisteen välein nouseva porras on 44 euroa per porras.
TOP-hevoset
Esteratsastus: Celtas Quillian – kasvattaja Anja Lönnholz, 2 312 €
Kouluratsastus: Fioretto – kasvattaja Anu Sironen, 2 180 €
Kenttäratsastus: Lucas Stone – kasvattaja Kaisa Kiviniitty, 948 €
Parakouluratsastus: Don Monroy – kasvattaja Tiia Pekko, 904 €
Valjakkoajo: Lizalie Miris ja HS Luzille Miris – kasvattaja Mia Ventoniemi, 1 036 €
Poniravit: Mäntylahen Tuimaepeli – kasvattaja Krista Haataja, 640 €
Islanninhevoset: Freir frá Kaakkola 85 ISL – kasvattajat Anita Kaakkola ja Pekka Kaakkola, 816 €
Ennätysnopea aikataulu
Suomen Hippos maksaa kasvattajapalkinnot sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt maksatuspäätöksen ja vahvistanut maksuperusteet. Tiistaina 21.4. maksuun lähtivät ravihevosten kotimaiset kasvattajapalkinnot, ulkomaiset kasvattajapalkinnot, kuninkuusravien ylimääräinen kasvattajapalkinto ja suomenhevosratsujen kasvattajapalkkiot. Keskiviikkona 22.4. maksuun siirtyivät lämminveristen ratsuhevosten ja ponien palkkiot. Tammapalkkiot maksetaan arviolta marraskuussa 2026.
Kasvattajapalkinnot maksetaan hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävästä rahoituksesta maa- ja metsätalousministeriön kautta. Suomen Hippos välittää kasvattajapalkinnot täysimääräisinä kasvattajille. Ministeriön tulouttamat rahat siirtyivät 20.4. Hippoksen tilille, josta kasvattajapalkinnot laitettiin maksuun 21.–22.4. maksuun. Kyseessä on ennätysaikainen maksatus palvelemaan tulevaa astutuskautta.
Hippoksen tiedote
Kaikki kasvattajapalkkioita saaneet suomenhevoset
Kouluratsastus
Hiljalan Fantom 217 pistettä 2 170 euroa
Vekardo 144 pistettä 1 440 euroa
Aava Eloisa 131,5 pistettä 1 315 euroa
Unetun Elmo 97,5 pistettä 975 euroa
Tintin Muskotti 94 pistettä 940 euroa
Taikatumma 89,5 pistettä 895 euroa
Taikayön Tango 81,5 pistettä 815 euroa
Haavetango 79 pistettä 790 euroa
Vilto Vekara 75 pistettä 750 euroa
Lumen Komia 69 pistettä 690 euroa
Mega-Kulta 68,5 pistettä 685 euroa
Pörnä-Loisto 59 pistettä 590 euroa
Vapun Voima 59 pistettä 590 euroa
Palon Meteori 57 pistettä 570 euroa
Savelan Puistotäti 56,5 pistettä 565 euroa
Loiste Priimus 56 pistettä 560 euroa
Korpimäen Manta 54,5 pistettä 545 euroa
Drontti Edvard 49 pistettä 490 euroa
Aimo Veijari 47 pistettä 470 euroa
Tervon Rinssi 47 pistettä 470 euroa
Helmen Hektor 46 pistettä 460 euroa
Lorelei 46 pistettä 460 euroa
Pohjan Poika 45 pistettä 450 euroa
Viljo Hem 43 pistettä 430 euroa
Japella 43 pistettä 430 euroa
Ludwig Wäst 42,5 pistettä 425 euroa
Kankalon Morgan 41 pistettä 410 euroa
Aroha Herkules 41 pistettä 410 euroa
Vilinän Voitto 38,5 pistettä 385 euroa
Venlan Tuiske 38 pistettä 380 euroa
Eskelän Kapteeni 38 pistettä 380 euroa
Rodrik 36 pistettä 360 euroa
Kahaus 35 pistettä 350 euroa
Kulmalan Taika 32,5 pistettä 325 euroa
Rauhalan Teodor 31 pistettä 310 euroa
Kipinän Toivo 30 pistettä 300 euroa
Sanviri 30 pistettä 300 euroa
Sydänyön Voitto 30 pistettä 300 euroa
Poutapilven Nelli 30 pistettä 300 euroa
Hamurai 27 pistettä 270 euroa
Lavilan Nalle 27 pistettä 270 euroa
Liinuri 27 pistettä 270 euroa
Chemeikka 26 pistettä 260 euroa
Pyrypolun Felder 26 pistettä 260 euroa
Leonora 26 pistettä 260 euroa
Romeon Pippuri 25,5 pistettä 255 euroa
Sohvin Vilhelmiina 25 pistettä 250 euroa
Venlan Väinö 24 pistettä 240 euroa
Aarne Armas 23 pistettä 230 euroa
Aavetanssi 23 pistettä 230 euroa
Kaitaisten Veijari 23 pistettä 230 euroa
Lavilan Muru 23 pistettä 230 euroa
Nonparelli 23 pistettä 230 euroa
Toivolan Valekro 23 pistettä 230 euroa
Alatuvan Aavistus 22 pistettä 220 euroa
Myttynen 22 pistettä 220 euroa
Rahtun Rustinki 22 pistettä 220 euroa
Savelan Aliisa 22 pistettä 220 euroa
Jameela 21 pistettä 210 euroa
Kawerdan Lennart 21 pistettä 210 euroa
Lehtoperän Jalo 20 pistettä 200 euroa
Noki-Pörnä 20 pistettä 200 euroa
Pippurinen 20 pistettä 200 euroa
Esteratsastus
Vaahterikon Ryminä 38 pistettä 760 euroa
Koomikko 36 pistettä 720 euroa
Vimmerby 35,5 pistettä 710 euroa
Mattilan Toivo 27 pistettä 540 euroa
Kai-Keikari 25 pistettä 500 euroa
Paletin Liekki 25 pistettä 500 euroa
Ypäjä Rokki 22,293 pistettä 446 euroa
Ruhmeli 20 pistettä 400 euroa
Kittilän Keisari 16,13 pistettä 323 euroa
Niittykorven Ruska 14,35 pistettä 287 euroa
Jippikayhei 14,25 pistettä 285 euroa
Rinna Lågland 13,5 pistettä 270 euroa
Päällikkö 12 pistettä 240 euroa
Pohjajoen Rubin 11,5 pistettä 230 euroa
Frans Oskar 11,46 pistettä 229 euroa
Palon Meteori 11,25 pistettä 225 euroa
Turkan Islatar 11,176 pistettä 224 euroa
Mäntyniemen Einar 10,26 pistettä 205 euroa
Telman Hilma 10,09 pistettä 202 euroa
Kankalon Iisakki 10,03 pistettä 201 euroa
Etuaika 10 pistettä 200 euroa
Kenttäratsastus
Ryhlyn Amelie 7,5 pistettä 500 euroa
Kankalon Iisakki 5,5 pistettä 300 euroa
Paletin Liekki 5 pistettä 200 euroa
Valjakkoajo
Paletin Liekki 75,5 pistettä 500 euroa
Voilokki 75 pistettä 300 euroa
Rokki Pippuri 43,5 pistettä 200 euroa
Parakouluratsastus
Pikku-Seikka 65,00 pistettä 500 euroa
Pihan Pinkasu 47,00 pistettä 300 euroa
Lavilan Muru 26,00 pistettä 200 euroa
Matkaratsastus
Virkun Vappu 10,50 pistettä 200 euroa