Hiljalan Fantom ja Celtas Quillian saivat eniten kasvattajapalkkioita vuonna 2025

Yksi suomenhevospuolen palkittavista on Kari Kronqvistin ja Kaisa Oravakankaan kasvattama 10-vuotias ruuna Vimmerby (Suivikas - Vibella, Viesker), joka keräsi kasvattajapalkkioita sekä ratsastus- että ravikilpailutuloksen perusteella ja oli esteratsastuslistan kolmantena 710 eurollaan.

"Ostin sen ratsuksi. Viime vuonna innostuttiin sitten myös ravipuolelta. Ykkösharrastus on edelleen esteratsastus, ja siellä tähtäimessä ovat mahdollisesti estemestaruudet, mutta kyllä suunnitelmia vähän on myös ravipuolelle. Väpä kun on ihan mieletön hevonen, joka tykkää ihmisten kanssa tehdä – oikein työmyyrä, jolle kaikki käy”, Vimmerbyn omistaja Eveliina Tolonen kehuu.

Suomenhevosratsujen kasvattajapalkkiot

Kasvattajapalkinto maksetaan hevosen kasvattajalle Suomen Ratsastajainliiton laskemista alue- ja kansallisen tason kisoissa saatavista rankingpisteistä muodostuvien palkintosummien perusteella. Nyt maksettujen palkkioiden perusteena ovat vuoden 2025 kilpailutulokset. Eri lajien osalta rankingpisteet suhteutetaan lajissa kilpailleiden hevosten määrään, jotta palkitseminen saadaan tasapuoliseksi.

Kouluratsastuksessa maksettiin palkinnot vähintään 20 rankingpistettä keränneille hevosille, summa oli 10 euroa/piste. Esteratsastuksessa maksettiin vähintään 10 pistettä keränneille 20 euroa/piste.

TOP-hevoset

Kouluratsastus: Hiljalan Fantom – kasvattaja Sari Haapamäki, 2 170 €

Esteratsastus: Vaahterikon Ryminä – kasvattajat Joanna Äikäs ja Mirkka Äikäs, 760 €

Kenttäratsastus: Ryhlyn Amelie – kasvattaja Anniina Ketola, 500 €

Valjakkoajo: Paletin Liekki – kasvattaja Sanna Kallio, 500 €

Parakouluratsastus: Pikku-Seikka – kasvattaja Anna Kärkkäinen, 500 €

Matkaratsastus: Virkun Vappu – kasvattaja Jarmo Männistö, 200 €

Katso tämän jutun lopusta kaikki kasvattajapalkkioita saaneet suomenhevoset.