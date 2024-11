"Ruotsissakin tarvittaisiin tämänkaltaisia" – 18 maata edustaneet pedagogit ihastuivat Ypäjällä suomenhevosiin

Suomenhevonen hurmasi

Erityistä ihailua herätti suomenhevonen, jonka monipuolisuus ja perinteet saivat runsaasti kiinnostusta osallistujilta.

“Rakastuin suomenhevosiin, ja tarvitsisimme niiden kaltaisia hevosia myös meidän ratsastuskouluumme,” hehkuttaa Flyinge AB:n tutkimus- ja kehityspäällikkö ja Strömsholmin ratsastuskoulun edustaja Gabriella Torell-Palmqvist.

IGEQ (International Group for Equestrian Qualifications) on maailmanlaajuinen organisaatio, joka määrittelee ja ylläpitää ratsastusalan koulutusstandardeja. EEN (Equestrian Educational Network) on eurooppalainen verkosto, joka yhdistää hevosalan oppilaitoksia ja tukee alan koulutuksen kehittämistä.

Lähde: Hevosopiston tiedote