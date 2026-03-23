Miika Åfelt menetti parhaan valjakkonsa Aurajoen jäihin – toinen hevosista on vielä löytymättä

Aura-joen jäälle lauantaiyönä tuntemattomasta syystä kohtalokkaasti lähteneet hevoset olivat kaksi percheronia, viisivuotias Suomessa syntynyt tamma Alisa ja Ranskasta Suomeen tuotu 15-vuotias ruuna Paroni, oikealta nimeltään Baron Sabe. Alisa-tamma löydettiin ja on nostettu vedestä Pelastuslaitoksen auttamana, Paronia ei ole vielä löydetty.

Miika Åfelt ei elättele toiveita sen löytämisestä, vaikka kertookin, että yhdet jäljet tulivat joesta takaisin rannalle.

"Alisa oli näistä kahdesta se rohkeampi, ja pahoin pelkään, että Paroni on lopulta kuitenkin seurannut rakasta tammaystäväänsä veteen. Se oli siihen niin rakastunut", Åfelt sanoo. "No, jos ihme tapahtuisi..."

Tämän valjakon menetys oli erityisen raskas siksi, että hevoset toimivat parina yhteen hyvin ja kävivät kaikkiin töihin. Lisäksi ne olivat tarvittaessa erittäin nopeita.

"Lähemmäs 40 kilometrin tuntivauhteja on hetkellisesti menty", Åfelt paljastaa.

Alisa on Suomessa syntynyt, joten se on rekisteröity Hippoksen tietokantaan vain "hevosena". Rodun kantakirja on Ranskassa ja vaatii yhteistyötä emämaan kanssa, mutta Åfelt ei ole kiinnostunut rodun kasvattamisesta sinänsä.

"Minulle ne ovat parhaita työhevosia siihen käyttöön mihin itse hevosia tarvitsen. Kun elopainoa on tuhat kiloa, hevonen ei joudu töissä niin koville. Samanhan nämä suurinpiirtein vetää kuin suomenhevonenkin, kymmenen kertaa oman painonsa", Åfelt kertoo.

Rotu on ranskalainen raskas ja hyvin vanha työhevosrotu, joka iski silmään jalomuotoisuudellaan, kun Åfelt etsi sopivaa rotua.

Åfeltin työhevoset tekevät etenkin puunajoa ja metsänhuoltotöitä. Hevosvaljakon etu on siinä, että ne tuhoavat maastoa metsätyökoneita huomattavasti vähemmän. Tällä kertaa hevoset olivat työtehtävissä Liedon seurakunnan mailla Liedon keskustassa.

Ikaalisissa sijaitseva Åfeltin Työhevoset päivittää ahkerasti instagram-tiliään ja tunnelmalliset videot hevosten elämästä kotona ja hetket erilaisissa töissä metsäajosta kaupunkiajelutuksiin kiinnostavat ihmisiä valtavasti.

Nyt some täyttyy surunvalitteluista.

Menetys on valtava.

"Elämä antaa ja joskus ottaa. Katsotaan, miten savotat jatkuvat. Paras valjakkomme on nyt toisilla savotoilla", Åfeltin Työhevoset kirjoittaa sunnuntaina päivityksessään. Liedon työmaa on toistaiseksi pistetty tauolle.