Kilpailu alkaa torstaina 16.9. passiluokalla. Kuvassa Gerda-Eerika Viinanen ja Svala frá Minni-Borg.
Kilpailu alkaa torstaina 16.9. passiluokalla. Kuvassa Gerda-Eerika Viinanen ja Svala frá Minni-Borg. Kuva: SIHY
Ratsastusuutiset

Suomen parhaat askellajiratsukot kilpailevat SM-mitaleista Ypäjällä

Ensiviikolla Ypäjän Hevosopistolla nähdään islanninhevosen kaikki viisi askellajia.
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Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut vuosimallia 2026 järjestetään Ypäjällä 16.-19.7.

Alla Suomen Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) julkaisema tiedote ja aikataulu:

Suomen parhaat askellajiratsukot kokoontuvat 16.-19. heinäkuuta Ypäjälle ratkomaan vuoden 2026 suomenmestaruuksia ja lajimestaruuksia. Neljän kilpailupäivän aikana Ypäjän Hevosopistolla nähdään islanninhevosen kaikki viisi askellajia, vauhdikkaita passisuorituksia sekä tiukkaa kamppailua mestaruuksista junioreiden, nuorten ja senioreiden ikäluokissa.

Askellajiratsastuksen vuosittaiset SM-kilpailut ovat suomalaisen askellajiratsastuksen arvostettu päätapahtuma. Suomenmestaruuksista kilpaillaan nelikäynnissä V1, viisikäynnissä F1 sekä tölttiluokissa T1 ja T2. Suomenmestaruudet ovat jaossa myös passiluokissa PP1, P2 ja P1.

Lajimestaruuksista kilpaillaan ryhmäluokissa töltti T5, töltti T6, nelikäynti V3, viisikäynti F3 sekä passiluokassa P3.

Kilpailuihin on ilmoittautunut 94 ratsukkoa. Senioreita (vähintään 22 vuotta) on 55, nuoria (17-21-vuotiaat) 26 ja junioreita (alle 16-vuotiaat) 6. Kilpailuviikonlopun aikana passi- ja ovaaliradoilla nähdään niin kokeneita mestareita kuin tulevaisuuden lupauksia.

Kilpailut etenevät karsinnoista finaaleihin, joissa suomenmestaruudet ja lajimestaruudet ratkaistaan. Osassa luokista ratsastetaan ennen A-finaalia myös B-finaali.

Kilpailujen FEIF-tuomareina ovat Karin Hassing (Tanska), Barla-Catrina Isenbügel (Sveitsi), Laura Pihkala-Posti (Suomi) ja Åsa Willian (Ruotsi). Kansallisena tuomarina toimii lisäksi Tanja Ufer.

Kilpailupaikkana toimii SIHY:n ovaalirata Ypäjän Hevosopiston urheilualueella sekä raviradan maalisuora. 

Kuva: SIHY

Kilpailujen aikataulu

Torstai 16.7. klo

klo 19.00 passiluokka PP1

Perjantai 17.7. klo

9.00 töltti T5, karsinta

9.40 töltti T1, junioreiden ja nuorten karsinta

10.50 töltti T1, senioreiden karsinta

13.00 töltti T6, karsinta

14.15 viisikäynti F3, karsinta

14.45 töltti T2, karsinta

16.15 nelikäynti V3, karsinta

17.30 passit P1 ja P3, 1. ja 2. juoksut

18.15 töltti T1, junioreiden ja nuorten B-finaali

18.45 töltti T1, senioreiden B-finaali

Lauantai 18.7. klo

9.00 nelikäynti V1, junioreiden ja nuorten karsinta

10.20 nelikäynti V1, senioreiden karsinta

13.40 passit P1 ja P3, 3. ja 4. juoksu

14.20 viisikäynti F1, karsinta

16.00 nelikäynti V3, B-finaali

16.30 nelikäynti V1, junioreiden ja nuorten B-finaali

17.00 nelikäynti V1, senioreiden B-finaali

17.30 nelikäynti V3, junioreiden ja nuorten A-finaali

18.00 viisikäynti F3, A-finaali

Sunnuntai 19.7. klo

8.00 töltti T6, A-finaali

8.30 töltti T2, junioreiden ja nuorten A-finaali

9.00 töltti T2, A-finaali

9.30 töltti T5, junioreiden ja nuorten A-finaali

10.05 töltti T5, A-finaali

10.40 töltti T1, junioreiden ja nuorten A-finaali

11.20 töltti T1, senioreiden A-finaali

12.45 passi P2

13.30 nelikäynti V3, A-finaali

14.10 viisikäynti F1, nuorten A-finaali

14.55 viisikäynti F1, A-finaali

15.40 nelikäynti V1, junioreiden ja nuorten A-finaali

16.20 nelikäynti V1, senioreiden A-finaali

Kilpailu alkaa torstaina 16.9. passiluokalla. Kuvassa Gerda-Eerika Viinanen ja Svala frá Minni-Borg.
Lähes sata ratsukkoa mittelee askellajiratsastuksen SM-mitaleista
Kilpailu alkaa torstaina 16.9. passiluokalla. Kuvassa Gerda-Eerika Viinanen ja Svala frá Minni-Borg.
Ypäjällä kilpailtiin islanninhevosten askellajiratsastuksen SM-paikoista
Kilpailu alkaa torstaina 16.9. passiluokalla. Kuvassa Gerda-Eerika Viinanen ja Svala frá Minni-Borg.
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Kilpailu alkaa torstaina 16.9. passiluokalla. Kuvassa Gerda-Eerika Viinanen ja Svala frá Minni-Borg.
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