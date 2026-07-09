Suomen parhaat askellajiratsukot kilpailevat SM-mitaleista Ypäjällä
Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut vuosimallia 2026 järjestetään Ypäjällä 16.-19.7.
Alla Suomen Islanninhevosyhdistyksen (SIHY) julkaisema tiedote ja aikataulu:
Suomen parhaat askellajiratsukot kokoontuvat 16.-19. heinäkuuta Ypäjälle ratkomaan vuoden 2026 suomenmestaruuksia ja lajimestaruuksia. Neljän kilpailupäivän aikana Ypäjän Hevosopistolla nähdään islanninhevosen kaikki viisi askellajia, vauhdikkaita passisuorituksia sekä tiukkaa kamppailua mestaruuksista junioreiden, nuorten ja senioreiden ikäluokissa.
Askellajiratsastuksen vuosittaiset SM-kilpailut ovat suomalaisen askellajiratsastuksen arvostettu päätapahtuma. Suomenmestaruuksista kilpaillaan nelikäynnissä V1, viisikäynnissä F1 sekä tölttiluokissa T1 ja T2. Suomenmestaruudet ovat jaossa myös passiluokissa PP1, P2 ja P1.
Lajimestaruuksista kilpaillaan ryhmäluokissa töltti T5, töltti T6, nelikäynti V3, viisikäynti F3 sekä passiluokassa P3.
Kilpailuihin on ilmoittautunut 94 ratsukkoa. Senioreita (vähintään 22 vuotta) on 55, nuoria (17-21-vuotiaat) 26 ja junioreita (alle 16-vuotiaat) 6. Kilpailuviikonlopun aikana passi- ja ovaaliradoilla nähdään niin kokeneita mestareita kuin tulevaisuuden lupauksia.
Kilpailut etenevät karsinnoista finaaleihin, joissa suomenmestaruudet ja lajimestaruudet ratkaistaan. Osassa luokista ratsastetaan ennen A-finaalia myös B-finaali.
Kilpailujen FEIF-tuomareina ovat Karin Hassing (Tanska), Barla-Catrina Isenbügel (Sveitsi), Laura Pihkala-Posti (Suomi) ja Åsa Willian (Ruotsi). Kansallisena tuomarina toimii lisäksi Tanja Ufer.
Kilpailupaikkana toimii SIHY:n ovaalirata Ypäjän Hevosopiston urheilualueella sekä raviradan maalisuora.
Kilpailujen aikataulu
Torstai 16.7. klo
klo 19.00 passiluokka PP1
Perjantai 17.7. klo
9.00 töltti T5, karsinta
9.40 töltti T1, junioreiden ja nuorten karsinta
10.50 töltti T1, senioreiden karsinta
13.00 töltti T6, karsinta
14.15 viisikäynti F3, karsinta
14.45 töltti T2, karsinta
16.15 nelikäynti V3, karsinta
17.30 passit P1 ja P3, 1. ja 2. juoksut
18.15 töltti T1, junioreiden ja nuorten B-finaali
18.45 töltti T1, senioreiden B-finaali
Lauantai 18.7. klo
9.00 nelikäynti V1, junioreiden ja nuorten karsinta
10.20 nelikäynti V1, senioreiden karsinta
13.40 passit P1 ja P3, 3. ja 4. juoksu
14.20 viisikäynti F1, karsinta
16.00 nelikäynti V3, B-finaali
16.30 nelikäynti V1, junioreiden ja nuorten B-finaali
17.00 nelikäynti V1, senioreiden B-finaali
17.30 nelikäynti V3, junioreiden ja nuorten A-finaali
18.00 viisikäynti F3, A-finaali
Sunnuntai 19.7. klo
8.00 töltti T6, A-finaali
8.30 töltti T2, junioreiden ja nuorten A-finaali
9.00 töltti T2, A-finaali
9.30 töltti T5, junioreiden ja nuorten A-finaali
10.05 töltti T5, A-finaali
10.40 töltti T1, junioreiden ja nuorten A-finaali
11.20 töltti T1, senioreiden A-finaali
12.45 passi P2
13.30 nelikäynti V3, A-finaali
14.10 viisikäynti F1, nuorten A-finaali
14.55 viisikäynti F1, A-finaali
15.40 nelikäynti V1, junioreiden ja nuorten A-finaali
16.20 nelikäynti V1, senioreiden A-finaali