Becky Moody voitti kuin voittikin GP:n Teksasin koulufinaalissa

Maailmancupin finaalin kouluosio pyörähti käyntiin Suomeen aikaa pikkutunneilla Fort Worthin Dickies-areenalla Teksasissa.

Huippunimien jäätyä alkukevään mittaan yksi kerrallaan pois lähtölistalta, voittajasuosikiksi jäi Iso-Britannian Becky Moody Jägerbombilla, ja vaikka yksi tuomareista, Ruotsin Magnus Ringmark näkikin hänet vasta kakkosena, urakka kohti voittoa näyttää alkaneen.

76,7 GP:ssä on selvä ero kakkoseen, USA:n nousevaan Christian Simonsoniin Indian Rockilla, 75,4, ja kolmanneksi ratsastaneeseen Ruotsin Patrik Kitteliin Touchdownilla, 72,8.

Rahtusen alemmilla prosenteilla mennään kuin viime vuoden finaalissa, jossa Charlotte Fry ja Glamourdale aloittivat 77,1 prosentilla.

Moody kiteytti suorituksensa itse näin: "Sanon aina, ettei se (Jägerbomb) ole missään erityisen poikkeuksellinen, mutta todella hyvä kaikessa. "

Katsomot näyttävät hyvin tyhjiltä Forth Worthissa, mutta GP:n voittaja kehui yleisöä, eikä ollut ainoa, joka niin teki. "Yleisö oli uskomaton."

Moody on itse kasvattanut Jagerbombin omasta Udysee-tammasta ja Dante Weltinosta.

Teksasin matka on uusi kokemus, sillä ratsukko ei aimmin ole lentänyt mihinkään.

"On hienoa olla tällaisen vahvan hevoskulttuurin ympäröimänä (Teksasissa), joka on täysin erilainen kuin mikään, mitä olen aiemmin kokenut."

Entä Ville Vaurion entinen G-Star, nykyinen Fairplay, joka kisavideolla näkyy entisellä nimellään, vaikka tuloksissa on sen uusi nimi? Tasaista vähän alle seiskaa, mikä ei tänä päivänä kärkisijoituksiin riitä.

Freestylefinaali ratsastetaan lauantaina.

