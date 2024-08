Dalera sittenkin jo eläkkeelle

Ei kilpailuja enää.

Jessica von Bredow-Werndl on ilmoittanut julkisilla somesivuillaan kyynel silmässä, että päätös on tehty. Ja saanut Instagramissa asianmukaiset 55 tuhatta tykkäystä, joka lukema tätä lukiessa on varmaan jo kivunnut ylöspäin.

Jonkinlainen seremonia on tiedossa Neumünsterin kisoissa marraskuussa ja toinen esiintyminen Baselissa tammikuussa.

Videolla ratsastaja syöttelee pihanurmea satulasta käsin ja miettii, saako koskaan elää samanlaista kokemusta enää, kuin Daleran kanssa.

Eläkkellä 17-vuotias trakehnertamma ei tule olemaan toimettomana, vaan TSF Dalera BB (Easy Game - Handruk) alkaa valmistautua seuraavaan uraansa siitostammana.

Se on syntynyt Silke Druckenmüllerillä ja myytiin Werner Bergmannille, joka koulutti sitä 7-vuotiaaksi asti. Kasvattaja on kertonut saksalaisen Volksfreund-lehden sivuilla, että myi tamman pienemmällä kuin viisinumeroisella summalla - siis alle kymppitonnilla.

Vuonna 2016 tamma siirtyi koulutuomari Beatrice Bürchler-Kellerin omistukseen, jossa on yhä. Von Bredow-Werndl alkoi ratsastaa tammaa grand prix'ssä vuonna 2018. Ratsukko oli heti voittoisa, ensimmäinen GP Itävallan Ebreichsdorfissa tiesi voittoa ja 75 prosenttia, mutta uransa alkutaipaleella tamma välillä hävisikin. Hagenissa huhtikuussa 2018 se joutui hylätyksi ja Tryonin MM:issä tuli sija 16 GP specialissa. Loppuvuonna 2019 alkoi 48 ykkösen putki, joka katkesi -neljään kakkossijaan ja yhteen kolmoseen- vain viidesti. Viimeisin kakkossija oli Pariisin GP specialissa, jonka voitti Cathrine Laudrup-Dufour Mount St John Freestylellä. Tilanne korjautui 90 prosentin voittoküriin. Korkeimmat prosentit se sai viime vuonna Riesenbeckin EM-finaalista: 92,8.