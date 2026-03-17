Daniel Bachmann Andersen pitää klinikan Ruskeasuolla syyskuussa

Kouluratsastuksen kannatusyhdistys KorK järjestää lauantaina 5.9.2026 Ruskeasuolla koko päivän kouluratsastusklinikan, jonka vetäjänä toimii tanskalainen huippuratsastaja Daniel Bachmann Andersen.

Andersen kuuluu kansainvälisen kouluratsastuksen kärkinimiin ja on tunnettu systemaattisesta harjoittelustaan sekä selkeästä valmennustyylistään. Hänen aiempi esiintymisensä Helsinki International Horse Show’ssa keräsi suuren suosion ja Ruskeasuon klinikka jatkaa tästä eteenpäin syventyen tanskalaisratsastajan systemaattiseen työskentelyyn.

Klinikka järjestetään yhteistyössä HippoSportin kanssa, joka on vastannut KorKin klinikoiden vaatetuksesta jo usean vuoden ajan.

Lipunmyynti käynnistyy Biletissä 20.3.

Riders’ Gala vahvistaa yhteistyötä yli lajirajojen

Riders’ Gala järjestetään Tampereella Scandic Rosendahl -hotellissa lauantaina 25.4.2026 yhteistyössä Esteratsastuksen Kannatusyhdistys ERKKI ry:n kanssa.

Suomen Ratsastajainliitto ei järjestä vuonna 2026 perinteistä gaalaa, joten ERKKI ry lähestyi KorK ry:ta ja yhdistykset päättivät yhdistää voimansa tuottaaksemme ratsastusväelle yhteisen kohtaamispaikan yli lajirajojen.

Lipunmyynti tapahtumaan on käynnissä Biletissä.

“Suomalainen ratsastusurheilu ei kehity siiloissa. Tarvitsemme enemmän aitoja kohtaamisia ja vähemmän raja-aitoja. Kun yhdistämme osaamisen ja ihmiset, autamme toinen toistamme, syntyy kehitystä, joka kantaa kansainväliselle tasolle asti”, sanoo KorKin puheenjohtaja Sonja Lesch.