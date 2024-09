Dressagea vai stressagea? Hevosurheilu Ratsastuksen avoin kirje IDRC:lle: Ratkaisu on tuomaroinnissa

________________________________________________

Kommentti:

Me Hevosurheilu Ratsastuksessa näemme, että hyvä systeemi on jo olemassa, se ei vain toimi tällä hetkellä. Siksi dressagesta on tullut stressagea. Stressagessa tilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että ei ajatella järkevästi vaan yritetään selvitä henkeä pidätellen seuraavaan päivään ilman minkäänlaista strategiaa, tosiasioita tunnustamatta.

Tiukimmatkaan "nykykouluratsastuksen" kriitikot lajin sisällä eivät ole ehdottaneet esimerkiksi kankikuolainten kieltämistä, vaan niitä on opittava käyttämään. Ennen kuin tullaan näyttämään mitään. Kouluratsastuskilpailut on luotu testaamaan tätä osaamista. Kun testaaminen toimii, se johtaa kyllä oikeaan suuntaan.

Eversti Carde on yksi näistä kriitikoista. Hänen mukaansa ratkaisu on aivan käsillä: kansainväliset kouluratsastussäännöt, pitkälti hänen maanmiehensä kenraali Decarpentryn laatimat, ovat hyvät sellaisena kuin ne ovat. Niitä tulee vain noudattaa. Sanatarkasti.

Tässä on vastauksemme:

Jos tuomarityöskentelyn tiukka linjaus olisi, että ratsastusvirheistä, kuten kovasta kuolaintuntumasta eli kovasta kädestä, kielivirheistä ja niin edelleen, rangaistaan ja jos seuraukset vaikkapa liian tiukasta turparemmistä olisivat samanlaiset kuin näkyvästä verestä (bloodrule), eli välitön vihellys pois radalta ja suorituksen eliminointi, negatiivista keskustelua lajista olisi huomattavasti vähemmän. Koska kouluratsastusta esitetään tuomareille, ratkaisu on tuomaroinnissa.

Tulos tai ulos. Tuomareiden on vastattava toiminnastaan. Tuomarointi tarvitsee tiukempaa valvontaa. VAR-videotuomarointi olisi hyvä lisä. Tuomareiden kirjoittamat kommentit (perustelut annetuille pisteille) ratsastajille voisivat olla julkisia.

Tiukka linjaus on saatava tuomareiden koulutuspolkuun, mutta myös jo olemassa oleville se on saatava käytäntöön heti.

Kouluratsastus hyötyisi myös siitä, että ainakin viiden ja useamman tuomarin kokoonpanossa paras ja huonoin tulos jätetään automaattisesti pois.

Vuosikokous hyväksyy uudet säännöt marraskuussa

FEI:n syksyn ohjelmassa on laatia viimeinen versio sääntömuutoksista 16.10. Tätä on edeltänyt kaikille jäsenliitoille, kuten vaikkapa SRL:lle 21.8. lähetetty pyyntö käydä 8 viikossa läpi sääntöjen työversio.

Säännöt hyväksytään FEI:n vuosikokouksessa 12.11.2024.