Emma Kanerva ja uusi ratsu MSJ Top Secret 73,5 prosenttiin Saksan kansallisessa – luokkavoitto

Nyt ratsukko on lähempänä tavoitettaan, sillä intermediare II-luokka ei ole enää kaukana GP:stä. Etenkään, jos siitä saa 73,5 prosenttia ja voittaa luokan.

Oh boy, miten olin kaivannut tätä", kirjoittaa Emma Kanerva sosiaalisessa mediassaan.

Hän avasi viikonloppuna kisauransa tamma MSJ Top Secretin kanssa Saksan kansallisessa kisassa Sittensenissä, joka on Hampurin ja Bremenin puolivälissä.

Top Secret on elegantti tummanruunikkotamma, jonka Kanerva on saanut ratsastettavakseen sen kasvattajalta Emma Blundellilta. Top Secret (Totilas - Dacaprio ) ei ole mikään varsa enää, se kääntyi 15-vuotiaaksi. Sillä ei kuitenkaan ole paljoa kisakokemusta, vaan se on tehnyt varsoja ja ollut loukkaantuneenakin.

Luokka ratsastettiin viiden ratsukon kilpailuna, tulokset täällä