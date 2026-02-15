Emma Kanerva on tulossa takaisin.
Emma Kanerva on tulossa takaisin. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Emma Kanerva ja uusi ratsu MSJ Top Secret 73,5 prosenttiin Saksan kansallisessa – luokkavoitto

Kanerva kertoi tammikuussa uudesta hevosestaan, jota on nostamassa grand prix -tasolle. Hän on jo lähes siellä.
Julkaistu

Nyt ratsukko on lähempänä tavoitettaan, sillä intermediare II-luokka ei ole enää kaukana GP:stä. Etenkään, jos siitä saa 73,5 prosenttia ja voittaa luokan.

Oh boy, miten olin kaivannut tätä", kirjoittaa Emma Kanerva sosiaalisessa mediassaan.

Hän avasi viikonloppuna kisauransa tamma MSJ Top Secretin kanssa Saksan kansallisessa kisassa Sittensenissä, joka on Hampurin ja Bremenin puolivälissä.

Top Secret on elegantti tummanruunikkotamma, jonka Kanerva on saanut ratsastettavakseen sen kasvattajalta Emma Blundellilta. Top Secret (Totilas - Dacaprio ) ei ole mikään varsa enää, se kääntyi 15-vuotiaaksi. Sillä ei kuitenkaan ole paljoa kisakokemusta, vaan se on tehnyt varsoja ja ollut loukkaantuneenakin.

Luokka ratsastettiin viiden ratsukon kilpailuna, tulokset täällä

Emma Kanerva on tulossa takaisin.
Kiireinen yrittäjä Emma Kanerva palaa GP-radoille 15-vuotiaan hannoverintamman satulassa
Emma Kanerva on tulossa takaisin.
Kouluratsastaja Emma Kanerva sai pienemmän apurahan - ainoana ratsastajana avustusta olympiakomitealta

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi