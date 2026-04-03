FEI:n jäsenliitot ovat puhuneet – todennäköisesti lisää uudistuksia kouluratsastukseen
Kouluratsastuksen lajijohtaja Ronan Murphy kävi FEI:n urheilufoorumissa Lausannessa läpi Dressage Strategic Action Plan -työryhmän (DSAPWG) laatimat 30 suositusta. Näistä 18 ei vaadi sääntömuutoksia ja on joko jo toteutettu tai työn alla, kun taas 12 edellyttää sääntömuutoksia.
Osa näistä 12 ehdotuksesta tuli voimaan 1.1.2026, kuten esimerkiksi mahdollisuus käyttää nivelkuolainta CDI3*-tasolle asti.
Loput ovat parhaillaan lausuntokierroksella.
FEI Dressage Strategic Action Planning Working Group
Monica Theodorescu GER, Saksan koulumaajoukkueen valmentaja
Raphael Saleh FRA, 4-tason tuomari
Gareth Hughes GBR, kouluratsastaja
Kyra Kyrklund FIN, olympiaratsastaja, valmentaja
Klaus Roeser GER, Saksan koulukomitean puheenjohtaja
Lise Berg DEN, eläinlääkäri, professori.
DSAPWG:n suositukset jakautuvat kuuteen keskeiseen teemaan ja erityisesti tuomarointiin, josta on peräti 12 ehdotusta.
- Hevosen hyvinvointisuosituksia on kuusi, esimerkiksi stressin vähentämiseksi ehdotettu melun, musiikin ja taputtamisen vähentäminen kisoissa ja konfliktikäyttäytymisen tunnistaminen,
- varusteisiin liittyviä kolme, esimerkiksi sallitun turpahihan standardisoiminen,
- verryttelyalueisiin ja stewardeihin, joiden avuksi on esitetty eläinlääkäriä. Lisäksi liialliseen suun vaahtoamiseen tullaan kiinnittämään huomiota, samoin tullaan seuraamaan toimintaa verryttelualueella.
Viestinnästä ja markkinoinnista on neljä ehdotusta.
Tämän jälkeen keskityttiin sääntömuutosehdotuksiin, joita sidosryhmät eli kansalliset lajiliitot toimittivat 1. maaliskuuta mennessä FEI:lle.
Näitä ehdotuksia ovat:
- lasten ikäluokan laajentaminen, ilmeisesti, jotta siirtymä junioritasolle olisi helpompi (tämä käsitellään kaikkien lajien osalta)
- kouluratsastusohjelmien päivittäminen kaikilla tasoilla (viimeksi tehty 2015)
- grand prix -luokkien lähtöjärjestyksen arvonta rankingiin perustuvanlähtölistan sijaan
- tuomarikommenttien julkaiseminen ja tuomarointia arvokisoissa valvovan paneelin, JSP:n (supervisory panel) tekemien korjausten julkaiseminen
- hevosten minimi-iän nostaminen senioriluokissa CDI2*-tasolta ylöspäin kahdeksasta vuodesta yhdeksään vuoteen
- kankikuolaimen käytön tarkastelu 4*- ja 5*-tasolla sekä arvokilpailuissa ja nivelkuolaimella ratsastettujen GP-ohjelmien datan keruu ja analysointi
- FEI:n rooli tuomareiden nimityksissä, arvioinnissa ja esteellisyyksien läpinäkyvyydessä.
Uusi työryhmä
FEI on perustanut työryhmän liittyen kansallisten liittojen ja muiden sidosryhmien antamaan palautteeseen: Tehtävänä on tarkastella hevosen kuntoon ja hyvinvointiin liittyviä sääntöehdotuksia ja pyrkiä yhteiseen näkemykseen. Työryhmän aikataulu, tehtävänkuva ja kokoonpano esitetään hyväksyttäväksi FEI:n hallitukselle kesä–heinäkuun 2026 kokouksessa.
Myös FEI:n tuomareiden seurantajärjestelmä. Sen tavoitteena on arvioida ja kouluttaa tuomareita, arvioida tuomarivalintoja huipputason kilpailuihin, tarjota palautetta sekä tunnistaa mahdollinen puolueellisuus ja epäjohdonmukaisuudet arvostelussa.
Keskustelussa nousi esiin uusien liikkeiden lisääminen ohjelmiin, kuten esimerkiksi pitkällä ohjalla ratsastettava ravi, jonka Suomi ensimmäisten joukossa otti 1.4. käyttöön kouluratsastusohjelmissa.
Tekoälyn käyttö tuomaroinnin teknisenä tukena sai laajaa kannatusta, ja työryhmä on jo konsultoinut data-analyytikkoa, joka työskentelee muissa arvostelulajeissa olympiatasolla.
Kouluratsastuksen käsikirjaa ja tuomarointiohjeita päivitetään. Ne julkaistaan verkossa 1.1.2027.