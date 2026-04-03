FEI:n jäsenliitot ovat puhuneet – todennäköisesti lisää uudistuksia kouluratsastukseen

Kouluratsastuksen lajijohtaja Ronan Murphy kävi FEI:n urheilufoorumissa Lausannessa läpi Dressage Strategic Action Plan -työryhmän (DSAPWG) laatimat 30 suositusta. Näistä 18 ei vaadi sääntömuutoksia ja on joko jo toteutettu tai työn alla, kun taas 12 edellyttää sääntömuutoksia.

Osa näistä 12 ehdotuksesta tuli voimaan 1.1.2026, kuten esimerkiksi mahdollisuus käyttää nivelkuolainta CDI3*-tasolle asti.

Loput ovat parhaillaan lausuntokierroksella.