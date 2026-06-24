15 suosittua ratsastuskypärää testissä: hinta ei takaa parasta suojaa

Ratsastuskypärien testaamisen tärkeys

Folksamin liikenneturvallisuuden ja urheilun vastaava tutkija Helena Stigson peräänkuuluttaa vinojen iskujen ja kiertoliikettä aiheuttavien testien tärkeyttä:

"Ratsastusonnettomuudessa ratsastaja osuu maahan yleensä vinossa kulmassa. Tällöin päähän kohdistuu kiertovoimia, joille aivot ovat erityisen herkkiä. Seurauksena voi olla aivotärähdys tai vakavampi aivovamma."

Stigson kuvaa erityisesti kiertoliikkeelle altistumista haitalliseksi, sillä se voi altistaa aivojen kudoksia rasitukselle. Tämä voi pahimmillaan johtaa aivotärähdykseen, hermovaurioihin tai aivoverenvuotoon.

Uuden CEN-standardin vuoksi Folksman ei enää suosittele kypäriä, jotka saivat hyvän tuloksen ennen vuotta 2023 tehdyissä testeissä. Tämän vuoden tulokset ja raportti ovat julkaistu Folksmanin sivuilla ruotsiksi ja englanniksi.