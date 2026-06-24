15 suosittua ratsastuskypärää testissä: hinta ei takaa parasta suojaa
Ruotsalainen vakuutusyhtiö Folksam testasi jälleen 15 suosittua ratsastuskypärää. Tämän vuoden testivaatimukset olivat aiempaa tiukemmat, sillä vuodesta 2023 lähtien ratsastuskypäriä on koskenut uusi EU:n CEN-standardi. Standardi on kiristänyt turvallisuusvaatimuksia ja päivittänyt testimenetelmiä vastaamaan paremmin todellisia onnettomuustilanteita.
Kypärille annettiin arvosanat asteikolla 1–3. Lisäksi parhaat mallit saivat "Bra val"- eli "Hyvä valinta" -merkinnän. Merkintä tarkoittaa, että kypärä on vähintään kymmenen prosenttia keskivertoa parempi.
Mitä uutta EU:n ratsastuskypärien standardissa on?
Vaativammat iskutestit suuremmilla energiamäärillä
Energiamäärä vastaa paremmin voimaa, joka syntyy ratsastajan pudotessa tai lyödessä päänsä.
Tiukemmat vaatimukset iskunvaimennukselle ja läpäisysuojalle
Srandardin mukaisissa ratsastuskypärissä on parempi suoja sekä voimakkaita iskuja että teräviä esineitä vastaan. Kypärä suojaa paremmin iskeytyessään tolppiin, aidan reunaan tai hevosen kavioihin.
Tiukemmat vaatimukset sivuttaisvakaudelle ja rakenteelliselle kestävyydelle
Kypärän tulee säilyttää muotonsa paremmin sivulta kohdistuvassa paineessa.
Tiukemmat vaatimukset näkökentälle ja leukahihnalle
Kypärä ei saa haitata näkyvyyttä. Myös näkökentän laajuudelle ja leukahihnan toimivuudelle asetettu lisää vaatimuksia.
Tulokset
Kaikissa arvosanan 3 ja Hyvä valinta -merkinnän saaneissa kypärissä on Mips-ominaisuus (Multi-directional Impact Protection System). Kypärän sisällä, pehmusteiden alla, on ohut suojakerros, joka voi iskun yhteydessä liikkua 10–15 millimetriä suhteessa päähän. Tämä liike vaimentaa aivoihin kohdistuvaa kuormitusta.
Parhaan tuloksen saanut kypärä maksaa noin 2 000 kruunua. Kolmen muun parhaisiin kuuluvan kypärän hinnat vaihtelivat 2 700–3 900 kruunun välillä.
Kuusi kypärää sai arvosanan 2. Näistä neljässä on Mips-ominaisuus, ja niiden hinnat vaihtelevat 1600-2500 kruunun välillä. Myös testin edullisin kypärä, noin 1 300 kruunua maksava malli, sai arvosanan 2. Saman arvosanan saaneet kypärät ilman Mips-ominaisuutta olivat puolestaan testin kalleimpia, noin 5 000–6 800 kruunua.
Loput viisi kypärää saivat arvosanakseen 1, eikä niistä yhdessäkään ole Mips-ominaisuutta. Antarès-merkin 5 400 kruunun kypärä oli tulokseltaan huonoin, ja se oli keskivertoa huonompi kaikissa iskutyypeissä. Testin kallein kypärä, FreeJumpin noin 6 600 kruunua maksava malli, suojasi hyvin suorissa iskuissa mutta heikosti vinoissa. Tämän ja kolmen muun kypärän tulokset olivat kymmenen prosenttia keskitasoa huonompia.
Folksam ei suosittele heikoimman arvosanan saaneita kypäriä. Huono kypärä päässä ratsastajalla on 3–8 kertaa suurempi aivotärähdysriski onnettomuustilanteessa. Samalla testi osoittaa, että hinta ei aina ole ratkaisevin asia kypärän suojaavuudessa.
Ratsastuskypärien testaamisen tärkeys
Folksamin liikenneturvallisuuden ja urheilun vastaava tutkija Helena Stigson peräänkuuluttaa vinojen iskujen ja kiertoliikettä aiheuttavien testien tärkeyttä:
"Ratsastusonnettomuudessa ratsastaja osuu maahan yleensä vinossa kulmassa. Tällöin päähän kohdistuu kiertovoimia, joille aivot ovat erityisen herkkiä. Seurauksena voi olla aivotärähdys tai vakavampi aivovamma."
Stigson kuvaa erityisesti kiertoliikkeelle altistumista haitalliseksi, sillä se voi altistaa aivojen kudoksia rasitukselle. Tämä voi pahimmillaan johtaa aivotärähdykseen, hermovaurioihin tai aivoverenvuotoon.
Uuden CEN-standardin vuoksi Folksman ei enää suosittele kypäriä, jotka saivat hyvän tuloksen ennen vuotta 2023 tehdyissä testeissä. Tämän vuoden tulokset ja raportti ovat julkaistu Folksmanin sivuilla ruotsiksi ja englanniksi.
Näin testi tehdään
Jokaiselle kypärälle tehdään viisi osakoetta. Testeissä kypärä on aivomallilla varustetun nuken päässä. Aivomalli simuloi ratsastajan aivojen käyttäytymistä iskun aikana.
1. Kypärään kohdistetaan suora isku, nopeus 6 m/s
2. Kypärän iskunvaimennuskyky testataan pudottamalla se 1,8 metrin korkeudesta vaakasuoralle pinnalle, nopeus 6 m/s
3. Kypärän sivuosaan kohdistetaan vino isku, nopeus 6,3 m/s
4. Kypärän yläosaan kohdistetaan vino isku, nopeus 6,3 m/s
5. Kypärän etuosaan kohdistetaan vino isku, nopeus 6,3 m/s
Kaksi ensimmäistä testiä vastaavat EU-standardin vaatimuksia. Kolme jälkimmäistä ovat Folksamin omia testejä, joilla arvioidaan kypärän kykyä suojata ratsastajaa todellisissa ratsastusonnettomuuksissa.
Kaksi ensimmäistä testiä vastaavat EU-standardin vaatimuksia. Loput kolme testiä ovat Folksamin omia testejä, joilla arvioidaan kypärän kykyä suojata ratsastajaa todellisissa ratsastusonnettomuuksissa. Näissä tilanteissa päähän kohdistuu myös kiertoliikettä, jonka tiedetään lisäävän aivovammojen riskiä.