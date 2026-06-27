Kun Ratsastuskeskus Ainon ilmoitti, että Henrik von Eckermann tulee tammikuussa, vetäjien sometilit menivät tukkoon hakijoista
Halukkaita klinikkaratsukoita nimittäin olisi tulossa pilvin pimein ruotsalaistähden oppiin.
Ratsukoita ei tietenkään ole vielä valittu, se tehdään tuonnempana. Tasoja on Suomen ykköstasosta harrastajatasolle asti.
Klinikka pidetään heti uuden vuoden alkuun 2.-3.päivä tammikuuta. Päivämäärin valinta tehtiin von Eckermannin toiveen mukaan, ottaen huomioon esteratsastuksen maailmancupin sarja ja Baselin osakilpailu, joka alkaa 7. päivä tammikuuta.
Von Eckermann on ollut Katri Siltala-Norilon erikoistoiveena jo pitkään. Hänet saatiin varmistettua Piia Pantsu-Jönssonin ja Fredrik Jönssonin kautta.
"Ruokahalu kasvoi syödessä, kun Ingrid Klimke-klinikka meni niin superisti", Norilo toteaa.
Eikä tässä vielä kaikki. Viikko von Eckermannin klinikasta järjestetään jo seuraava kansainvälisen staran klinikka. Tätä nimeä Ainosta ei vielä paljasteta.
"Kuuma ja ajankohtainen nimi Aacheniakin ajatellen", Norilo kertoo.
Kuka?
45-vuotiaalla Henrik von Eckermannilla on henkilökohtainen maailmanmestaruus (2022), olympiakulta joukkuekilpailussa (2020), maailmancupin finaalivoitot (2023 ja 2024). Kaikki samalla hevosella King Edwardilla.
Rankingissa von Eckermann pitää tiettävästi ennätystä: hän oli käsittämättömät 33 kuukautta FEI-maailmanlistan ykkösenä vuosina 2022-2025.
Ruotsalaiseen niin kutsuttuun alempaan eli arvonimettömään aatelistoon kuuluva von Eckermann on aviossa sveitsiläisen esteratsastaja Janika Sprungerin kanssa ja pariskunnalla on yksi lapsi. He asuvat tällä hetkellä Hollannin Kesselissä.
Kuten moni muukin tämän hetken huippu, myös von Eckermann on ollut pitkään Ludger Beerbaumin tallin ratsuttajana, ennen kuin vuonna 2016 perusti oman tallin.