Kun Ratsastuskeskus Ainon ilmoitti, että Henrik von Eckermann tulee tammikuussa, vetäjien sometilit menivät tukkoon hakijoista

Halukkaita klinikkaratsukoita nimittäin olisi tulossa pilvin pimein ruotsalaistähden oppiin.

Ratsukoita ei tietenkään ole vielä valittu, se tehdään tuonnempana. Tasoja on Suomen ykköstasosta harrastajatasolle asti.

Klinikka pidetään heti uuden vuoden alkuun 2.-3.päivä tammikuuta. Päivämäärin valinta tehtiin von Eckermannin toiveen mukaan, ottaen huomioon esteratsastuksen maailmancupin sarja ja Baselin osakilpailu, joka alkaa 7. päivä tammikuuta.

Von Eckermann on ollut Katri Siltala-Norilon erikoistoiveena jo pitkään. Hänet saatiin varmistettua Piia Pantsu-Jönssonin ja Fredrik Jönssonin kautta.

"Ruokahalu kasvoi syödessä, kun Ingrid Klimke-klinikka meni niin superisti", Norilo toteaa.

Eikä tässä vielä kaikki. Viikko von Eckermannin klinikasta järjestetään jo seuraava kansainvälisen staran klinikka. Tätä nimeä Ainosta ei vielä paljasteta.

"Kuuma ja ajankohtainen nimi Aacheniakin ajatellen", Norilo kertoo.