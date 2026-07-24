"Aachen on esteratsastuksen Mekka" – Henrik von Eckermannin 20 vuoden odotus päättyy

Millaiset tavoitteet sinulla on hallitsevana maailmanmestarina?

”Olen varovainen tavoitteiden asettamisessa, sillä nyt olosuhteet ovat erilaiset kuin neljä vuotta sitten. King Edward oli silloin selkeä ennakkosuosikki. Nyt taas kilpailen Minute Manin kanssa, joka on tehnyt erinomaisia suorituksia, mutta ei ole aivan samalla tasolla. Siksi etenen päivä kerrallaan. Mutta Minute Man on kuitenkin hevonen, jolla on valtavasti potentiaalia ja laatua.”

Mikä tekee Minute Manista erityisen?

”Ulospäin se vaikuttaa hyvin rauhalliselta, mutta sisimmässään sillä on paljon taistelutahtoa ja energiaa. Lisäksi se on erittäin varovainen esteillä, mikä tekee siitä sopivan hevosen maailmanmestaruuskilpailuihin. Edessä on paljon hyppäämistä usean päivän aikana, ja koska Minute Man on erittäin tasainen suorittaja, toivon voivani esitellä sen joka päivä parhaassa mahdollisessa vireessä tasaisuuden säilyttäen. Siinä on se ero yksittäisiin viiden tähden GP-kilpailuihin: vaikeinta on onnistua hyppäämään monta hyvää kierrosta pitkän kilpailuviikon aikana. Kun ajattelen vuotta 2022 King Edwardin kanssa, voitin kyllä kilpailun, mutta vain todella niukasti. Ratsastin kaikki viisi kierrosta virheittä. Jos olisin pudottanut yhdenkin puomin minä tahansa päivänä, olisin pudonnut toiselle tai jopa kolmannelle sijalle.”

Miten olet valmistautunut Aachenin maailmanmestaruuskilpailuihin?

”Kilpailin Minute Manin kanssa viimeksi Riesenbeckissä ja Falsterbossa. Molemmat kilpailut ratsastetaan suurilla nurmikentillä. Meillä ei tietenkään ole käytössämme Aachenin kaltaista areenaa, mutta Minute Man on kilpaillut siellä aiemmin Willem Greven kanssa vuonna 2024 – ja silloin se vaikutti erittäin itsevarmalta. Riesenbeckin viidennen sijan jälkeen uskon, että voimme lähteä Aacheniin hyvillä mielin.”

Millaiset odotukset sinulla on tämän vuoden maailmanmestaruuskilpailuista?

”Odotukseni ovat samat joka kerta, kun saavun Aacheniin: upea yleisö ja ainutlaatuinen tunnelma. Siellä todella tuntee olevansa maailman huippujen keskellä. Aachen on yksinkertaisesti lajimme Mekka, mitään vastaavaa ei ole. Kuitenkin vaikka stadionin tunnelma on vaikuttava, kyse ei ole pelkästään siitä. Kaikki kulissien takana toimii täydellisesti: parhaat mahdolliset olosuhteet hevosille, ratsastajille, hevosenhoitajille ja niin edelleen. Se on täydellinen kokonaisuus, ja juuri siksi Aachen on yksinkertaisesti paras parhaista.”