HIHS tiedottaa: Tapahtuma ylitti odotukset, mutta FEI:ltä tuli noottia matalista palkintorahoista

”Muutokset onnistuivat hyvin. Ainoa seikka, joka laskee yleisarvosanaamme, on palkintorahojen matala määrä kilpailun tasoon nähden. Se olikin meillä tiedossa, ja siihen on vaikeaa vaikuttaa”, toteaa Gundersby.

Uudet puitteet Messukeskuksen laajoissa halleissa, kaksi kilpailukenttää, pohja, kansainväliset esteradat ja -materiaalit, tallit ja hevosten olosuhteet saivat FEI:n antamassa ECS-pisteytyksessä jopa aiempaa parempia arvosanoja.

”Kansainvälisiltä ratsastajilta tullut palaute on todella hyvää. Toki ensimmäisen vuoden jälkeen löytyy aina pieniä juttuja parannettavaksi.”

Helsinki Horse Show´ssa kilpaili myös 150 suomalaista ratsastajaa, joista suurin osa uudella kansallisella Kultajousi areenalla. Heiltäkin on saatu tärkeää palautetta uudistuksiin liittyen.

”Noin 90 prosenttia suomalaisosallistujista oli erittäin tyytyväisiä olosuhteisiin, tunnelmaan ja yleisön määrään.”

Kolminkertaiseksi laajentunut Horse Expo -messualue miellytti yleisöä väljyydellään ja monipuolisella tarjonnallaan. Myös näytteilleasettajat olivat todella tyytyväisiä siirtymisestä jäähallimaailmasta toimiviin messutiloihin, ja kävijöiden määrään.

"Meillä oli neljän päivän aikana 53 947 kävijää, ja alustava palaute on heiltäkin ollut positiivista. Julkaisemme kattavan kävijätutkimuksen huhtikuussa. Saamme myös pian tarkemman kuvan siitä, miten uusi, edullisempi messulippu otettiin vastaan ja markkinointiviestintä tavoitti erityisesti pääkaupunkiseutulaisia.”

”Alustavasti näyttää siltä, että torstaina hintaero messu- ja näytöslipun välillä oli sen verran pieni, että yleisö valitsi näytöslipun. Se näkyi mukavasti katsomossa ensimmäisenä päivänä. Myös lauantai ja sunnuntai myivät hyvin, maailmancupissa katsomot olivat loppuunmyydyt.”

OP Uusimaa -keppihevosareena ja Hevosurheilu RATSASTUS -ohjelmalava olivat pidettyjä uutuuksia, joista nousi esiin selviä kohokohtia, kuten Katja Ståhlin juontama bingo ja keppariharrastajille avoin areena keppariesteineen.

”Nyt teemme purkutöitä, jonka jälkeen on syytä saada hetkeksi ”aivot narikkaan”. Kaiken kaikkiaan saa olla tyytyväinen. Haasteita oli ensimmäiselle kerralle ihan sopivasti, isommilta yllätyksiltä vältyttiin. Hevosten herpesvirustartunnat saatiin tämän hetken tiedon mukaan vältettyä tiukoilla varotoimenpiteillä.”

Analyysien jälkeen on aika hahmotella tarpeellisia muutoksia ja parannuskohteita.

”Olisi helppoa tehdä parannuksia ja muutoksia, jos tapahtuma olisi vaikkapa joka kuukausi. Nyt joudumme odottamaan ensi vuoteen”, nauraa Gundersby.

Ohjelmarunko myötäili tänä vuonna aiempia vuosia, mutta Gundersby on jo hahmotellut mielessään täysin uusiakin ideoita. Aika kertoo, mitä Suomen suurin vuosittainen sisäareena- ja hevostapahtuma 4.-7.3.2027 Messukeskuksessa tarjoaa.