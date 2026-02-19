Horse Show ei huoleta FEI-eläinlääkäri Liisa Harmoa, mutta tautitapausten peittely-yritykset harmittavat: "Salaatko senkin, jos sinulla on flunssa?"

Tuomarinkylässä on todettu vaarallista virusta, eikä välimatkaa Messukeskukseen ole kymmentäkään kilometriä.

Tulevana viikonloppuna kilpailtavaan Göteborgin maailmancupin osakilpailuun parhaillaan valmistautuva kansainvälisen ratsastajainliitto FEI:n hyväksymä eläinlääkäri Liisa Harmo ei ole erityisen huolestunut Etelä-Suomessa ilmenneistä EHV-1 tapauksista eikä näe asiassa ongelmaa Horse Shown suhteen.

Harmo kertoo että valtaosa kansainvälisistä kilpahevosista on rokotettu.

Horse Show -osallistujille on lähtenyt ohje ottaa hevoselta kuume aamuin illoin. Tätä Harmo pitää hyvänä asiana.

”Ja nythän, kun kaikki ovat samassa tallissa, kaikille hevosille tehdään FEI:n sääntöjen mukainen eläinlääkärintarkastus.”

”Tätä EHV-1 virustahan on koko ajan liikkeella Euroopassa", Harmo kuittaa. Hän painottaa, että olisi tärkeää, että ihmiset oppisivat laajemminkin rokottamaan hevosensa virusta vastaan.

"Rokote ei anna täyttä suojaa, mutta antaa kuitenkin hevoselle paremman mahdollisuuden.”

Harmo muistuttaa perusasioista.

”Siitä tallista, jossa virustautia on, ei tietenkään lähdetä kilpailemaan. Vaikka hevonen olisi terve, se voi olla tartuttaja, koska emme tiedä tarkkaa itämisaikaa. Ja jos ilmenee kuumetta, täytyy selvittää sen syy. Terveen järjen käyttö näissä asioissa on suositeltavaa.”

Avoimuus avainasemassa

Harmo toivoo, että ihmiset eivät salailisi hevosen tauteja.

”En ymmärrä miksi vieläkin törmää siihen, että ihmiset haluavat salata oman hevosen sairastumisen, tai sen että tallissa on sairas hevonen. Eihän siinä ole mitään järkeä. Salaatko senkin, jos sinulla on flunssa?”

Harmo toteaa, että tämä virus on ”todella paskamainen”, mutta että sen kanssa meidän kaikkien vain täytyy oppia elämään, eroon siitä ei päästä.

Osalla hevosista virus piileskelee elimistössä ja puhkeaa taudiksi tuntemattomasta syystä, osa saa sen pisaratartunnasta.

FEI:n eläinlääkärinä Harmo kiertää paljon maailmancupin osakilpailuja ja seuraa tautitilannetta näköalapaikalta. Göteborgin jälkeen on vuorossa Helsingin osakilpailu, jossa hän niin ikään toimii FEI:n työtehtävissä.