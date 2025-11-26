Jens Fredricson pitää kaksi esteklinikkaa Helsinki Horse Show´ssa

Maailmanmestari ja Euroopan mestari Jens Fredricson on esteratsastuksen tähtivalmentaja Helsinki International Horse Show´ssa ensi keväänä. Fredricson pitää torstain 26.2. pitkän valmennusklinikan ja lauantain 28.2. lyhyemmän miniklinikan. Hän myös kilpailee itse viiden tähden luokissa päätavoitteenaan menestys maailmancupissa.

Torstaina Messukeskuksessa pääsee seuraamaan lähes kolme tuntia asiantuntijaoppeja ja ajatuksia ratsastuksesta. Toisen kahdesta 1-1,5 tunnin valmennusklinikasta pitää arvostettu kouluratsastaja Daniel Bachmann Andersen. Huippuratsastajien valmennukset tuovat oman arvokkaan ulottuvuutensa Helsinki Horse Show´n nelipäiväisen hevostapahtuman yleisölle.

”Nyt meillä on koossa todella taitava kaksikko, joiden seurassa sekä yleisömme että ratsastajamme löytävät useampana päivänä paljon inspiroivaa ja opittavaa”, toteaa tapahtuman toimitusjohtaja Valtteri Gundersby.