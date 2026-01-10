Katja Ståhl juontaa, haastattelee ja keskustelee Hevosurheilu Ratsastus -ohjelmalavalla Helsinki International Horse Show-viikonloppuna

Helsinki International Horse Show tiedottaa, että koko kansan tuntema juontaja Katja Ståhl pääsee Messukeskuksessa yhdistämään ammattitaitonsa rakkaaseen harrastukseensa. Hän nousee kaikkina neljänä päivänä Messukeskuksen Hevosurheilu RATSASTUS -ohjelmalavalle juontamaan, haastattelemaan ja keskustelemaan hevosista ja ratsastajista.

Katja Ståhl oli ensimmäisen kerran mukana Helsinki Horse Show´ssa 1980-luvulla, jolloin se myös järjestettiin Messukeskuksessa, nykyistä pienemmissä tiloissa.

”En ole ihan varma mikä se oli se vuosi, mutta muistan sen, että silloin pääsi katsomaan huippujen verkkaa. Se oli siis erityisen mieleenpainuva. Muistan myös jonkun samppanjabaarin, mihin minulla ei ollut tietenkään mitään asiaa. Mutta mietin vaan, että vitsi, että joillain on niin kuin omia hevosia, ja sitten ne vielä juovat samppanjaa, että miten voi olla. Ja silloin minulla oli se unelma, että sitten kun minusta tulee rikas, niin minä hankin hevosen”, Katja Ståhl muistelee.

”Hevosnaiselta ei kysytä hevosten määrää”

Nyt muutama vuosikymmen myöhemmin hän on koko kansan tuntema ja rakastama toimittaja ja tuottaja, jolla on hevosia, joiden kokonaismäärää hän ei suostu kertomaan.

”Nimittäin juuri joku sanoi minulle, että hevosnaiselta saa kysyä ikää ja painoa, mutta ei hevosten määrää.”

Sen hän paljastaa, että noin seitsemisen, ja myös korostaa, että hän omistaa ne yhdessä Anne-Leena Pellikan kanssa. Ja lisää varsoja on syntymässä.

Hevosiin kuuluu tietenkin oma ratsu LeRocks eli Lenni, joka on hänen kantaemänsä Up to Heavenin eli Pullukan jälkeläinen, useita varsoja ja nuoria, suomenhevonen, ja muutamalle ratsastajalle käyttöön annettuja kilpahevosia. Hän pitää hevosia mielellään omistuksessaan, "koska voi".

”Minä voin sumplia ja keksiä laajan verkostoni avulla ratkaisuja. Minulle on tärkeämpää, että hevonen päätyy johonkin, missä sillä on hyvä olla.”

Onko hevoshommissa mitään järkeä

Horse Show on ollut Katja Ståhlin kalenterissa läpi vuosien, onhan tapahtuma vuoden sosiaalinen kohokohta. Käytävillä törmää aina vanhoihin tuttuihin.

”Sehän on hirveän tärkeä osa sitä kaikkea, että törmätään ja kiljutaan hetki. Vähän kahvitellaan tai kaljatellaan, ja taivastellaan, kun on taas tullut ostettua kaikkea. Ja kysellään, onko tässä mitään järkeä, ja sitten nauretaan.”

”Ja se vertaistuki, että no miten se teidän kaviokuumeenne? Se on niin tärkeää, erityisesti kun mutaa on polviin asti, pimeää ja hevoset repivät toistensa ja omia loimiaan. Ainoa, millä tästä selviää, on se, että tietää, että toisilla on ihan sama juttu. Jos ei juuri nyt, niin ainakin ensi vuonna. Yhdessä nauramalla tästä voi selvitä.”

Katja Ståhl on priorisoinut elämässään hevoset ja koiran

Katja Ståhl tunnetaan tällä hetkellä parhaiten Elämäni biisi -ohjelman karismaattisena juontajana. Hän tekee myös Saatan olla väärässäkin podcastia Kimmo Vehviläisen kanssa, kuten myös Konsulttitoimisto Ståhl & Kuustonen podcastia. Alkuvuodesta käynnistyy Elämäni biisin kiertue, ja kesäkuussa Katja valmistuu työnohjaajaksi.

Miten ihmeessä hän ehtii myös hoitaa hevosia ja koiraansa Göstaa?

”Ihan hyvin, koska minä olen priorisoinut ne. Koira ja hevoset ovat minulle elintärkeät. Minä en ota sellaisia töitä, etten pystyisi olemaan hevosten kanssa.”

Hevosurheilu RATSASTUS -ohjelmalavalla

Katja Ståhl on ollut aiemminkin töissä Horse Show´ssa. On ollut Tallitähdet-sarja, Radion Novan juontajien Oku Luukkaisen ja Esko Eerikäisen ratsastushaaste sekä aiempia juontotöitä ja markkinointiviestintää. Nyt Katja tuottaa valtaosan uuden ohjelmalavan sisällöstä.

”Tämä on sellainen elementti, mitä olen kaivannut. On lava, jossa yleisö voi kuunnella keskusteluja erilaisista aiheista ja kunnollisia huippuratsastajahaastatteluita. Jokainen voi tulla kuuntelemaan juuri silloin, kun sattuu aihe kiinnostamaan.”

Hän haastattelee niin kansainvälisiä kilparatsastajia kuin keppihevosurheilija Ada Filppaa, kartanlukija Reeta Hämäläistä ja eläinfysioterapian tohtori Heli Hyytiäistä. Kouluratsastaja Daniel Bachmann Andersen nousee lavalle torstaina, perjantaina ja lauantaina. Päivittäisissä paneelikeskusteluissa puhutaan ratsastuksesta aikuisratsastajan näkökulmasta, ruokinnasta, hevoskasvatuksesta ja kouluratsastuksen tulevaisuudesta.

Yleisö pääsee päivittäin nauttimaan myös bingoemäntä Katja Ståhlin Back on Track bingosta ja satulansovituksesta. Perjantaista eteenpäin pidetään livepodcast, jossa Katja ja Teemu Ahtee keskustelevat ajankohtaisista asioista, ja vähän niiden vierestä.

Näytöslipun rinnalla on nyt uusi messulippu

Katja Ståhlia ja Hevosurheilu RATSASTUS -ohjelmalavan muutakin sisältöä pääsee seuraamaan Horse Show´n näytöslipulla ja uudella messulipulla. Kaksi lippukategoriaa mahdollistaa sen, että tapahtumaan pääsee myös messuilemaan, ostoksille ja nauttimaan runsaasta ja mielenkiintoisesta ohjelmasta, pois lukien vain kansainvälisen areenan ohjelmasisällön ja verryttelyn. Messulippu on edullinen ja suunnattu erityisesti lapsiperheille, jotta he pääsevät matalalla kynnyksellä tutustamaan hevosiin ja ratsastukseen.

”Minun mielestäni on ihan superkiva, että messulipun avulla aukeaa mahdollisuus yhä useammalle kävijälle, myös nuorille, tulla, ja tapahtuma ei ole yksin huippu-urheiluvetoinen.”

Tutustu Hevosurheilu RATSASTUS -ohjelmalavan koko sisältöön:

Ohjelmalavan esityksiä voi seurata sekä näytös- että messulipuilla.





