Kouluratsastuksen käsikirja suomeksi SRL:n sivuilla: "Tuomarien tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikkiin kontaktiongelmiin"

Suomen Ratsastajainliiton sivuilta on luettavissa FEI:n alkuperäisestä materiaalista suomennettu kouluratsastuksen käsikirja.

Oppaassa todetaan, että tuomarin tärkein tehtävä on huolehtia hevosen hyvinvoinnista. Tämän vuoksi tuomarin tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikkiin jännittyneisyyden ja epämukavuuden signaaleihin ja alentaa arvosanaa näissä tapauksissa merkittävästi.

Vähäisten virheiden osalta vähennykset tehdään alkuperäisestä arvosanasta, vakavissa virheistä arvosana ei voi ylittää viittä (5).

Training Scale - koulutusasteikko on keskeinen ohje kouluhevosen esittämisessä. Yleisiä puutteita hevosen koulutuksessa ei koskaan saa sivuuttaa. Vakavat, perustavanlaatuiset virheet tahdissa, notkeudesta, tuntumassa tai työntövoiman, suoruuden ja kokoamisen puutteesta on huomioitava. Alhaiset arvosanat on selitettävä ratsastajalle sopivin kommentein, mutta tuomarin ja ratsastajan välisen kommunikaation kannalta on hyödyllistä, jos tuomari kommentoi myös korkeampia arvosanoja. Tahdin epäsäännöllisyyksien tai vakavien notkeusongelmien, kuten jäykän tai holvimaisen selän, voimakkaasti levottoman hännän tai tiettyjen liikkeiden tahdittoman, puristuneen hengityksen lisäksi, tuomarien tulee kiinnittää erityistä huomiota kaikkiin kontaktiongelmiin. Yhteen vedetty kaula, epävakaa kontakti tai hyvin levoton, selvästi avoin suu, jossa kieli on vedetty ylös, tulee nähdä perustavanlaatuisina virheinä. Jos kieli roikkuu selvästi sivulla, arvosana ei voi olla korkeampi kuin 5, aina kun se esiintyy tai tuomari sen havaitsee - mahdollisesti jopa matalampi, jos kieli on lisäksi kuolaimen yllä.

Käsikirja kouluratsastuksen arvosteluun löytyy täältä