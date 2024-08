Kyra Kyrklund mukaan Hevosen hyvinvointi -työryhmään

Kyrklund on yli 50 vuoden ajan edistänyt kouluratsastusta ja sen arvostusta sekä kansallista näkyvyyttä omalla kilpailumenestyksellään, valmentajana ja hevosten kouluttajana sekä luottamushenkilönä. Kyrklund on osallistunut jo kaksitoista kertaa olympialaisiin ratsastajana ja valmentajana, nyt myös Pariisissa Portugalin joukkueen valmentajana ja joukkuehopeaa voittaneen tanskalaisen Catherine Laudrup Dufourin pitkäaikaisena henkilökohtaisena valmentajana.

”Kyra on omalla työllään luonut pohjan suomalaiselle ratsastukselle, sen opetukselle ja valmennukselle. Hän on toiminnallaan osoittanut, että huolimatta urheilullisista tavoitteista hevosen hyvinvointi on aina tärkeintä. Tämän vuoksi olen äärettömän onnellinen ja kiitollinen siitä, että Kyra lupasi antaa kokemuksensa ja panoksensa hyvinvointityöryhmän käyttöön”, toteaa työryhmän perustaja ja puheenjohtaja eläinlääkäri Liisa Harmo.

Kyrklundin ratsastusharrastus alkoi lapsena ratsastuskoulussa Ruskeasuolla, josta hän on luonut uraansa kovalla työllään ja hevostaidolla. Hänet nimettiin olympialaisiin kahdeksan kertaa ratsastajana. Kyrklund sijoittui kolme kertaa viidenneksi ja kerran kahdeksanneksi. Suomen joukkueessa Kyrklund saavutti historiallisen kuudennen sijan Soulissa vuonna 1988. Kyrklundin merkitys suomalaisen ratsastuskulttuurin ja -valmennuksen luojana on merkittävä.

Kyrklund on merkittävä kansainvälinen vaikuttaja. Hän on antanut kouluratsastukselle merkittävän panoksen mm. Kansainvälisen ratsastajainliiton, FEIn, kouluratsastuskomiteassa, Eurooppalaisen ratsastajainliiton, EEF:n, kouluratsastuskomiteassa sekä International Dressage Riders' Clubin puheenjohtajana.

Kyrklund on professori. Hänet nimitettiin Uppsalan maataloustieteiden yliopiston (Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU) apulaisprofessoriksi huhtikuun 20. päivänä. 2011.

Tänä vuonna hänelle myönnettiin Suomen Olympiakomitean Suuri ansiomerkki erityisen merkittävästä työstä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi. Vuotta aiemmin hänet valittiin Suomen urheilun Hall of Fameen, ja palkinto jaettiin juhlavasti tammikuussa 2023 Urheilugaalassa. Joulukuussa 2015 Kyralle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön Pro Urheilu -tunnustuspalkinto merkittävästä urheilu-urasta tai huomattavasta urheilusaavutuksesta.

Lähde: SRL tiedote