Lyonin maailmancup ranskalaisten juhlaa
Ranskalaiset olivat tylyjä isäntiä Lyonin maailmancupin osakilpailussa, kun kisan kolme ensimmäistä sijaa meni ranskalaisille. Voittoon ratsasti Olivier Perreau hevosellaan GL Events Dorai dÁiguilly (Kannan - Toulon).
Perreau oli uusinnassa kahdeksan sadasosaa nopeampi kuin maailman nopeimmaksi ratsastajaksikin kutsuttu Julien Epaillard, joka tosin kilpailun jälkeisessä haastattelussa kertoi kisan olleen Fringan de Vesquerielle (Mylord Carthago - Diamant de Semilly) ensimmäinen viiden tähden GP. Epaillard oli uusinnassa hieman säästellyt hevostaan.
Kilpailun kolmas oli nuori Antoine Ermann ratsullaan Floyd des Pres (Vigo Cece - Papillon Rouge).
Erityistä Perreaun voitossa oli se, että Lyonin kilpailun järjestäjä GL Events on hänen sponsorinsa. Voitostaan hän kuittasi reilu 77 000 euroa.
Suomalaisia ei kilpailussa ollut mukana. Ensi viikolla maailmancup siirtyy Italian Veronaan.
Oslon osakilpailun voittaja Sanne Thijssen jatkaa Länsi-Euroopan liigan kärjessä, kun hän sai Lyonissa yhden pudotuksen ja oli sijalla 15.