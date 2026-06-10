Maailmanranking 5/2026: Suomalaisilta vahva nousu kentän listalla, jossa kärki vaihtui pitkästä aikaa

Tänään julkistettiin kenttäratsastajien toukokuun maailmanranking, joka tarjosi pitkästä aikaa muutoksia kärjen osalta. Viimeiset 12 kuukautta kärkisijaa pitänyt britti Harry Meade sai väistää kolmannelle sijalle, kun kärkeen nousi selkeällä piste-erolla uusiseelantilainen Tim Price.

Price on napsinut kevään aikana hyviä sijoituksia viiden tähden tasolla sijoittumalla Vitalin kanssa Kentuckyssa neljännelle sijalle ja ollen Badmintonissa toinen Falcolla. Lisäksi lokakuun lopulla hän voitti Paussa Jarillolla ja oli neljäs hevosella Happy Boy. Paun pitkässä viidessä tähdessä hän kilpaili jopa kolmella hevosella, mutta vain kahden parhaan pisteet laskettiin mukaan rankingiin.

Rankingissa toiselle sijalle nousi keväällä Suomessa valmennusklinikan pitänyt, hallitseva Euroopan mestari Laura Collett, joka ohitti Meaden yhdellä pisteellä. Kuluvalla kisakaudella hän on kerännyt pisteitä vain Badmintonista, jossa hän oli sijalla 14. EM-ratsu on kuitenkin jälleen iskussa MM-kisoja ajatellen, sillä se on ottanut kärkisijoja neljän tähden tasolla.

Harry Meade oli Badmintonissa kolmas ja syksyllä viiden tähden Burghley´ssa hän otti sijat 3,4 ja 9, mutta pisteet riittivät nyt vain kolmanteen sijaan.

Vaikka Uusi-Seelanti otti kärkipaikan, top 10 -listalla puolet ratsastajista edustavat Iso-Britanniaa.