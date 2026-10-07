Maailmanranking 9/2026: Shane Sweetnam ja Daniel Bluman nostavat sijoituksiaan, Jone Illi pitää yhä suomalaisten kärkeä

Suomalaisten ratsastajien listan kärkeä pitää yhä Jone Illi. Hänen sijoituksensaan U25-ikäluokan listalla on yhä 45.

Tällä kertaa ainoastaan Illi, Niclas Aromaa ja Aura Vasama ovat jatkuvasti parantaneet sijoitustaan listalla. Vasama oli edeltävällä kerralla pudonnut sijoituksessaan noin sadalla alaspäin, mutta nyt ratsastaja on palannut heinäkuun listan pistetuloksiin. Muiden tulokset listalla ovat pienessä laskussa.

Sijoitusten lasku kertoo syksyn alusta ja Aachen huuman jälkeisestä ajasta. Ratsastajat saattavat keskittyä nuorten hevosten kehittämiseen tai antaa ykköshevosten levätä elokuun koitosten jälkeen. Lisäksi sijoitusten ollessa alle 500 parhaan joukossa, ne voivat muuttua nopeasti.

Ensi kerralla lokakuun tuloksia tarkastellessä päästään seuraamaan Tallinna Horse Show'n vaikutuksia suomalaisten rankingiin.