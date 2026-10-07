Maailmanranking 9/2026: Shane Sweetnam ja Daniel Bluman nostavat sijoituksiaan, Jone Illi pitää yhä suomalaisten kärkeä
FEI:n julkaisema esteratsastuksen maailmanrankingtulos on pysynyt jokseenkin samana kuin elokuussa. Aachenissa Saksalle joukkuekultaa tuonut Richard Vogel sekä Texasin maailman cupin voittaja Kent Farrington pitävät yhä kiinni kärkisijoistaan. Aachenin jälkeen miltei 40 starttia tehnyt Shane Sweetham on kirinyt kolmen kärkeen Scott Brashin ja Steve Guerdatin ohi.
Piergiorgio Bucci on ehtinyt pudota listassa 11. sijalle ja Daniel Bluman on noussut listassa yhdeksännelle sijalle. Bluman keräsi kymmenen kärjestä eniten rankingpisteitä kuluneen kuukauden aikana – 158 pistettä.
Esteratsastuksen Longines-ranking syyskuu
(suluissa sijoitus edellisellä LR-listalla)
1. (1) Richard Vogel GER 3427
2. (2) Kent Farrington USA 3319
3. (5) Shane Sweetnam IRL 3171
4. (3) Scott Brash GBR 3097
5. (4) Steve Guerdat SUI 3082
6. (6) Ben Maher GBR 2966
7. (9) McLain Ward USA 2868 134
8. (10) Nina Mallevaey FRA 2847
9. (13) Daniel Bluman ISR 2787
10. (8) Daniel Deusser GER 2777
Suomalaisten ratsastajien listan kärkeä pitää yhä Jone Illi. Hänen sijoituksensaan U25-ikäluokan listalla on yhä 45.
Tällä kertaa ainoastaan Illi, Niclas Aromaa ja Aura Vasama ovat jatkuvasti parantaneet sijoitustaan listalla. Vasama oli edeltävällä kerralla pudonnut sijoituksessaan noin sadalla alaspäin, mutta nyt ratsastaja on palannut heinäkuun listan pistetuloksiin. Muiden tulokset listalla ovat pienessä laskussa.
Sijoitusten lasku kertoo syksyn alusta ja Aachen huuman jälkeisestä ajasta. Ratsastajat saattavat keskittyä nuorten hevosten kehittämiseen tai antaa ykköshevosten levätä elokuun koitosten jälkeen. Lisäksi sijoitusten ollessa alle 500 parhaan joukossa, ne voivat muuttua nopeasti.
Ensi kerralla lokakuun tuloksia tarkastellessä päästään seuraamaan Tallinna Horse Show'n vaikutuksia suomalaisten rankingiin.
Suomalaiskärki LR-rankingissa
361. (368) Jone Illi 670 pistettä
511. (493) Annina Nordström 445
577. (550) Anna-Julia Kontio 400
724. (729) Niclas Aromaa 290
839. (825) Hugo Kogelnig 235
927. (925) Anni Hjerpe 205
1120. (1110) Jasmin Seppälä-Geerink 150
1136. (1136) Petra Heikkinen 145
1252. (1250) John Antell 120
1456. (1579) Aura Vasama 90
Kaikkiaan 22 suomalaisratsastajaa on kerännyt LR-pisteitä.
Miten pisteet lasketaan?
Esteratsastuksessa FEI Longines rankingissa huomioidaan aina 12 edellisen kuukauden aikana kerätyt pisteet niin, että huomioidaan aikajakson 30 parasta tulosta. Pisteitä saa alkaen kahden tähden kilpailuista 145-tasolla ja pistemääriin vaikuttavat kilpailun taso, luokan rahapalkinnon suuruus ja esimerkiksi missä päin maailmaa kilpailu järjestetään. Pisteitä saa myös nations cup -joukkuekilpailuista.