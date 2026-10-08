Maailmanranking 9/2026: Henri Ruoste nostanut sijoitustaan, Isabell Werth kirinyt kolmen kärkeen

FEI on jälleen julkaissut maailmanrankingin kouluratsastuksessa.

Cathrine Laudrup-Dufour jatkaa yhä listan kärjessä, Justin Verboomen kintereillään. Mitä ilmeisemmin kouluratsastajia ei olla juuri nähty ranking-luokissa Aachenin MM-kilpailujen jälkeen.

Isabell Werth on kirinyt kolmen parhaan joukkoon nipin napin Charlotte Fryn ohi. Kouluratsastuksessa rankingpisteet määräytyvät tulosprosenttien mukaan. Werth keräsi syyskussa Wien-Schönbrunnista 86,565 prosentin ja 77,370 prosentin tuloksia. Menestys mahdollisti Fryn elokuun tulosten ohittamisen, koska brittiä ei olla Laudrup-Dufourin ja Verboomenin tapaan nähty Aachenin jälkeen maailman huippujen luokissa.