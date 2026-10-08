Maailmanranking 9/2026: Henri Ruoste nostanut sijoitustaan, Isabell Werth kirinyt kolmen kärkeen
FEI on jälleen julkaissut maailmanrankingin kouluratsastuksessa.
Cathrine Laudrup-Dufour jatkaa yhä listan kärjessä, Justin Verboomen kintereillään. Mitä ilmeisemmin kouluratsastajia ei olla juuri nähty ranking-luokissa Aachenin MM-kilpailujen jälkeen.
Isabell Werth on kirinyt kolmen parhaan joukkoon nipin napin Charlotte Fryn ohi. Kouluratsastuksessa rankingpisteet määräytyvät tulosprosenttien mukaan. Werth keräsi syyskussa Wien-Schönbrunnista 86,565 prosentin ja 77,370 prosentin tuloksia. Menestys mahdollisti Fryn elokuun tulosten ohittamisen, koska brittiä ei olla Laudrup-Dufourin ja Verboomenin tapaan nähty Aachenin jälkeen maailman huippujen luokissa.
Kouluratsastuksen Longines-ranking syyskuu
(suluissa sijoitus edellisellä LR-listalla)
1. (1.) Cathrine Laudrup-Dufour DEN 2058 pistettä
2. (2) Justin Verboomen BEL 2037
3. (4) Isabell Werth GER 1954
4. (3) Charlotte Fry GBR 1951
5. (5) Becky Moody GBR 1727
6. (6) Carl Hester GBR 1691
7. (7) Katharina Hemmer GER 1670
8. (8) Marieke van der Putten NED 1659
9. (9) Sandra Sysojeva POL 1607
10. (10) Frederic Wanders GER 1546
Suomalaisista kouluratsastajista Henri Ruoste on ainut, joka on onnistunut nostamaan sijoitustaan maailmanrankingissa – sijalta 37 sijalle 35. Stella Hagelstam ja Joanna Robinson ovat pitäneet sijoituksensa samana, Ville Vaurion sija on laskenut yhdellä sijalle 133. Nyt Vaurio on vain kahden pisteen päässä Hagelstamin sijasta 130.
Kaikkiaan 10 suomalaisratsastajaa on kerännyt pisteitä maailmanrankingissa.
Suomalaiset FEI koulurankingissa
35. (37) Henri Ruoste 1311 pistettä
130. (130) Stella Hagelstam 1086
133. (132) Ville Vaurio 1084
187. (187) Joanna Robinson 999
200. (197) Anu Sironen 978
249. (242) Mikaela Soratie 864
307. (300) Peggy Högsten 637
356. (351) Katja Kuokka 509
358. (352) Melinda Ignatius 505
382. (374) Susanna Foustok 381
Miten pisteet lasketaan?
Kouluratsastuksessa pisteitä saa kolmen tähden kisoista alkaen. Pistemäärät lasketaan luokassa saatujen prosenttien mukaan, mihin lisätään bonuspisteitä kilpailun statuksen mukaan. Esimerkiksi arvokilpailuista tai viiden tähden kilpailuista saa lisäpisteitä.
Kahdeksan kuukauden periodin aikana huomioidaan enintään kuuden suorituksen pisteet. 80 prosentin suoritus GP- tai GPS-luokassa antaa pisteitä 300, kun taas 65 % suorituksella saa 150 pistettä. Vapaaohjelmasta saa vähemmän pisteitä kuin GP- tai GPS-luokasta.