Vastausten perusteella suurimmat ennakkosuosikit ovat Richard Vogel, Cathrine Laudrup-Dufour ja Michael Jung.
Vastausten perusteella suurimmat ennakkosuosikit ovat Richard Vogel, Cathrine Laudrup-Dufour ja Michael Jung.
Ratsastusuutiset

MM-kysely: Mitalit Saksalle, Iso-Britannialle ja Sveitsille – myös suomalaisille povataan menestystä

MM-kilpailukysely päättyi maanantai-iltana. Oikein vastanneisiin tai lähimmäs oikein vastanneisiin ollaan yhteyksissä MM-kilpailujen päätyttyä.
Julkaistu

Hevosurheilu Ratsastus järjesti kyselyn, jossa pystyi veikkaamaan yksilö- ja joukkuekilpailun mitalisteja. Tässä koottuna ennakkosuosikit kaikissa kolmessa lajissa.

Esteratsastus – Saksa ja Vogel vievät

Noin puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että joukkuekulta tulee menemään Saksalle, tämän vuoden ennakkosuosikille. Useita ääniä saivat Iso-Britannia ja Sveitsi, yksittäisiä Ranska ja Irlanti. Hopeamitalistien veikkauksessa oli enemmän variaatiota: Saksa, Ranska, Ruotsi, Yhdysvallat Iso-Britannia sekä Belgia. Pronssia povataan enimmäkseen Ruotsille, mutta myös Iso-Britannia, Sveitsi, Belgia ja Yhdysvallat sekä Norja ja Irlanti saivat ääniä.

Herningin MM-kisoissa vuonna 2022 joukkuekultaa voitti Ruotsi, hopeaa Hollanti ja pronssia Iso-Britannia.

Yksilökilpailun voittajaksi veikattiin ennakkosuosikkia, Saksan Richard Vogelia sekä Sveitsin Steve Guerdatia. Myös Brittien Scott Brash, Ranskan Kevin Staut sekä Saksan Marcus Ehning saivat ääniä. Hopeamitalistilla oli monta eri nimeä: Saksan Sophie Hinners, Ruotsin Henrik Von Eckermann, Brittien Ben Maher ja Sveitsin Martin Fuchs. Yksittäisiä veikkauksia saivat Brasilian Yuri Mansur, Yhdysvaltain Laura Kraut ja Lillie Keenan sekä Saksan Daniel Deusserille.

Pronssimitalistiksi veikattiin ruotsalaista Peder Fredricsonia, saksalaista Christian Kukukia sekä brasilialaista Rodrigo Pessoata. Yksittäisiä ääniä saivat valtaosa edellämainituista ratsastajista sekä britti Harry Charles, irkku Cian O’Connor ja ranskalainen Nina Mallevaey. Myös Suomen Annina Nordströmiä ja Fuzhouta veikattiin pronssimitalisteiksi.

Vuoden 2022 MM-kisoissa kultaa voittivat kuvan von Eckermann sekä menestyshevonen King Edward. Hopea meni Belgian Jérôme Guerylle ja Quel Homme de Husille, pronssi Hollannin Maikel van der Vleutenille ja Beauville Z N.O.P.:lle.
Vuoden 2022 MM-kisoissa kultaa voittivat kuvan von Eckermann sekä menestyshevonen King Edward. Hopea meni Belgian Jérôme Guerylle ja Quel Homme de Husille, pronssi Hollannin Maikel van der Vleutenille ja Beauville Z N.O.P.:lle. Kuva: ALRV/Jasmin Metzner
Vastausten perusteella suurimmat ennakkosuosikit ovat Richard Vogel, Cathrine Laudrup-Dufour ja Michael Jung.
"Aachen on esteratsastuksen Mekka" – Henrik von Eckermannin 20 vuoden odotus päättyy

Kouluratsastus – Laudrup-Dufour vai Verboomen?

Kouluratsastuksen joukkuekultaa povattiin tasaisesti joko Saksalle tai Iso-Britannialle. Myös Tanska sai useampia ääniä. Valtaosa veikkasi näitä maita myös hopeamitalisteiksi, Portugali sai yksittäisäänen. Pronssi menee todennäköisimmin Tanskalle, myös Hollantia ja Belgiaa veikattiin. Suomenkin joukkue sai ääniä.

Herningissä joukkuekulta meni Tanskalle, hopea Iso-Britannialle ja pronssi Saksalle.

Yksilökilpailun puolella mielipiteet ovat yksimielisempiä kuin esteratsastuksessa. Noin puolet vastaajista veikkasi kultamitalistiksi tanskalaista Cathrine Laudrup-Dufouria ja toinen puolikas belgialaista Justin Verboomenia. Myös saksalaisen Isabell Werthin nimi mainitaan. Samat nimet pyörivät hopeamitalistiveikkauksissa – sekä Brittien Charlotte Fry. Pronssimitalistiveikkaukset olivat moninaisempia. Edellämainittujen lisäksi veikattiin britti Becky Moodyä, ruotsalaista Patrik Kitteliä ja britti Carl Hesteriä. Myös Suomen Henri Ruostetta ja Tiffany’s Diamondia veikattiin pronssimitalisteiksi.

Viime MM-kisoissa Fry ja Glamourdale veivät MM-kullan. Hopea meni Laudrup-Dufourille ja Vamos Amigosille, pronssi hollantilaiselle Dinja van Lierelle ja Hermesille.
Viime MM-kisoissa Fry ja Glamourdale veivät MM-kullan. Hopea meni Laudrup-Dufourille ja Vamos Amigosille, pronssi hollantilaiselle Dinja van Lierelle ja Hermesille. Kuva: Outi Räisänen
Vastausten perusteella suurimmat ennakkosuosikit ovat Richard Vogel, Cathrine Laudrup-Dufour ja Michael Jung.
Aachenin MM: Kouluratsastajat ovat tallilla jopa ennen aamukuutta ja povaavat pitkiä päiviä

Kenttäratsastus – Iso-Britannia voittoon

Vuonna 2022 kenttäratsastuksen MM-kilpailut järjestettiin Italian Pratoni del Vivarorissa. Tänä vuonna kaikki lajit kilpaillaan Aachenissa.

Joukkuekulta menee vastaajien mielestä miltei yksimielisesti Iso-Britannialle. Saksa sai useita ääniä, Australia yksittäisen. Joukkuehopean veikataan menevän todennäköisimmin Saksalle, myös Uusi-Seelanti, Ranska, Australia ja Yhdysvallat saivat ääniä. Pronssimitaliveikkauksissa oli enemmän variaatiota, mutta eniten veikatut maat löytyivät edellä mainituista. Kolmossijaa povattiin eniten Australialle ja Uudelle-Seelannille. Lisäksi Yhdysvallat, Ranska, Hollanti ja Belgia saivat ääniä.

Vuonna 2022 joukkuekullan voitti Saksa. Hopeaa voitti Yhdysvallat, pronssia Uusi-Seelanti.

Yksilökilpailun kultamitalistiksi veikattiin eniten saksalaista Michael Jungia. Hänen lisäkseen brittiläiset Rosalind Canter ja Laura Collett saivat useita ääniä. Yksittäisiä ääniä saivat saksalainen Julia Krajewski sekä Suomen Sanna Siltakorpi ja Bofey Click. Siltakorpea veikattiin jokaiselle podiumin korokkeelle.

Hopeaa veikattiin menevän edellämainittujen lisäksi Yhdysvaltoja edustavalle Boyd Martinille ja William Colemanille sekä uusiseelantilaiselle Tim Pricelle. Eniten ääniä saivat Jung ja Collett. Pronssin odotetaan menevän edelleen Jungille, Colletille tai Canterille, mutta myös aussit Andrew Hoy ja Oliver Barret saivat ääniä. Samoin Suomen Axel Lindbergille ja Quelle Bonnelle ennustetaan MM-pronssia.

Vuonna 2022 MM-kultaa voittivat britti Yasmin Ingham ja Banzai du Loir. Hopealle jäivät Krajewski ja Amande de B'Neville, pronssille uusi-seelantilainen Tim Price ja Falco.
Vuonna 2022 MM-kultaa voittivat britti Yasmin Ingham ja Banzai du Loir. Hopealle jäivät Krajewski ja Amande de B'Neville, pronssille uusi-seelantilainen Tim Price ja Falco. Kuva: Fei/Massimo Argenziano

Kuka lopulta vie sitten mitalit? Seuraa Aachenin MM-kisauutisia, niin tiedät.

Varsinaiset kilpailut alkavat tänään tiistaina 11.8. kouluratsastuksen GP-luokalla.

Suomen edustajat

Suomen kouluratsastusjoukkue

Henri Ruoste – Tiffany’s Diamond

Ville Vaurio – Dante NL

Stella Hagelstam – Hagels Prince Nassak

Anu Sironen – Ypäjän Fioretto

Suomen esteratsastajat (yksilökilpailu)

Annina Nordström - Fuzhou

Suomen kenttäratsastajat (yksilökilpailu)

Axel Lindberg – Quelle Bonne

Sanna Siltakorpi –  Bofey Click

Vastausten perusteella suurimmat ennakkosuosikit ovat Richard Vogel, Cathrine Laudrup-Dufour ja Michael Jung.
FEI ottaa käyttöön tekoälypohjaisen häirintäseurannan Aachenin MM-kilpailuissa
äänestys
kysely
MM-kilpailut
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi