MM-kysely: Mitalit Saksalle, Iso-Britannialle ja Sveitsille – myös suomalaisille povataan menestystä

Kenttäratsastus – Iso-Britannia voittoon

Vuonna 2022 kenttäratsastuksen MM-kilpailut järjestettiin Italian Pratoni del Vivarorissa. Tänä vuonna kaikki lajit kilpaillaan Aachenissa.

Joukkuekulta menee vastaajien mielestä miltei yksimielisesti Iso-Britannialle. Saksa sai useita ääniä, Australia yksittäisen. Joukkuehopean veikataan menevän todennäköisimmin Saksalle, myös Uusi-Seelanti, Ranska, Australia ja Yhdysvallat saivat ääniä. Pronssimitaliveikkauksissa oli enemmän variaatiota, mutta eniten veikatut maat löytyivät edellä mainituista. Kolmossijaa povattiin eniten Australialle ja Uudelle-Seelannille. Lisäksi Yhdysvallat, Ranska, Hollanti ja Belgia saivat ääniä.

Vuonna 2022 joukkuekullan voitti Saksa. Hopeaa voitti Yhdysvallat, pronssia Uusi-Seelanti.

Yksilökilpailun kultamitalistiksi veikattiin eniten saksalaista Michael Jungia. Hänen lisäkseen brittiläiset Rosalind Canter ja Laura Collett saivat useita ääniä. Yksittäisiä ääniä saivat saksalainen Julia Krajewski sekä Suomen Sanna Siltakorpi ja Bofey Click. Siltakorpea veikattiin jokaiselle podiumin korokkeelle.

Hopeaa veikattiin menevän edellämainittujen lisäksi Yhdysvaltoja edustavalle Boyd Martinille ja William Colemanille sekä uusiseelantilaiselle Tim Pricelle. Eniten ääniä saivat Jung ja Collett. Pronssin odotetaan menevän edelleen Jungille, Colletille tai Canterille, mutta myös aussit Andrew Hoy ja Oliver Barret saivat ääniä. Samoin Suomen Axel Lindbergille ja Quelle Bonnelle ennustetaan MM-pronssia.