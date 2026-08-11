MM-kysely: Mitalit Saksalle, Iso-Britannialle ja Sveitsille – myös suomalaisille povataan menestystä
Hevosurheilu Ratsastus järjesti kyselyn, jossa pystyi veikkaamaan yksilö- ja joukkuekilpailun mitalisteja. Tässä koottuna ennakkosuosikit kaikissa kolmessa lajissa.
Esteratsastus – Saksa ja Vogel vievät
Noin puolet vastaajista olivat sitä mieltä, että joukkuekulta tulee menemään Saksalle, tämän vuoden ennakkosuosikille. Useita ääniä saivat Iso-Britannia ja Sveitsi, yksittäisiä Ranska ja Irlanti. Hopeamitalistien veikkauksessa oli enemmän variaatiota: Saksa, Ranska, Ruotsi, Yhdysvallat Iso-Britannia sekä Belgia. Pronssia povataan enimmäkseen Ruotsille, mutta myös Iso-Britannia, Sveitsi, Belgia ja Yhdysvallat sekä Norja ja Irlanti saivat ääniä.
Herningin MM-kisoissa vuonna 2022 joukkuekultaa voitti Ruotsi, hopeaa Hollanti ja pronssia Iso-Britannia.
Yksilökilpailun voittajaksi veikattiin ennakkosuosikkia, Saksan Richard Vogelia sekä Sveitsin Steve Guerdatia. Myös Brittien Scott Brash, Ranskan Kevin Staut sekä Saksan Marcus Ehning saivat ääniä. Hopeamitalistilla oli monta eri nimeä: Saksan Sophie Hinners, Ruotsin Henrik Von Eckermann, Brittien Ben Maher ja Sveitsin Martin Fuchs. Yksittäisiä veikkauksia saivat Brasilian Yuri Mansur, Yhdysvaltain Laura Kraut ja Lillie Keenan sekä Saksan Daniel Deusserille.
Pronssimitalistiksi veikattiin ruotsalaista Peder Fredricsonia, saksalaista Christian Kukukia sekä brasilialaista Rodrigo Pessoata. Yksittäisiä ääniä saivat valtaosa edellämainituista ratsastajista sekä britti Harry Charles, irkku Cian O’Connor ja ranskalainen Nina Mallevaey. Myös Suomen Annina Nordströmiä ja Fuzhouta veikattiin pronssimitalisteiksi.
Kouluratsastus – Laudrup-Dufour vai Verboomen?
Kouluratsastuksen joukkuekultaa povattiin tasaisesti joko Saksalle tai Iso-Britannialle. Myös Tanska sai useampia ääniä. Valtaosa veikkasi näitä maita myös hopeamitalisteiksi, Portugali sai yksittäisäänen. Pronssi menee todennäköisimmin Tanskalle, myös Hollantia ja Belgiaa veikattiin. Suomenkin joukkue sai ääniä.
Herningissä joukkuekulta meni Tanskalle, hopea Iso-Britannialle ja pronssi Saksalle.
Yksilökilpailun puolella mielipiteet ovat yksimielisempiä kuin esteratsastuksessa. Noin puolet vastaajista veikkasi kultamitalistiksi tanskalaista Cathrine Laudrup-Dufouria ja toinen puolikas belgialaista Justin Verboomenia. Myös saksalaisen Isabell Werthin nimi mainitaan. Samat nimet pyörivät hopeamitalistiveikkauksissa – sekä Brittien Charlotte Fry. Pronssimitalistiveikkaukset olivat moninaisempia. Edellämainittujen lisäksi veikattiin britti Becky Moodyä, ruotsalaista Patrik Kitteliä ja britti Carl Hesteriä. Myös Suomen Henri Ruostetta ja Tiffany’s Diamondia veikattiin pronssimitalisteiksi.
Kenttäratsastus – Iso-Britannia voittoon
Vuonna 2022 kenttäratsastuksen MM-kilpailut järjestettiin Italian Pratoni del Vivarorissa. Tänä vuonna kaikki lajit kilpaillaan Aachenissa.
Joukkuekulta menee vastaajien mielestä miltei yksimielisesti Iso-Britannialle. Saksa sai useita ääniä, Australia yksittäisen. Joukkuehopean veikataan menevän todennäköisimmin Saksalle, myös Uusi-Seelanti, Ranska, Australia ja Yhdysvallat saivat ääniä. Pronssimitaliveikkauksissa oli enemmän variaatiota, mutta eniten veikatut maat löytyivät edellä mainituista. Kolmossijaa povattiin eniten Australialle ja Uudelle-Seelannille. Lisäksi Yhdysvallat, Ranska, Hollanti ja Belgia saivat ääniä.
Vuonna 2022 joukkuekullan voitti Saksa. Hopeaa voitti Yhdysvallat, pronssia Uusi-Seelanti.
Yksilökilpailun kultamitalistiksi veikattiin eniten saksalaista Michael Jungia. Hänen lisäkseen brittiläiset Rosalind Canter ja Laura Collett saivat useita ääniä. Yksittäisiä ääniä saivat saksalainen Julia Krajewski sekä Suomen Sanna Siltakorpi ja Bofey Click. Siltakorpea veikattiin jokaiselle podiumin korokkeelle.
Hopeaa veikattiin menevän edellämainittujen lisäksi Yhdysvaltoja edustavalle Boyd Martinille ja William Colemanille sekä uusiseelantilaiselle Tim Pricelle. Eniten ääniä saivat Jung ja Collett. Pronssin odotetaan menevän edelleen Jungille, Colletille tai Canterille, mutta myös aussit Andrew Hoy ja Oliver Barret saivat ääniä. Samoin Suomen Axel Lindbergille ja Quelle Bonnelle ennustetaan MM-pronssia.
Kuka lopulta vie sitten mitalit? Seuraa Aachenin MM-kisauutisia, niin tiedät.
Varsinaiset kilpailut alkavat tänään tiistaina 11.8. kouluratsastuksen GP-luokalla.
Suomen edustajat
Suomen kouluratsastusjoukkue
Henri Ruoste – Tiffany’s Diamond
Ville Vaurio – Dante NL
Stella Hagelstam – Hagels Prince Nassak
Anu Sironen – Ypäjän Fioretto
Suomen esteratsastajat (yksilökilpailu)
Annina Nordström - Fuzhou
Suomen kenttäratsastajat (yksilökilpailu)
Axel Lindberg – Quelle Bonne
Sanna Siltakorpi – Bofey Click