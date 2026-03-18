Ratsastuksen viikko 12: Suomalaiset sankoin joukoin Euroopassa – Hyvinkäällä hypätään No Snow

Joanna Robinsonilla epäonnea kisapaikalla

19.–22.3. Esteratsastus CSI3* Borgo La Caccia - Bedizzole, ITA / LINKKI

Hugo Kogelnig – Bg Rio van de Groenhoeve, Vermont 2 / All In 31, Million Dollar Girl

16.–22.3. Esteratsastus CSI3* Arezzo, ITA / LINKKI

Juulia Jyläs – Magic Touch, Milestone T, New Touch van 't Santbosch, Carlyle

17.–22.3. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI

Sanna Backlund – Isabella HX, Jumper / Nola WV

Alina Salo – Da Vinci, Leroy Jackson 3, Marlene HX / Omega Star H.V

Isabella Therman – Berdien Z, Nina Ricci

18.–22.3. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI

Beata Breukers – My Pleasure

18.–21.3. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI

Anna-Julia Kontio – Jay Jay van de Mottelhoeve, Rani van 't Gestelhof / Senorita van de Nachtegale

Jenny Aarnio-Wihuri – Euro Boy / Kaline Eurohill

Miisa-Maria Pulkkinen – Coutinho 1* / Elvira van de Gaffeldam Z, Pippa van het Bokt A Z

Rebecca Lindeblad – Der Kaiser de Spalbec Z, Nilaya du Bois Madame