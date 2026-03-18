Ratsastuksen viikko 12: Suomalaiset sankoin joukoin Euroopassa – Hyvinkäällä hypätään No Snow
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
19.–22.03. Esteratsastus CSI4* Gorla Minore, ITA / LINKKI
Aura Vasama – Deejay KDW Z, Ganache de Riverland / Piper
16.–22.3. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Ruusa Puikkonen – Zenon Z
Minna Eranka-Lintula – Hegina, Idee Recue Dew-Drop
Sonja Hungerbühler – Chadandra PS, Crazy Blue Z, Rocky C
16.–22.3. Kouluratsastus CDI3* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Joanna Robinson – Glamouraline, L'Express de Massa
Iida-Sofia Alasuutari – Praest's Cameo
Joanna Robinsonilla epäonnea kisapaikalla
19.–22.3. Esteratsastus CSI3* Borgo La Caccia - Bedizzole, ITA / LINKKI
Hugo Kogelnig – Bg Rio van de Groenhoeve, Vermont 2 / All In 31, Million Dollar Girl
16.–22.3. Esteratsastus CSI3* Arezzo, ITA / LINKKI
Juulia Jyläs – Magic Touch, Milestone T, New Touch van 't Santbosch, Carlyle
17.–22.3. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
Sanna Backlund – Isabella HX, Jumper / Nola WV
Alina Salo – Da Vinci, Leroy Jackson 3, Marlene HX / Omega Star H.V
Isabella Therman – Berdien Z, Nina Ricci
18.–22.3. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Beata Breukers – My Pleasure
18.–21.3. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Jay Jay van de Mottelhoeve, Rani van 't Gestelhof / Senorita van de Nachtegale
Jenny Aarnio-Wihuri – Euro Boy / Kaline Eurohill
Miisa-Maria Pulkkinen – Coutinho 1* / Elvira van de Gaffeldam Z, Pippa van het Bokt A Z
Rebecca Lindeblad – Der Kaiser de Spalbec Z, Nilaya du Bois Madame
Cayadinan ja Anna-Julia Kontion tiet erosivat
19.–22.3. Kenttäratsastus CCI2*-S Kronenberg, NED / LINKKI
Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm She
Hedwig Wikström – Ibsen 27, Lawesta / Lambada Royal
20.–22.03. Kouluratsastus CDIY Flyinge, SWE / LINKKI
Peppi Kokko – Don Royal 8, Windsor V
Anniina Kolu – El Macho V.O.D, Ghana
Ulrika Salminen – Gilmore M
Enni Vähäsarja – Sylvian Joseph
Kansalliset kilpailut
20.-21.3. Esteratsastus, No Snow Horse Show, Stable Nova Riders ry, Hyvinkää
135-luokkaan on ilmoittaunut 11 ratsukkoa ja heidän joukossaan Mikael Forstén Sanna-Kaisa Selinin satulan alta tutulla Samoradolla. Entinen huippuratsastaja Forstén on viime vuodet jäähdytellyt ja pitänyt kokonaan taukoa kilpailemisesta vuodesta 2024, mutta starttasi Samoradolla 120-luokassa helmikuussa.
Lähde: SRL