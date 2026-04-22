Ratsastuksen viikko 17: Henri Ruoste starttaa Hagenissa Delaurentiksella
Suomalaisia on taas sankoin joukoin kansainvälisissä kilpailuissa. Kenttäratsastajat ovat lähteneet Puolaan ja Saksaan ja kaksi kilpailee Iso-Britanniassakin.
Kouluratsastaja Henri Ruoste kertoi alkuvuonna ottaneensa Delaurentiksen pois Gut Bertinglohin "myyntikatalogista". "Katsotaan miten se rupeaa menemään. Nähtäväksi tämän kauden aikana jää, onko siinä radalla vaadittavia ominaisuuksia ja missä kisoissa se voisi olla parhaimmillaan. Yritetään nyt ensin mennä ensimmäinen ohjelma virheettömästi läpi", Ruoste suunnitteli. Tämä hetki on käsillä nyt ja paikka on Saksan Hagenin CDI3* kisat.
Kilparatsastajat ulkomailla
23.–26.4. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, POL
Nelli Pekkarinen / Avoca Alchemist
Hedwig Wikström / Ibsen / Lawesta / Lambada Royal
Lumi Joutsen / Louie Bracciole
Anselmi Laiho / Bali / Ceridiculos OH
Nea Rissanen / Sceilig Candy Strom She
Elmo Jankari / Dembolino / Rosalinda
Susanne Orelma-Törmänen / ST Carlisle
Inkeri Laiho / Conradh
22.–26.4. Kouluratsastus CDI3* Hagen, GER
Henri Ruoste / Delaurentis FRH
Peggy Högsten / Frisco
24.–26.4. Vikellys CVI3* Ermelo, NED
Vuokko Toivanen / Goldjunge
juoksuttaja Jacqueline Schönteich
Rudi Häkkilä / Soris de Villemer
juoksuttaja Darina Martin
24.–26.4. Parakouluratsastus CPEDI3* Waregem, BEL
Grade III
Iina Pukkila / Guinevere & Kullenger
Sanna Koskiluhta / Wipfel’s Roma
Grade V
Jonna Aaltonen / Laxton for U
CPEDI2*
Grade VI
Jonna Aaltonen / Hagels Dresden
22.–26.4. Esteratsastus CSI2* Zielona Gora, POL
Annina Nordström / Esquire Z, Fuzhou / Ollister du Petit Tresor
Hanna Nordström / Chanel B, Iprimero
Jasmin Seppälä-Geerink / Attention Z, Chapper, Newsflash One-Way SVO
Martta Weckstén / Delaney
23.–26.4. Kenttäratsastus CCI2*-S Kelsall Hill, GBR
Tuisku Lamberg / Cazino M
Veera Peltokangas / Longhill du Rouet
24.–26.4. Kenttäratsastus CCI2*-S Luhmühlen, GER
Sanna Siltakorpi / Bofey Click, Choco Chino
Emmi Tapio / Evyta
Mikko Moisala / Locked in K
Ann-Charlotte Palmgren / Kajo A
22.–26.4. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL
John Antell / L’intouchable, Mante / CSI1* Jagger D’Helula / Famante Z
Petra Heikkinen / Oechie-K, Kearney W / CSI1* Unicorn, La Balouetta van de Eijkhof / Otana Z
Aida Hämäläinen / Hurby / KMS Ballygriffin Max, Paulina JDV
Anna-Julia Kontio / Senorita van de Nachtegale
Veera Salminen / Kandinsky, Pure Joy / Cayadina, Opal de Semilly V
21.–26.4. Esteratsastus CSIYH1* Oliva, ESP
Iisa Smith / Que Chique
21.–26.4. Esteratsastus CSIAm-A Fontainebleau, FRA
Maria Aminoff / Lopez vd Oude Heihoef, Porsche
Kansalliset kilpailut
24.–26.4. Esteratsastus, Hevoset-messut, Tampere
Estekisat alkavat jo perjantaina ja päättyvät sunnuntaina.
130 sentin neljänä kierroksena tapahtuvaan pudotuskilpailuun ilmoittautuneet:
Essi Horttanainen / Diamante de Dragon
Janika Koistinen / Dallas Z
Lilia Kalkan / Calista LK
Miila Kiviranta / Chanel One
Veronica Nurminen / Travenort's Ida-Maria
Julia Pitkäranta / Bondarpz Majken
Suomenhevosluokka on kovatasoinen:
Reetta Ahtila / Castor Tähtinen
Linnea Haukilehto / Vaahterikon Ryminä
Linnea Haukilehto / Ypäjä Rokki
Emma Kivimäki / Päällikkö
Janika Koistinen / Kuukson Tarina
Ilona Kallio / Ilonan Valo
Lotta Lamberg / Mäntyniemen Einar
Vilma Leppäkangas / Paletin Liekki
Vilma Leppäkangas / Kultsin Kunkku
Stella Piirainen / Valkeakuulas
Charlotte Sjöman / Pähkis
Johanna Sokka / Nuestron Taavetti
Johanna Sokka / Rokki Rols
Saskia Vanhalakka / Jatkolan Jääkäri
Venla Vastamaa / Mattilan Toivo
Tampereen messujen kilpailuluokat täällä