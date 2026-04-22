Ratsastuksen viikko 17: Henri Ruoste starttaa Hagenissa Delaurentiksella

Suomalaisia on taas sankoin joukoin kansainvälisissä kilpailuissa. Kenttäratsastajat ovat lähteneet Puolaan ja Saksaan ja kaksi kilpailee Iso-Britanniassakin.

Kouluratsastaja Henri Ruoste kertoi alkuvuonna ottaneensa Delaurentiksen pois Gut Bertinglohin "myyntikatalogista". "Katsotaan miten se rupeaa menemään. Nähtäväksi tämän kauden aikana jää, onko siinä radalla vaadittavia ominaisuuksia ja missä kisoissa se voisi olla parhaimmillaan. Yritetään nyt ensin mennä ensimmäinen ohjelma virheettömästi läpi", Ruoste suunnitteli. Tämä hetki on käsillä nyt ja paikka on Saksan Hagenin CDI3* kisat.

Kilparatsastajat ulkomailla

23.–26.4. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, POL

Nelli Pekkarinen / Avoca Alchemist

Hedwig Wikström / Ibsen / Lawesta / Lambada Royal

Lumi Joutsen / Louie Bracciole

Anselmi Laiho / Bali / Ceridiculos OH

Nea Rissanen / Sceilig Candy Strom She

Elmo Jankari / Dembolino / Rosalinda

Susanne Orelma-Törmänen / ST Carlisle