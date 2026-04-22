Henri Ruostetta ei ole nähty kansainvälisillä radoilla sitten viime elokuun. Nyt nähdään ja alla uusi hankinta Delaurentis. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 17: Henri Ruoste starttaa Hagenissa Delaurentiksella

Mitä kotimaahan tulee, viikonloppuna järjestetään Tampereen Hevoset -messut, joissa on kansallisia esteluokkia.
Julkaistu

Suomalaisia on taas sankoin joukoin kansainvälisissä kilpailuissa. Kenttäratsastajat ovat lähteneet Puolaan ja Saksaan ja kaksi kilpailee Iso-Britanniassakin.

Kouluratsastaja Henri Ruoste kertoi alkuvuonna ottaneensa Delaurentiksen pois Gut Bertinglohin "myyntikatalogista". "Katsotaan miten se rupeaa menemään. Nähtäväksi tämän kauden aikana jää, onko siinä radalla vaadittavia ominaisuuksia ja missä kisoissa se voisi olla parhaimmillaan. Yritetään nyt ensin mennä ensimmäinen ohjelma virheettömästi läpi", Ruoste suunnitteli. Tämä hetki on käsillä nyt ja paikka on Saksan Hagenin CDI3* kisat.

Kilparatsastajat ulkomailla

23.–26.4. Kenttäratsastus CCI4*-S Strzegom, POL

Nelli Pekkarinen / Avoca Alchemist
Hedwig Wikström / Ibsen / Lawesta / Lambada Royal
Lumi Joutsen / Louie Bracciole
Anselmi Laiho / Bali / Ceridiculos OH
Nea Rissanen / Sceilig Candy Strom She
Elmo Jankari / Dembolino / Rosalinda
Susanne Orelma-Törmänen / ST Carlisle

Inkeri Laiho / Conradh

22.–26.4. Kouluratsastus CDI3* Hagen, GER

Henri Ruoste / Delaurentis FRH
Peggy Högsten / Frisco

24.–26.4. Vikellys CVI3* Ermelo, NED

Vuokko Toivanen / Goldjunge
juoksuttaja Jacqueline Schönteich
Rudi Häkkilä / Soris de Villemer
juoksuttaja Darina Martin

24.–26.4. Parakouluratsastus CPEDI3* Waregem, BEL

Grade III
Iina Pukkila / Guinevere & Kullenger
Sanna Koskiluhta / Wipfel’s Roma

Grade V
Jonna Aaltonen / Laxton for U

CPEDI2*
Grade VI
Jonna Aaltonen / Hagels Dresden

22.–26.4. Esteratsastus CSI2* Zielona Gora, POL

Annina Nordström / Esquire Z, Fuzhou / Ollister du Petit Tresor
Hanna Nordström / Chanel B, Iprimero
Jasmin Seppälä-Geerink / Attention Z, Chapper, Newsflash One-Way SVO
Martta Weckstén / Delaney

23.–26.4. Kenttäratsastus CCI2*-S Kelsall Hill, GBR

Tuisku Lamberg / Cazino M
Veera Peltokangas / Longhill du Rouet

24.–26.4. Kenttäratsastus CCI2*-S Luhmühlen, GER

Sanna Siltakorpi / Bofey Click, Choco Chino
Emmi Tapio / Evyta
Mikko Moisala / Locked in K
Ann-Charlotte Palmgren / Kajo A

22.–26.4. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL

John Antell / L’intouchable, Mante / CSI1* Jagger D’Helula / Famante Z
Petra Heikkinen / Oechie-K, Kearney W / CSI1* Unicorn, La Balouetta van de Eijkhof / Otana Z
Aida Hämäläinen / Hurby / KMS Ballygriffin Max, Paulina JDV
Anna-Julia Kontio / Senorita van de Nachtegale
Veera Salminen / Kandinsky, Pure Joy / Cayadina, Opal de Semilly V

21.–26.4. Esteratsastus CSIYH1* Oliva, ESP

Iisa Smith / Que Chique

21.–26.4. Esteratsastus CSIAm-A Fontainebleau, FRA

Maria Aminoff / Lopez vd Oude Heihoef, Porsche

Kansalliset kilpailut

24.–26.4. Esteratsastus, Hevoset-messut, Tampere

Estekisat alkavat jo perjantaina ja päättyvät sunnuntaina.

130 sentin neljänä kierroksena tapahtuvaan pudotuskilpailuun ilmoittautuneet:

Essi Horttanainen / Diamante de Dragon
Janika Koistinen / Dallas Z
Lilia Kalkan / Calista LK
Miila Kiviranta / Chanel One
Veronica Nurminen / Travenort's Ida-Maria
Julia Pitkäranta / Bondarpz Majken

Suomenhevosluokka on kovatasoinen:

Reetta Ahtila / Castor Tähtinen

Linnea Haukilehto / Vaahterikon Ryminä
Linnea Haukilehto / Ypäjä Rokki

Emma Kivimäki / Päällikkö

Janika Koistinen / Kuukson Tarina

Ilona Kallio / Ilonan Valo

Lotta Lamberg / Mäntyniemen Einar

Vilma Leppäkangas / Paletin Liekki
Vilma Leppäkangas / Kultsin Kunkku

Stella Piirainen / Valkeakuulas

Charlotte Sjöman / Pähkis

Johanna Sokka / Nuestron Taavetti
Johanna Sokka / Rokki Rols

Saskia Vanhalakka / Jatkolan Jääkäri

Venla Vastamaa / Mattilan Toivo

Tampereen messujen kilpailuluokat täällä

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi