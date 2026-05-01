Vuokko Toivanen ja Laki.
Vuokko Toivanen ja Laki. Kuva: SRL
Ratsastuksen viikko 18: Kansainvälistä vikellystä Ypäjällä

Vappuviikonloppuna Suomessa kilpaillaan tavallista useammassa lajissa, ja vieläpä kansainvälisesti.
1.-3.5. Vikellys CVI Ypäjä, FIN / LINKKI

Suomalaiset osallistujat

CVI3 WCupQ henkilökohtainen
Alanko PapuCazorro Leon
Kivistö AnnaAtterupgaards Marlene II
Toivanen VuokkoRumbolt

CVI3 joukkue
Alanko Papu, Kostiainen Neea, Mankinen Amanda, Sjöström Matilda, Toivanen Vuokko, Wiik Venla
Hevonen: Laki
Juoksuttaja: Anni Järvelä

CVIJ2 Pas de Deux
Kostiainen Neea ja Mankinen Amanda
Hevonen: Lewis
Juoksuttaja: Anni Järvelä

CVIY2 henkilökohtainen, naiset
Häkkilä RudiFritz
Nykänen PinjaRumbolt
Palin IdaKeli-Melo
Taipale NelliBranke Sil
Vesterinen IiraQuentin Brus

CVIJ2 henkilökohtainen, naiset
Arajärvi AlisaBranke Sil
Aronoja AnniinaDon Rhapsody
Helenius MinttuBergviks Teddy
Koskelainen PihlaAtterupgaards Marlene II
Pekkinen LottaArtuwinn LN
Puisto MoonaKubas
Rasi PeppiDeliberato TR
Reittonen VenlaDon Rhapsody
Reittonen VenlaHester Lady
Simola MelisaQuentin Brus
Väkeväinen PihlaQuentin Brus
Välitalo MinttuKeli-Melo
Valkeasuo NellaArtuwinn LN
Valkeasuo NellaCazorro Leon

CVICh2 henkilökohtainen, naiset
Marin ElsieKeli-Melo
Räisänen HettiKubas
Räisänen VienoKubas

CVI1 henkilökohtainen, naiset
Tammisto JessicaAtterupgaards Marlene II

CVI1 Joukkue
Arajärvi Alisa, Granberg Juulia, Granberg Vilma, Kastikainen Tiana, Nyholm Lilja, Taipale Nelli
Hevonen: Branke Sil
Juoksuttaja: Anni Järvelä

CVIJ1 henkilökohtainen, naiset
Åström JessaBergviks Teddy
Granberg JuuliaBritton
Tamminen AnnikaDeliberato TR
Wiik VenlaBrittonAnni Järvelä

CVICh1 henkilökohtainen kilpailu, naiset
Granberg VilmaBritton
Sjöström MatildaBergviks Teddy

Vuokko Toivanen ja Laki.
30.4.-4.5. Kouluratsastus CDI3* Exloo, NED / LINKKI

Soratie MikaelaFurst Michigan / Fietz YH
Hagelstam StellaHagels Prince Nassak, MSJ Disney Fairytale
Vaurio VilleDante NL / Merry Francis 1
Kolu AnniinaGhana, Macho V.O.D CDIY

Vuokko Toivanen ja Laki.
2.-3.5. Kenttäratsastus CCI3*-S Münster, GER / LINKKI

Palmgren Ann-CharlotteInsa
Jankari ElmoDembolino / CCI2*-S

30.4.-5.5. Parakouluratsastus CPEDI3* Mannheim, GER / LINKKI

Ryhmä III
Sanna KoskiluhtaWipfel’s Roma

Ryhmä IV
Jessica KerttunenDuyou Mi
Laura KangasniemiGoldprins

Ryhmä V
Jonna AaltonenLaxton for U

30.4.-3.5. Esteratsastus CSI3* Opglabbeek, BEL / LINKKI

Antell JohnL'intouchable, Mante / Jagger D' Helula 1 / Famante Z YH1
Kontio Anna-JuliaJay Jay Van De Mottelhoeve / Taloubeau Of Colors Z Yh1
Hietanen ElenaElectra, I'm Aljana Special
Heikkinen PetraKearney W, Oechie – K, La Balouetta Van De Eijkhof
Roto Oona-JuliaPeter Pan Van De Berghoeve, Parinoor Vh Eegdeken / Espuma Pommex Z, Ahg Whiterock De Muse Of Cruis 1
Lindeblad RebeccaNilaya Du Bois Madame 1
Heikkinen PetraUnicorn 3309 1
Lindeblad RebeccaExtreme Today Z, U-Special Van Hd, Yh1

30.4.-3.5. Esteratsastus CSI2* Deurne, NED / LINKKI

Heiskanen VilmaQ-Blue Van Het Schaeck

30.4.-3.5. Esteratsastus CSI2* Ermelo, NED / LINKKI

Jyläs JuuliaMilestone T, Carlyle, Magic Touch
Hjerpe AnniD.Chacco' S Dominator Z, Callboy

Vuokko Toivanen ja Laki.
Kansalliset kilpailut

2.-3.5. Esteratsastus Tuusulan Derby 2026, Tuusulan Ratsastajat ry, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää

BOWA Junioricup, Horse & Rider Amatöörisarja, Racing Noviisisarja, Racing Trophy 5-, 6-v hevosille, Legimia Lapsiratsastajien Cup

