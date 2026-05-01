Ratsastuksen viikko 18: Kansainvälistä vikellystä Ypäjällä
1.-3.5. Vikellys CVI Ypäjä, FIN / LINKKI
Suomalaiset osallistujat
CVI3 WCupQ henkilökohtainen
Alanko Papu – Cazorro Leon
Kivistö Anna – Atterupgaards Marlene II
Toivanen Vuokko – Rumbolt
CVI3 joukkue
Alanko Papu, Kostiainen Neea, Mankinen Amanda, Sjöström Matilda, Toivanen Vuokko, Wiik Venla
Hevonen: Laki
Juoksuttaja: Anni Järvelä
CVIJ2 Pas de Deux
Kostiainen Neea ja Mankinen Amanda
Hevonen: Lewis
Juoksuttaja: Anni Järvelä
CVIY2 henkilökohtainen, naiset
Häkkilä Rudi – Fritz
Nykänen Pinja – Rumbolt
Palin Ida – Keli-Melo
Taipale Nelli – Branke Sil
Vesterinen Iira – Quentin Brus
CVIJ2 henkilökohtainen, naiset
Arajärvi Alisa – Branke Sil
Aronoja Anniina – Don Rhapsody
Helenius Minttu – Bergviks Teddy
Koskelainen Pihla – Atterupgaards Marlene II
Pekkinen Lotta – Artuwinn LN
Puisto Moona – Kubas
Rasi Peppi – Deliberato TR
Reittonen Venla – Don Rhapsody
Reittonen Venla – Hester Lady
Simola Melisa – Quentin Brus
Väkeväinen Pihla – Quentin Brus
Välitalo Minttu – Keli-Melo
Valkeasuo Nella – Artuwinn LN
Valkeasuo Nella – Cazorro Leon
CVICh2 henkilökohtainen, naiset
Marin Elsie – Keli-Melo
Räisänen Hetti – Kubas
Räisänen Vieno – Kubas
CVI1 henkilökohtainen, naiset
Tammisto Jessica – Atterupgaards Marlene II
CVI1 Joukkue
Arajärvi Alisa, Granberg Juulia, Granberg Vilma, Kastikainen Tiana, Nyholm Lilja, Taipale Nelli
Hevonen: Branke Sil
Juoksuttaja: Anni Järvelä
CVIJ1 henkilökohtainen, naiset
Åström Jessa – Bergviks Teddy
Granberg Juulia – Britton
Tamminen Annika – Deliberato TR
Wiik Venla – Britton – Anni Järvelä
CVICh1 henkilökohtainen kilpailu, naiset
Granberg Vilma – Britton
Sjöström Matilda – Bergviks Teddy
30.4.-4.5. Kouluratsastus CDI3* Exloo, NED / LINKKI
Soratie Mikaela – Furst Michigan / Fietz YH
Hagelstam Stella – Hagels Prince Nassak, MSJ Disney Fairytale
Vaurio Ville – Dante NL / Merry Francis 1
Kolu Anniina – Ghana, Macho V.O.D CDIY
2.-3.5. Kenttäratsastus CCI3*-S Münster, GER / LINKKI
Palmgren Ann-Charlotte – Insa
Jankari Elmo – Dembolino / CCI2*-S
30.4.-5.5. Parakouluratsastus CPEDI3* Mannheim, GER / LINKKI
Ryhmä III
Sanna Koskiluhta – Wipfel’s Roma
Ryhmä IV
Jessica Kerttunen – Duyou Mi
Laura Kangasniemi – Goldprins
Ryhmä V
Jonna Aaltonen – Laxton for U
30.4.-3.5. Esteratsastus CSI3* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Antell John – L'intouchable, Mante / Jagger D' Helula 1 / Famante Z YH1
Kontio Anna-Julia – Jay Jay Van De Mottelhoeve / Taloubeau Of Colors Z Yh1
Hietanen Elena – Electra, I'm Aljana Special
Heikkinen Petra – Kearney W, Oechie – K, La Balouetta Van De Eijkhof
Roto Oona-Julia – Peter Pan Van De Berghoeve, Parinoor Vh Eegdeken / Espuma Pommex Z, Ahg Whiterock De Muse Of Cruis 1
Lindeblad Rebecca – Nilaya Du Bois Madame 1
Heikkinen Petra – Unicorn 3309 1
Lindeblad Rebecca – Extreme Today Z, U-Special Van Hd, Yh1
30.4.-3.5. Esteratsastus CSI2* Deurne, NED / LINKKI
Heiskanen Vilma – Q-Blue Van Het Schaeck
30.4.-3.5. Esteratsastus CSI2* Ermelo, NED / LINKKI
Jyläs Juulia – Milestone T, Carlyle, Magic Touch
Hjerpe Anni – D.Chacco' S Dominator Z, Callboy
Kansalliset kilpailut
2.-3.5. Esteratsastus Tuusulan Derby 2026, Tuusulan Ratsastajat ry, Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää
BOWA Junioricup, Horse & Rider Amatöörisarja, Racing Noviisisarja, Racing Trophy 5-, 6-v hevosille, Legimia Lapsiratsastajien Cup