Mikaela Soratie ja Fürst Michigan starttaavat kolmea tähteä Puolan Sopotissa. Kuvassa ratsukko Tolbertissa.
Mikaela Soratie ja Fürst Michigan starttaavat kolmea tähteä Puolan Sopotissa. Kuvassa ratsukko Tolbertissa. Kuva: Leanjo de Koster
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 25: suomalaisia tähtiluokissa Keski-Euroopassa, ei kansallisia kilpailuja juhannusviikolla

Saksassa kilpaillaan kenttää, Puolassa koulua sekä Belgiassa ja Ranskassa esteitä.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

17.-21.6. Kenttäratsastus CCI4*-S Luhmühlen, GER / LINKKI
Axel Lindberg – Quelle Bonne

17.6.-21.6. Kouluratsastus CDI3* Sopot, POL / LINKKI
Mikaela Soratie – Fürst Michigan
CDIY: Mila Pietarila – Fire Dream, Jonathan S 

17.-21.6. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Aura Vasama – Celantiana C, Comme With Me A / Opaline vd Caatshoeve 1* / Piper Yh
Eveliina Talvio – Luz del Sol T, My Catania / I´m the Man VK Z Yh

17.-21.6. Esteratsastus CSI1* Cluny, FRA / LINKKI
Anna Kossman – Hope des Besnards
Am: Anna Kossman – Jaipur du Thot

22.-30.6. Koulu-, este- ja parakouluratsastuksen Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut Strömsholm, SWE / LINKKI

Kansalliset kilpailut

Ei kilpailuja juhannusviikolla.

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