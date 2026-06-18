Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 25: suomalaisia tähtiluokissa Keski-Euroopassa, ei kansallisia kilpailuja juhannusviikolla
Saksassa kilpaillaan kenttää, Puolassa koulua sekä Belgiassa ja Ranskassa esteitä.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
17.-21.6. Kenttäratsastus CCI4*-S Luhmühlen, GER / LINKKI
Axel Lindberg – Quelle Bonne
17.6.-21.6. Kouluratsastus CDI3* Sopot, POL / LINKKI
Mikaela Soratie – Fürst Michigan
CDIY: Mila Pietarila – Fire Dream, Jonathan S
17.-21.6. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Aura Vasama – Celantiana C, Comme With Me A / Opaline vd Caatshoeve 1* / Piper Yh
Eveliina Talvio – Luz del Sol T, My Catania / I´m the Man VK Z Yh
17.-21.6. Esteratsastus CSI1* Cluny, FRA / LINKKI
Anna Kossman – Hope des Besnards
Am: Anna Kossman – Jaipur du Thot
22.-30.6. Koulu-, este- ja parakouluratsastuksen Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut Strömsholm, SWE / LINKKI
Kansalliset kilpailut
Ei kilpailuja juhannusviikolla.