Ratsastuksen viikko 26: PM-kisat hallitsevat kalenteria
Nordic Baltic Championships eli PM-kisat alkoivat Ruotsissa kouluratsastuksella ja jatkuvat esteratsastuksella. Paljon suomalaisia on mukana.
21.-30.6. Parakouluratsastus Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut Strömsholm, SWE / LINKKI
Ryhmä V
Jonna Aaltonen – Laxton For U
Taija Härkönen – Don Monroy
Ryhmä IV
Jessica Kerttunen – Duyou Mi
Hanne Soininen – La Belleza
Ryhmä III
Sanna Koskiluhta – Wipfel’s Roma K 3291
Ryhmä II
Suvi Javanainen – Pihan Pinkasu
21.-30.6. Kouluratsastus Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut Strömsholm, SWE / LINKKI
Seniorit
Jessica Jokiranta – Dusty
Katja Kuokka – Fillyhill’s My Special
Ville Vaurio – Dante NL
U25
Veera Paloheimo – Sanmourano van Nova Stables
Nuoret
Anniina Kolu – Ghana
Venla Lahtinen – Tempelhüter
Sohvi Rouvali – Fabian
Ulrika Salminen – Gilmore MC
Juniorit
Peppi Kangasjärvi – Ds Smartakus
Armi Pietarinen – Lisbeth S
Aino Sellman – Lapinjärvi Sabroso
Mikaela Sinda – Hagels DeBeers
Lapset
Mea Klemola – Tiny’s Big D
Tytti Kuukkanen – Kastell’s Don Diego
Enni Vähäsarja – Sylvian Joseph
Isot ponit
Iida-Sofia Alasuutari – Praest’s Cameo
Aino Hallasaari – Fairytale Twilight 5 RP
Nelli-Maria Inna – Pin Rock’s Devil’s Double
Maria Suhonen – Viljam
Pienet ponit
Viivi Ahola – Tynan Earl Grey
21.-30.6. Esteratsastus Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut Strömsholm, SWE / Online.Equipe.com
Seniorit
Marina Ehrnrooth – Qualime / L’Aquila TL Z 1*
Sophia Jurmo – Helianthus
Hanna Nordström – Iprimero / Johnny Boy 8 1*
Anni Roslin - Dree van de Hoek Z / Du Marais Shamrock Z 1*
Jenna Yrjövuori – Lui
Nuoret
Aada Minea Hanhela – Lotus vd Bisschop
Patricia Ivanitsky – Birte Star K Z
Mona Relander – Ibeau SMH
Alina Salo – Da Vinci / Marlene HX 1*
Juniorit
Sofia Granat – Lecafu
Sani Illi – It’s Me G
Isabel Lovina Olsson – Genereux Fortuna
Vera Sorvoja – Little Q M
Nita Tolonen – Keep Going
Lapset
Doris Axelson – Quintessence
Annika Grönroos – Gigant
Helga Huhtasalo – Ikon
Maiju Laituri – Hallo-Croket van Puyenbroek
Alexia Nylund – Katarina
Isabella Therman – Berdien Z
Isot ponit
Alexandra Saario – Bingo des Chenets / Donatella 1*
Pienet ponit
Angelina Appelqvist – Karlos
Helga Huhtasalo – Flower
NBECH-tapahtuma suorana: Equisport.tv
25.-27.6. Matkaratsastus Nordic Master PM-kilpailut Nannestad, NOR / LINKKI
Seniorit 2* 120 CIM
Minna Kostiainen – Pryncess by Jhamila
Nea Mickelsson – Efo
Nuoret ja juniorit 1* 100 km
Linda Lampinen – La Esperanza ox
Tilda Vainio – Virkun Vappu
25.-28.6. Vikellys CVI3* Flyinge, SWE / LINKKI
3* WCupQ
Papu Alanko – Cazorro Leon, juoksuttaja Aime Nederström-Alanko
Anna Kivistö – Atterupgaards Marlene II, juoksuttaja Oona Pekkala
Vuokko Toivanen – Goldjunge
Joukkue 3*
AG Vaulting Team (Papu Alanko, Juulia Granberg, Amanda Mankinen, Matilda Sjöström, Vuokko Toivanen, Venla Wiik) – Lewis, juoksuttaja Anni Järvelä
2*
Vieno Räisänen – Deliberato TR, juoksuttaja Sanna Tapojärvi
Nuoret 2*
Pinja Nykänen – Escamilo SW, juoksuttaja Angelica Glimmerhav
Ida Palin – Keli-Melo, juoksuttaja Emma Pakkanen
Iira Vesterinen – Keli-Melo, juoksuttaja Emma Pakkanen
Juniorit 2*
Anniina Aronoja – Bergviks Teddy, juoksuttaja Kati Åström
Pihla Koskelainen – Atterupgaards Marlene II, juoksuttaja Oona Pekkala
Peppi Rasi – Deliberato TR, juoksuttaja Sanna Tapojärvi
Venla Reittonen – Deliberato TR, juoksuttaja Sanna Tapojärvi
Melisa Simola – Chadow, juoksuttaja Maria Louise Rasmussen
Annika Tamminen – Deliberato TR, juoksuttaja Sanna Tapojärvi
Nella Valkeasuo – Cazorro Leon, juoksuttaja Aime Nederström-Alanko
Venla Wiik – Britton, juoksuttaja Anni Järvelä
Pihla Väkeväinen – Chadow, juoksuttaja Maria Louise Rasmussen
Lapset 2*
Hetti Räisänen – Bergviks Teddy, juoksuttaja Kati Åström
Elsie Marin – Keli-Melo, juoksuttaja Emma Pakkanen
Juniorit 1*
Jessa Åström – Bergviks Teddy, juoksuttaja Kati Åström
Juulia Granberg – Britton, juoksuttaja Anni Järvelä
Lapset 1*
Vilma Granberg – Britton, juoksuttaja Anni Järvelä
Matilda Sjöström – Bergviks Teddy, juoksuttaja Kati Åström
24.-28.6. Valjakkoajo CAI3*-H1 Harich, NED / LINKKI
Talvikki Järvinen – Kassander
24.-28.6. Esteratsastus CSIO3*-W-NC EEF RQ Budapest, HUN / LINKKI
Hugo Kogelnig – Vermont 2 / BG Desperados by Hidalgo Z YH1*
26.-27.6. Kenttäratsastus CCI3*-S Emmeloord, NED / LINKKI
Anni Huovinen – Bonmahon Blue Grass / Troy, Ucorona 1*-Intro
Sanna Siltakorpi – Choco Chino 2*-S
25.-28.6. Kenttäratsastus CCI3*-S Strzegom, POL / LINKKI
Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm She
23.-28.6. Esteratsastus CSI3* Wuustwezel, BEL / LINKKI
Oona-Julia Roto – AHG Whiterock de Muse of Cruis, Lablue E B, Parinoor vh Eegdeken / Espuma Pommex Z, Peter Pan van de Berghoeve 1*
21.-30.6. Kenttäratsastus CCI2*-S Strömsholm, SWE / LINKKI
Martina Nyman – Eloge
25.-28.6. Esteratsastus CSI2* Heras, ESP / LINKKI
Sonja Hungerbühler – Stakkaldato PS
24.-28.6. Esteratsastus CSI1* Fontainebleau, FRA / LINKKI
Rebecca Lindeblad – Con Dio / U-Special van HD YH1*
25.-29.6. Esteratsastus CSI1* Harthill, Bolesworth, GBR / LINKKI
Katie Clarke – Angelina de Cartier, Money Talks
Kansalliset kisat
27.-28.6. Esteratsastus, OR 80-vuotisjuhlakilpailu, Äimärautio, Oulu
BOWA Junioricup 2026, Racing Noviisisarja 2026, Legimia Lapsiratsastajien Cup 2026, Hankkija Ponisarja 2026
27.-28.6. Kouluratsastus, Yöttömän Yön kouluratsastuskilpailut, Meri-Lapin Hevospalvelu, Tornio
Horse & Rider Junioricup 2026, Ponicup 2026
28.6. Esteratsastus, TRS 100-vuotisjuhlakilpailu, Tampereen ratsastuskeskus, Tampere
BOWA Junioricup 2026, Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Legimia Lapsiratsastajien Cup 2026
26.-28.6. Ratsastuskouluoppilaiden valtakunnalliset mestaruudet, Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä
26.6. Parakouluratsastus
26.6. Kenttäratsastus
26.-27.6. Kouluratsastus
27.-28.6. Esteratsastus