Ratsastuksen viikko 27: Hagenin MM-katsastukset ja nations cupin semifinaali
1.-5.7. Esteratsastus CSIO3*-NC EEF SF Kronenberg, NED / LINKKI
Nations cupin semifinaalijoukkue:
Niclas Aromaa – Cascalinus / Laola
Annina Nordström – Fuzhou, Lazzaro Star / Untouched RV Z
Jasmin Seppälä-Geerink – Attention Z, Chapper, Newsflash / Corona Z / Padinent
Aura Vasama – Deejay KDW Z, Ganache de Riverland / Opaline vd Caatshoeve
Juulia Jyläs – Carlyle, Milestone T, New Touch van ’t Santbosch (varalla)
2.-4.7. Kenttäratsastus CCI3*-L Maarsbergen, NED / LINKKI
Hedwig Wikström – Ibsen 27 / Lambada Royal
Emmi Tapio – Evyta 3*-S / I De Fix
2.-5.7. Kenttäratsastus CCI3*-S Luhmühlen, GER / LINKKI
Ann-Charlotte Palmgren – Insa
3.-5.7. Kenttäratsastus CCI2*-S Olustvere, EST / LINKKI
Arvi Martikainen – Pin Rock’s Brewington
Tiia Mäntykoski – Roxy
Susanne Orelma-Törmänen – ST Carlisle
1.-5.7. Esteratsastus CSI2* Bonheiden, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Balvino, Jay Jay van de Mottelhoeve, Rani van ‘t Gestelhof / Proper
Elena Hietanen – Shelby / Electra
2.-5.7. Esteratsastus CSI1* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Oona-Julia Roto – Espuma Pommex Z / Lablue E B, Parinoor vh Eegdeken, Peter Pan van de Berghoeve, AHG Whiterock de Muse of Cruis
Emma Ramponi – Looping de Zeys CSIP
Jenny Heinekamp – Chaccoulon M, Comme la Mere YH1*
Kansalliset kilpailut
2.-5.7. Kouluratsastus, EKR Kesäkilpailut, Lappeenrannan Raviradan nurmikenttä, Lappeenranta
Pohjola Grand Tour 2026, Pohjola Small Tour 2026, Pohjola Finnhorse Tour 2026, Pohjola Rising Star Tour 2026, EQPro 6v Championsarja 2026, EQPro 5v Championsarja 2026, Paccelli 4v Cup 2026, Horse & Rider Junioricup 2026, Pikkumestaruus 2026, Ponicup 2026, Legimia Dressage Future Cup 2026 LINKKI
2.-5.7. Parakouluratsastus, EKR Kesäkilpailut, Lappeenrannan Raviradan nurmikenttä, Lappeenranta
3.-5.7. Esteratsastus, Savonlinna XXXIV Operagames, Vuohimäen Ratsastuskeskus, Savonlinna
OperaGamesin 140-luokan 2000 euron ykkösestä kilpailevat:
Antell John Mante
Granberg Anna Chekkonen
Granroth Susanna Nola WV, KG Corleoni ja KG Corazon
Huhtanen Janna Hamont ja Nemo van het Reuhof
Mäkelä Sonja Celtas Quen
Riikonen Katariina Dino de Longpre
3.-5.7. Esteratsastus, Salo Horse Show, Salon Ratsastuskeskus, Sauli Niinistön Urheilupuisto, Salo
Horse & Rider Amatöörisarja 2026, Racing Noviisisarja 2026, Racing Trophy 5v ja 6v hevosille 2026, Hankkija Ponisarja 2026
Salon 140 cm -pääluokassa hyppäävät
Bernardes José Pedro Maliburetto
Heikkinen Petra La Balouetta van de Eijkhof
Kakriainen Niina AH Revolution
Linna Antti Don Jan S Z
Pajuharju Nelli Cascada
Roslin Anni Day Dream vh Waterschoot Z, Du Marais Shamrock Z
Selin Sanna-Kaisa Celebration KS, Samorado ja Tahiti Z
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