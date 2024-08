Vekardo on ollut tällä kaudella lähes voittamaton. Ainoastaan viime viikonloppuna se jäi niukasti kakkoseksi avoimessa helppo A-luokassa, jonka voitti Ruut Mantela Mandelalla. Vekardo osallistui samassa kilpailussa kuitenkin voittoisaan Ypäjän ratsastajien joukkueSM-joukkueeseen. Kuva: Leena Alerini

Ratsastuksen viikko 35: Täyteen ahdetussa viikonlopussa jokaiselle jotakin

Tulevana viikonloppuna on vaikea pysyä perässä, niin paljon kotimaassa tapahtuu. Suomenratsujen Kuninkaalliset -suurtapahtuma on Ypäjällä ja Pohjola estefinaalit Hyvinkäällä. Yleensä sunnuntaisin ratsastettavia finaaleja on siirretty lauantaille Kyra Kyrklundin klinikan takia Ruskeasuolla.