Pararatsukko Jonna Aaltonen ja Laxton For U ovat Euroopan mestaruuksissa.
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 36: EM-kisahengessä jatketaan

Kansallisesti on edessä hiljainen viikonloppu, mutta maailmalla tapahtuu.
Julkaistu

3.-7.9. Parakouluratsastuksen Euroopan mestaruuskilpailut, Ermelo, Alankomaat / LINKKI  

Lähes 60 ratsastajaa 20 maasta.

Suomesta paikan päälle on lähetetty 2 ratsastajaa, kapteeni ja valmentaja.


Ryhmä IV Laura Kangasniemi ja Goldprins
Ryhmä V Jonna Aaltonen ja Laxton For U
Joukkueen kapteeni Tanja Takkula
Joukkueen valmentaja Janne Bergh

4.-7.9. Valjakkoajo CAI4*-H1 Lähden, GER / LINKKI
Talvikki Järvinen – Kassander

Lauantaina dramaattinen maratonpäivä valjakkoPM:issä - Talvikki Järvinen teki ilmalennon ja ruotsalaiskilpailija vietiin ambulanssilla sairaalaan
Kassander yllätti Talvikki Järvisen Pärnussa ja otti voiton – "Hollantilaiset vaunuhevoset tarvitsevat aikaa kypsyäkseen"

4.-7.9. Kenttäratsastus 4*-S Strzegom, POL / LINKKI
Axel Lindberg – Quelle Bonne / Cascada 2*-S
Hedwig Wikström – Ibsen
Sanna Siltakorpi – Chocco Chino 3*-S / Buba d’Mues YH2*-S

Axel Lindbergille Teittilän ensimmäinen kaksi tähteä – kotiin Sipooseen hän ajaa Sir Greg autossaan

4.-7.9. Esteratsastus CSIO4* Avences, SUI / LINKKI
Hugo Kogelnig – BG Conquito
Aura Vasama – Comme with me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z

Kolmen tähden 145-luokan ja 7050 euron palkintosumman voitto – "Tämä kausi on mennyt hyvin", toteaa Hugo Kogelnig

3.-7.9. Esteratsastus CSI2* Ising am Chiemsee / LINKKI
Jenny Heinekamp – Veyron’s Centa PS / Silinde AEG YH1* 

3.-7.9. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Anni Hjerpe – D.Chacco’ Dominator Z, Lipstick HX
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Cornets Iberio, Qadance AEG
Eevi-Pirre Rautiainen – Joker Gris Z

Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi  Ajankohtaisiin.    


Kansalliset kilpailut    

6.-7.9. Kouluratsastus Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Hingunniemi

Pyhässä Yrjössä on lauantaina 6 lähtijää.

Coco Roine on London Eyellä starttilistalla Hingunniemen pyhässä Yrjössä.
6.-7.9. Kenttäratsastus Hessun elämäntyö -kenttäratsastuskilpailut, Niinisalon Ratsastajat, Niinisalon Ratsastuskeskus
BOWA Small Tour

Niinisalossa hypätään Bowa-finaali metrin luokkana 9 ratsukon voimin. Maastokoe hypätään sunnuntaina.

Kentän PM-kisat Ruotsin Össjössä 12.-14.9.

Kilpailuun nimetyt ratsukot: 

Seniorit

  • Axel Lindberg – Bonapartis

  • Elmo Laiho - Bali

  • Emmi Tapio – Evyta

  • Lumi Joutsen – Louie Bracciole

Nuoret

  • Anselmi Laiho – Conradh

  • Inkeri Laiho – Ewan Stone

  • Juuli Norha – Kamelotas

  • Mikko Moisala – Chadwell

Juuli Norha ja Kamelotas.
