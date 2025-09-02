Ratsastuksen viikko 36: EM-kisahengessä jatketaan
3.-7.9. Parakouluratsastuksen Euroopan mestaruuskilpailut, Ermelo, Alankomaat / LINKKI
Lähes 60 ratsastajaa 20 maasta.
Suomesta paikan päälle on lähetetty 2 ratsastajaa, kapteeni ja valmentaja.
Ryhmä IV Laura Kangasniemi ja Goldprins
Ryhmä V Jonna Aaltonen ja Laxton For U
Joukkueen kapteeni Tanja Takkula
Joukkueen valmentaja Janne Bergh
4.-7.9. Valjakkoajo CAI4*-H1 Lähden, GER / LINKKI
Talvikki Järvinen – Kassander
4.-7.9. Kenttäratsastus 4*-S Strzegom, POL / LINKKI
Axel Lindberg – Quelle Bonne / Cascada 2*-S
Hedwig Wikström – Ibsen
Sanna Siltakorpi – Chocco Chino 3*-S / Buba d’Mues YH2*-S
4.-7.9. Esteratsastus CSIO4* Avences, SUI / LINKKI
Hugo Kogelnig – BG Conquito
Aura Vasama – Comme with me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z
3.-7.9. Esteratsastus CSI2* Ising am Chiemsee / LINKKI
Jenny Heinekamp – Veyron’s Centa PS / Silinde AEG YH1*
3.-7.9. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Anni Hjerpe – D.Chacco’ Dominator Z, Lipstick HX
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Cornets Iberio, Qadance AEG
Eevi-Pirre Rautiainen – Joker Gris Z
Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi Ajankohtaisiin.
Kansalliset kilpailut
6.-7.9. Kouluratsastus Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Hingunniemi
Pyhässä Yrjössä on lauantaina 6 lähtijää.
6.-7.9. Kenttäratsastus Hessun elämäntyö -kenttäratsastuskilpailut, Niinisalon Ratsastajat, Niinisalon Ratsastuskeskus
BOWA Small Tour
Niinisalossa hypätään Bowa-finaali metrin luokkana 9 ratsukon voimin. Maastokoe hypätään sunnuntaina.
Kentän PM-kisat Ruotsin Össjössä 12.-14.9.
Kilpailuun nimetyt ratsukot:
Seniorit
Axel Lindberg – Bonapartis
Elmo Laiho - Bali
Emmi Tapio – Evyta
Lumi Joutsen – Louie Bracciole
Nuoret
Anselmi Laiho – Conradh
Inkeri Laiho – Ewan Stone
Juuli Norha – Kamelotas
Mikko Moisala – Chadwell