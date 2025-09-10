Axel Lindberg ja Bonapartis ovat PM-joukkueessa.
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 37: Kentän PM-kisat Ruotsissa

Tällä viikolla on peräti neljät kenttäkisat ja kaikkiin niihin riittää suomalaisia ratsukoita.
Julkaistu

12.-14.9.  Kenttäratsastuksen Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailut, CCI3*-S / Össjö, SWE / LINKKI


Seniorit 3*-S
Lumi Joutsen – Louie Bracciole
Elmo Laiho – Bali
Axel Lindberg – Bonapartis
Emmi Tapio – Evyta


Nuoret/juniorit 2*-S
Anselmi Laiho – Conradh
Inkeri Laiho – Ewan Stone
Mikko Moisala – Chadwell


Joukkueenjohtaja: Mette Samuli
Valmentaja: Sanna Siltakorpi

10.-13.9. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Beata Breukers – My Pleasure / Millenium Star 1*
Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy
Fanny Pekkinen – Olivetti 1*

10.-14.9. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
John Antell – Mante, L’Intouchable
Aida Hämäläinen – Hurby / KMs Ballygriffin Max YH1*
Petra Heikkinen – Lordin 3, Maluta, Oechie-K / Jagger d’Helula 1* / Unicorn YH1*
Anna-Julia Kontio – Jay Jay van de Mottelhoeve

10.-14.9. Kenttäratsastus CCI2*-S Charlbury, GBR / LINKKI  
Tuisku Lamberg – Dior P

12.-14.9. Kenttäratsastus CCI2*-S Langenhagen, GER / LINKKI
Nea Rissanen – Sceilig Candy Storm
Lotte Palmgren – Amicello / Insa 1*-intro

10.-14.9. Esteratsastus CSI2* Ising am Chiemsee, GER / LINKKI
Jenny Heinekamp – Silinde AEG, Veyron’s Centa PS

Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi  Ajankohtaisiin.    


Kansalliset kilpailut  

13.-14.9. Esteratsastus, Syyskilpailu Ypäjällä, Ypäjän Hevosopisto, Black Horse Areena

13.9. Lännenratsastus, Savo Western Show, Spring Ranch, Alapitkä

13.-14.9. Kenttäratsastuskilpailut, alueiden väliset joukkuemestaruudet, Porin Ravirata
Medium Tour 2025

Axel Lindberg ja Bonapartis ovat PM-joukkueessa.
14.9. Kouluratsastus, HyvUra syyskilpailut, Hyvinkää

