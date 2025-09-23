Paletin Liekille on tarjolla SM-kisa ponivaljakoissa.
Paletin Liekille on tarjolla SM-kisa ponivaljakoissa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 39: Valjakon SM-kisat järjestetään vihdoin – Ypäjällä

Ei vielä suurempia hiljentymisen merkkejä kisakalenterissa.
Julkaistu

Suomalaisia on kansainvälisissä kilpailuissa este- ja kouluratsastuksessa.

25.-28.9. Kouluratsastus CDI3* Ornago, ITA / LINKKI
Matilda Schmechel / Zagal Azores

23.-28.9. Esteratsastus CSI2* La Boissière Ecole, FRA / LINKKI
Maiju Mallat / E Beliss / Verona Z, Ascaino 1*

24.-28.9. Esteratsastus Lanaken, BEL / LINKKI
CH-M-YH
Jasmin Seppälä-Geerink
5-vuotiaat Padinent, Pompidou-V
6-vuotiaat Off Course

CSI-Sires 2*
Anna-Julia Kontio / Cornets Iberio

27.-28.9. CCI2*-S Mechtersen, GER / LINKKI
Ann-Charlotte Palmgren / Insa

25.-28.9. Esteratsastus CSIU25-A Wien-Schönbrunn, AUT / LINKKI
Hugo Kogelnig / Vermont 2, Conquisto

Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi  Ajankohtaisiin.    


Kansalliset kilpailut   

26.-28.9. Valjakkoajon Suomen mestaruuskilpailu, Ypäjän syyskisa, Ypäjän Ratsastajat
SM-luokissa on mukana hevosyksikköjä ja ponien yksiköitä ja pareja. Kilpailut käynnistyvät perjantaina 26.9. koulukokeella.

Hevosissa mukana muun muassa Talvikki Järvinen ja Danser T.

Lisäksi kilpaillaan suomenhevosten mestaruudesta.

Vilma Leppäkangas osallistuu Kultsin Kunkulla suomenhevosten luokkaan ja Paletin Liekillä poneihin.

Lisätietoa: LINKKI  

26.-28.9. Esteratsastus Hevosopisto Indoor Opening, Opistohalli, Ypäjä

27.-28.9. Kyvyt esiin -finaali, Koulutuskeskus Salpaus, Hollola

Lauantaina 27.9.2025 pidetään estehevosten finaali ja sunnuntaina 28.9.2025 askellajihevosten finaali.

Tuomareina estehevosilla ovat Marja Tetri-Rantanen, Minna Leppälä-Pirtilä ja Markus Backlund, askellajihevosia tuomaroivat Frenk Jespers, Anne-Mari Miss ja Marko Björs.

Kyvyt esiin -finaalin osallistujat:

Lauantai 27.9.

2-vuotiaat estehevoset

Klo10:00

1. Levicina tamma (Levisonn - Sunset ll 2532 - Counter) FWB

omistaja-kasvattaja Petra Virolainen

2. Luxia Borealis tamma (Crunchtastic - Porteur de Lumiére 3081 - Dinken) FWB

omistaja: Riikka Harjula kasvattaja: Mintti Hassinen

3. Coru Ecanne Arvidson ruuna (Concreto - I.Termie R 3 3340 - Den Ham BlueR FWB

omistaja-kasvattaja: Arvi & Matti Martikainen

4. Amaya C tamma (Don Real - C-Kina 3342 - Indoctro) FWB

omistaja-kasvattaja: Johanna Rouvinen

Klo 11:00

5. Tinca tamma (Still-Hof Macabeu 191 (Clarimore) - Delight M - Zinder HBC) KWPN

omistaja-kasvattaja: Ortopet Oy

6. Successful Dear ori (Concreto - Cannot Now 2969 - Fiance Noir) FWB

omistaja: Tanja Kortelainen & Emilia Toivanen, kasvattaja: Pipsa Sormula

7. Dacapo Conte ruuna (Concreto - Dari Vom Beekenhof - Dacaprio) FWB

omistaja-kasvattaja: Johanna Hovi

8. Belle Cerise tamma (Chacco Boy - Irma KW 3185 - Pessoa VDL) FWB

omistaja: Lilja Merimaa kasvattaja: Antti Nikunen

12:00

9. Lumière dans Ténèbres ori (Comme la Lumiére - Zamirah - Zinntaler) BRD FWB

omistaja-kasvattaja: Lydia Suolahti

10. Courage To Change ori (Cornetino - Betina Beakley 3334 - Quite Easy) FWB

omistaja: Ronja Tynnyrinen kasvattaja: Anu Aho

11. Gold Meadow's Miss Rosé tamma (Diarado - Gold Meadow's Champagne 3139 - Singapore) FWB

omistaja-kasvattaja: Irina Kokko

12. La Reine de la Nuit tamma (Comme la Lumière - Turandot K 3331 - Balou du Roulet) FWB

omistaja-kasvattaja: Anne-Mari Miettinen

3-vuotiaat

Klo 14:00

13. Qualita R ori (Finishing Touch Wareslage - Borca - Cassiano) FWB

omistaja: Eveliina ja Katariina Riikonen kasvattaja: Ratsastuskeskus Lupis / Rapis Oy

14. Con Tachibana tamma (Conthargos - Tilly's Top Score - Tangelo van de Zuuthoeve) FWB

omistaja-kasvattaja: Hanna Heiskanen

15. Oh Dear FG ruuna (Celantus - Glamour KS - Gigolo van Paemel) FWB

omistaja-kasvattaja: Flekander Oy

16. Shalirado GEM tamma (Eldorado van de Zeshoek - Shalimar - Sir Shutterfly) FWB

omistaja: Nette Johansson kasvattaja: Eeva & Nette Johansson & Laura Norja

Klo 15:00

17. Checkariel tamma (Checkter - Ist Princess Arwen 2965 - Lados) BRD FWB

omistaja: Juho & Laura Uutela

18. Ouzo Z ori (Clintissimo - Utaire - Voltaire) FWB

omistaja: Hannele Tallgren kasvattaja: Team Kettunen Oy

19. Passionessi tamma (Baloutelli - Papaija 2889 - Roi du Ballet) FWB

omistaja: Sari & Hanna Raiskio kasvattaja: Meri Auterinen-Hagren & Tytti Auterinen

20. Berrygrove's William ruuna (Comme Prevu - Wonderfull Honey - Cagliostro) FWB

omistaja: Henna Karlund kasvattaja: Anniina Lehtonen

Sunnuntai 28.9.

2-vuotiaat askellajihevoset

Klo 10

1. Goldriver Foreverlasting tamma (Skovdals Strom - For Flirt - For Romance) FWB, omistaja ja kasvattaja Paula Viita

2. Martyr tamma (Comme la Lumière - ST Cicely - Concreto) FWB omistaja Anne-Leena Pellikka ja Anne Nuutinen, kasvattaja Anne-Leena Pellikka

3. Not So Simple FG tamma (Fifty-Fifty - Waste Of Money - Verdi) FWB Kasvattaja-omistaja Flekander Oy

4. Acorn of Oakland ori (Danciero - Allegra - Everdale) FWB omistaja Mari Similä, kasvattaja Harri Jutila

Klo 11:00

5. Overquil A ruuna (Opoque - Rudoria II 3278 - Duino) OLD omistaja Alexandra Ahlqvist, kasvattaja Niko ja Alexandra Ahlqvist

6. Kia's Sweet Wildlily tamma (Don Laurie - Wonderful Honey 2952 - Cagliostro) FWB omistaja-kasvattaja Kia Sarkkinen

7. Viva Lux S ruuna (Viva Vitalis - Lemon 3202 - Londontim) FWB omistaja: Passion for Dressage Oy kasvattaja: Mia Salonen

8. Gayana A tamma (Gangster He'las - Kom First Romance 3277 - Fürst Romancier) FWB omistaja-kasvattaja: Niko & Alexandra Ahlqvist

Klo 12:00

9. Escapism A ori (Escanto PS - Feine Diva - Fidertanz) OLD omistaja: Passion for Dressage Oy kasvattaja: Alexandra Ahlqvist

10. Balenciaga A ori (Be Sure - Gracious Fairy Carrus 3434 - Fiorano) OLD omistaja-kasvattaja: Alexandra Ahlqvist

3-vuotiaat

Klo 13:30

11. Juso's Luxus Dame tamma (Springhill Rhion - Juso's Oleander - Don Larino) SRP omistaja: Sofia ja Selma Kinnunen kasvattaja: Eeva Markkanen

12. Dear Devil K ruuna (Diamond First - Landa - Londontime) FWB omistaja-kasvattaja: Päivi Kokko

13. Spectacle W ruuna (Totilas - Zarina - Krack C) KWPN omistaja: Heidi Taipale kasvattaja: W. Wijnen

14. Evaldi LVST ruuna (Van Vivaldi - Niquila - First Wish) SWB omistaja: Tiina Tähkälä - Anna Dabäck kasvattaja: Anna Dabäck

14:30

15. Sir Galaxy ruuna (Galaxy - Za Fetti 2892- Zac) FWB

omistaja: Kirsi Kanervo kasvattaja: Grista Rouhiainen

16. Agorian Majestic Kaspian ruuna (Suarez - La Luna - Rubinero) FWB omistaja-kasvattaja: Remenes Oy

17. Dance d'Amour tamma (Revolution - Paron Victoria's Secret - Vitalis) FWB

omistaja : Jonna Takkinen kasvattaja: Maija Kaikkonen & Minna Kesti & Laura Konttinen

18. Binvidada tamma (Bowmore - Bella Gold - Best of Gold) FWB

omistaja: Suvi Partanen kasvattaja: Nikola Fösel

Klo 15:30

19. Oh Boy FG 253 ori (Revolution - Suzanne CG 3302 - Sezuan) FWB kasvattaja-omistaja Flekander Oy

20. Södergårds Seven ruuna (Lord Europe - Floreciente 3495 - Florimon) FWB

omistaja: Siiri Kyrö kasvattaja: Suvi Söderlund

21 SP DiMagic ruuna (Dimaggio Black - Stella Maris 3084 - Scolari) FWB

omistaja Passion for Dressage Oy, kasvattaja: Aki & Eerika Pekkarinen

22. Vecarus YM Aruuna (Vitalis - Cherrygardens's Fir For Fun - Foundation) FWB

Omistaja-kasvattaja: Yade Akbulat

Klo 16:45

23. Glamour Cat tamma (Glamourdale - Kyrö Catleya 2860 - Pin Rock's Black Velvet) FWB

omistaja-kasvattaja: Sari Aimia & Siiri Kyrö

24. Vertigo A ruuna (Valverde - Kom First Romance 3277 - Fürst Romancier) FWB

omistaja: Passion for Dressage Oy kasvattaja: Niko & Alexandra Ahlqvist

25. SP Eve's Butterfly tamma (Elantic - Wyomi 3070 - Wolkenstein ll) FWB

omistaja-kasvattaja: Aki & Erika Pekkarinen

26. Katallin Dusty Rose tamma (Dynamic Dream - Katallin Fiinadonna - Foundation) FWB

omistaja-kasvattaja: Katariina Kaisko-Helander

Klo 17:45

27. Fideline A tamma (Fürst Zonik PS - Gracious Fairy Carrus 3434 - Fiorano) FWB

omistaja Passion for Dressage Oy kasvattaja: Niko & Alexandra Ahlqvist

28. Vive le Ballet tamma (Vitalis - Sweet Samba - Sandro Sil) FWB

omistaja-kasvattaja: Mikko Nils Herbert Janhonen

Oh Boy FG kävi tässä välissä myös oripäivillä.
Oh Boy FG kävi tässä välissä myös oripäivillä. Kuva: Anu Leppänen
Paletin Liekille on tarjolla SM-kisa ponivaljakoissa.
Vermon valjakkoSM-kisat peruttu: "Pohja ei ole turvallinen"
Paletin Liekille on tarjolla SM-kisa ponivaljakoissa.
Hevoset Espoossa -tapahtumaa ei järjestetä ollenkaan

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi