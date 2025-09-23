Ratsastuksen viikko 39: Valjakon SM-kisat järjestetään vihdoin – Ypäjällä
Suomalaisia on kansainvälisissä kilpailuissa este- ja kouluratsastuksessa.
25.-28.9. Kouluratsastus CDI3* Ornago, ITA / LINKKI
Matilda Schmechel / Zagal Azores
23.-28.9. Esteratsastus CSI2* La Boissière Ecole, FRA / LINKKI
Maiju Mallat / E Beliss / Verona Z, Ascaino 1*
24.-28.9. Esteratsastus Lanaken, BEL / LINKKI
CH-M-YH
Jasmin Seppälä-Geerink
5-vuotiaat Padinent, Pompidou-V
6-vuotiaat Off Course
CSI-Sires 2*
Anna-Julia Kontio / Cornets Iberio
27.-28.9. CCI2*-S Mechtersen, GER / LINKKI
Ann-Charlotte Palmgren / Insa
25.-28.9. Esteratsastus CSIU25-A Wien-Schönbrunn, AUT / LINKKI
Hugo Kogelnig / Vermont 2, Conquisto
Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi Ajankohtaisiin.
Kansalliset kilpailut
26.-28.9. Valjakkoajon Suomen mestaruuskilpailu, Ypäjän syyskisa, Ypäjän Ratsastajat
SM-luokissa on mukana hevosyksikköjä ja ponien yksiköitä ja pareja. Kilpailut käynnistyvät perjantaina 26.9. koulukokeella.
Hevosissa mukana muun muassa Talvikki Järvinen ja Danser T.
Lisäksi kilpaillaan suomenhevosten mestaruudesta.
Vilma Leppäkangas osallistuu Kultsin Kunkulla suomenhevosten luokkaan ja Paletin Liekillä poneihin.
Lisätietoa: LINKKI
26.-28.9. Esteratsastus Hevosopisto Indoor Opening, Opistohalli, Ypäjä
27.-28.9. Kyvyt esiin -finaali, Koulutuskeskus Salpaus, Hollola
Lauantaina 27.9.2025 pidetään estehevosten finaali ja sunnuntaina 28.9.2025 askellajihevosten finaali.
Tuomareina estehevosilla ovat Marja Tetri-Rantanen, Minna Leppälä-Pirtilä ja Markus Backlund, askellajihevosia tuomaroivat Frenk Jespers, Anne-Mari Miss ja Marko Björs.
Kyvyt esiin -finaalin osallistujat:
Lauantai 27.9.
2-vuotiaat estehevoset
Klo10:00
1. Levicina tamma (Levisonn - Sunset ll 2532 - Counter) FWB
omistaja-kasvattaja Petra Virolainen
2. Luxia Borealis tamma (Crunchtastic - Porteur de Lumiére 3081 - Dinken) FWB
omistaja: Riikka Harjula kasvattaja: Mintti Hassinen
3. Coru Ecanne Arvidson ruuna (Concreto - I.Termie R 3 3340 - Den Ham BlueR FWB
omistaja-kasvattaja: Arvi & Matti Martikainen
4. Amaya C tamma (Don Real - C-Kina 3342 - Indoctro) FWB
omistaja-kasvattaja: Johanna Rouvinen
Klo 11:00
5. Tinca tamma (Still-Hof Macabeu 191 (Clarimore) - Delight M - Zinder HBC) KWPN
omistaja-kasvattaja: Ortopet Oy
6. Successful Dear ori (Concreto - Cannot Now 2969 - Fiance Noir) FWB
omistaja: Tanja Kortelainen & Emilia Toivanen, kasvattaja: Pipsa Sormula
7. Dacapo Conte ruuna (Concreto - Dari Vom Beekenhof - Dacaprio) FWB
omistaja-kasvattaja: Johanna Hovi
8. Belle Cerise tamma (Chacco Boy - Irma KW 3185 - Pessoa VDL) FWB
omistaja: Lilja Merimaa kasvattaja: Antti Nikunen
12:00
9. Lumière dans Ténèbres ori (Comme la Lumiére - Zamirah - Zinntaler) BRD FWB
omistaja-kasvattaja: Lydia Suolahti
10. Courage To Change ori (Cornetino - Betina Beakley 3334 - Quite Easy) FWB
omistaja: Ronja Tynnyrinen kasvattaja: Anu Aho
11. Gold Meadow's Miss Rosé tamma (Diarado - Gold Meadow's Champagne 3139 - Singapore) FWB
omistaja-kasvattaja: Irina Kokko
12. La Reine de la Nuit tamma (Comme la Lumière - Turandot K 3331 - Balou du Roulet) FWB
omistaja-kasvattaja: Anne-Mari Miettinen
3-vuotiaat
Klo 14:00
13. Qualita R ori (Finishing Touch Wareslage - Borca - Cassiano) FWB
omistaja: Eveliina ja Katariina Riikonen kasvattaja: Ratsastuskeskus Lupis / Rapis Oy
14. Con Tachibana tamma (Conthargos - Tilly's Top Score - Tangelo van de Zuuthoeve) FWB
omistaja-kasvattaja: Hanna Heiskanen
15. Oh Dear FG ruuna (Celantus - Glamour KS - Gigolo van Paemel) FWB
omistaja-kasvattaja: Flekander Oy
16. Shalirado GEM tamma (Eldorado van de Zeshoek - Shalimar - Sir Shutterfly) FWB
omistaja: Nette Johansson kasvattaja: Eeva & Nette Johansson & Laura Norja
Klo 15:00
17. Checkariel tamma (Checkter - Ist Princess Arwen 2965 - Lados) BRD FWB
omistaja: Juho & Laura Uutela
18. Ouzo Z ori (Clintissimo - Utaire - Voltaire) FWB
omistaja: Hannele Tallgren kasvattaja: Team Kettunen Oy
19. Passionessi tamma (Baloutelli - Papaija 2889 - Roi du Ballet) FWB
omistaja: Sari & Hanna Raiskio kasvattaja: Meri Auterinen-Hagren & Tytti Auterinen
20. Berrygrove's William ruuna (Comme Prevu - Wonderfull Honey - Cagliostro) FWB
omistaja: Henna Karlund kasvattaja: Anniina Lehtonen
Sunnuntai 28.9.
2-vuotiaat askellajihevoset
Klo 10
1. Goldriver Foreverlasting tamma (Skovdals Strom - For Flirt - For Romance) FWB, omistaja ja kasvattaja Paula Viita
2. Martyr tamma (Comme la Lumière - ST Cicely - Concreto) FWB omistaja Anne-Leena Pellikka ja Anne Nuutinen, kasvattaja Anne-Leena Pellikka
3. Not So Simple FG tamma (Fifty-Fifty - Waste Of Money - Verdi) FWB Kasvattaja-omistaja Flekander Oy
4. Acorn of Oakland ori (Danciero - Allegra - Everdale) FWB omistaja Mari Similä, kasvattaja Harri Jutila
Klo 11:00
5. Overquil A ruuna (Opoque - Rudoria II 3278 - Duino) OLD omistaja Alexandra Ahlqvist, kasvattaja Niko ja Alexandra Ahlqvist
6. Kia's Sweet Wildlily tamma (Don Laurie - Wonderful Honey 2952 - Cagliostro) FWB omistaja-kasvattaja Kia Sarkkinen
7. Viva Lux S ruuna (Viva Vitalis - Lemon 3202 - Londontim) FWB omistaja: Passion for Dressage Oy kasvattaja: Mia Salonen
8. Gayana A tamma (Gangster He'las - Kom First Romance 3277 - Fürst Romancier) FWB omistaja-kasvattaja: Niko & Alexandra Ahlqvist
Klo 12:00
9. Escapism A ori (Escanto PS - Feine Diva - Fidertanz) OLD omistaja: Passion for Dressage Oy kasvattaja: Alexandra Ahlqvist
10. Balenciaga A ori (Be Sure - Gracious Fairy Carrus 3434 - Fiorano) OLD omistaja-kasvattaja: Alexandra Ahlqvist
3-vuotiaat
Klo 13:30
11. Juso's Luxus Dame tamma (Springhill Rhion - Juso's Oleander - Don Larino) SRP omistaja: Sofia ja Selma Kinnunen kasvattaja: Eeva Markkanen
12. Dear Devil K ruuna (Diamond First - Landa - Londontime) FWB omistaja-kasvattaja: Päivi Kokko
13. Spectacle W ruuna (Totilas - Zarina - Krack C) KWPN omistaja: Heidi Taipale kasvattaja: W. Wijnen
14. Evaldi LVST ruuna (Van Vivaldi - Niquila - First Wish) SWB omistaja: Tiina Tähkälä - Anna Dabäck kasvattaja: Anna Dabäck
14:30
15. Sir Galaxy ruuna (Galaxy - Za Fetti 2892- Zac) FWB
omistaja: Kirsi Kanervo kasvattaja: Grista Rouhiainen
16. Agorian Majestic Kaspian ruuna (Suarez - La Luna - Rubinero) FWB omistaja-kasvattaja: Remenes Oy
17. Dance d'Amour tamma (Revolution - Paron Victoria's Secret - Vitalis) FWB
omistaja : Jonna Takkinen kasvattaja: Maija Kaikkonen & Minna Kesti & Laura Konttinen
18. Binvidada tamma (Bowmore - Bella Gold - Best of Gold) FWB
omistaja: Suvi Partanen kasvattaja: Nikola Fösel
Klo 15:30
19. Oh Boy FG 253 ori (Revolution - Suzanne CG 3302 - Sezuan) FWB kasvattaja-omistaja Flekander Oy
20. Södergårds Seven ruuna (Lord Europe - Floreciente 3495 - Florimon) FWB
omistaja: Siiri Kyrö kasvattaja: Suvi Söderlund
21 SP DiMagic ruuna (Dimaggio Black - Stella Maris 3084 - Scolari) FWB
omistaja Passion for Dressage Oy, kasvattaja: Aki & Eerika Pekkarinen
22. Vecarus YM Aruuna (Vitalis - Cherrygardens's Fir For Fun - Foundation) FWB
Omistaja-kasvattaja: Yade Akbulat
Klo 16:45
23. Glamour Cat tamma (Glamourdale - Kyrö Catleya 2860 - Pin Rock's Black Velvet) FWB
omistaja-kasvattaja: Sari Aimia & Siiri Kyrö
24. Vertigo A ruuna (Valverde - Kom First Romance 3277 - Fürst Romancier) FWB
omistaja: Passion for Dressage Oy kasvattaja: Niko & Alexandra Ahlqvist
25. SP Eve's Butterfly tamma (Elantic - Wyomi 3070 - Wolkenstein ll) FWB
omistaja-kasvattaja: Aki & Erika Pekkarinen
26. Katallin Dusty Rose tamma (Dynamic Dream - Katallin Fiinadonna - Foundation) FWB
omistaja-kasvattaja: Katariina Kaisko-Helander
Klo 17:45
27. Fideline A tamma (Fürst Zonik PS - Gracious Fairy Carrus 3434 - Fiorano) FWB
omistaja Passion for Dressage Oy kasvattaja: Niko & Alexandra Ahlqvist
28. Vive le Ballet tamma (Vitalis - Sweet Samba - Sandro Sil) FWB
omistaja-kasvattaja: Mikko Nils Herbert Janhonen