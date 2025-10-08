Annina Nordström kilpailee viikonloppuna Oliva Novassa. Tässä EM-kilpailuissa Fuzhoun kanssa.
Annina Nordström kilpailee viikonloppuna Oliva Novassa. Tässä EM-kilpailuissa Fuzhoun kanssa. Kuva: Peter Nixon
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 41: Esteratsastajia suuntaa jo Espanjan aurinkoon

Kauniaisten ratsastajat järjestävät viikonlopun ainoat kansalliset kilpailut.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

7.-12.10. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
Annina Nordström - Caro Silver, Esquire Z / Diamant's Dolly, Untouched Rv Z YH1*
Hanna Nordström - Djamall, Johnny Boy 8 / Iprimero 1*
Erika Hanhisuanto - Make My Day van't Kathof 1*

9.-12.10. Esteratsastus CSI3* Gorla Minore, ITA / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink - Attention Z, Kerel van het Sterrebos / O'Neill 1* / Onora Capri-S, Norman, Stallone's Twinkeling, Ugano van Spieveld, Ugano van Spieveld YH1

Jasmin Seppälä-Geerink neljäs Gorla Minoren GP:ssa – Kerel van het Sterrebos on nyt "tosi fit"

8.-12.10. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio - Cayadina, Cornets Iberio, Rani Van 'T Gestelhof
Veera Salminen - Kandinsky, Pure Joy 3  

10.-12.10. Kenttäratsastus CCI2*-S Kristianstad, SWE / LINKKI
Kirsi Oksanen - Conbaso, Thunder Of Love

Kansalliset kilpailut     

11.-12.10. Esteratsastus, Kauniaisten Ratsastajat, Peikin Ratsastuskoulu, Espoo

Lähde: SRL

Essi Horttanainen voitti Stable Novassa – kisoja valikoidaan ratsastuksenopettajan budjetin mukaan

