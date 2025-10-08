Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 41: Esteratsastajia suuntaa jo Espanjan aurinkoon
Kauniaisten ratsastajat järjestävät viikonlopun ainoat kansalliset kilpailut.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
7.-12.10. Esteratsastus CSI3* Oliva, ESP / LINKKI
Annina Nordström - Caro Silver, Esquire Z / Diamant's Dolly, Untouched Rv Z YH1*
Hanna Nordström - Djamall, Johnny Boy 8 / Iprimero 1*
Erika Hanhisuanto - Make My Day van't Kathof 1*
9.-12.10. Esteratsastus CSI3* Gorla Minore, ITA / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink - Attention Z, Kerel van het Sterrebos / O'Neill 1* / Onora Capri-S, Norman, Stallone's Twinkeling, Ugano van Spieveld, Ugano van Spieveld YH1
Kansalliset kilpailut
11.-12.10. Esteratsastus, Kauniaisten Ratsastajat, Peikin Ratsastuskoulu, Espoo
Lähde: SRL