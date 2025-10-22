Anna Kärkkäinen ja Minion Verde ovat senioreiden Winter Cupin lähtölistalla.
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 43: Kouluratsastuksen Winter cup alkaa Ypäjällä

Esteratsastajat kilpailevat Espanjassa ja Keski-Euroopassa, kenttäratsastajat Hollannissa.
Julkaistu
Sanna Siltakorpi ja urheiluun kasvanut Buba D'mues kuudensiksi nuorten hevosten MM-kilpailuissa

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa 2-5* tasolla

23.-26.10. Kenttäratsastus, CCI4*-S Kronenberg, NED / LINKKI
Emmi Tapio - Evyta
Hedwig Wikström - Ibsen
Sanna Siltakorpi - Choco Chino 3*-S
Elmo JankariDembolino, Rosalinda 2*-S

Aura Vasama toinen Herningin U25 GP:ssa – "En sulje pois MC-luokkia"


22.-25.10. Esteratsastus CSI3* Leeuwarden, NED / LINKKI
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z

20.-26.10. CSI3* Valencia, ESP / LINKKI
Annina Nordström - Caro Silver, Esquire Z, Djamall, Johnny Boy

22.-26.10. Esteratsasus CSI2* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Hugo KogelnigVermont 2
Mirella Lesonen-Hakola - Comme Une Dame, Rock House van´t de Muze
Ruusa PuikkonenZenon Z
Eevi-Pirre RautiainenJoker Gris Z

22.-26.10. CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Jone IlliAdorado´s Chino, Celtas Quillian, Lexxus K
Anna-Julia KontioJay Jay van de Mottelhoeve, Rani van´t Gestelhof, Vilja´s Cornet Ballet Queen
Isabel Olsson - Haya
Fanny Pekkinen - Olivetti
Oona-Julia RotoParinoor vh Eegdeken
Eveliina TalvioMy Catania, New Yorker T

Kansalliset kilpailut

24.-26.10. Kouluratsastus, Hevosopisto Dressage Challenge, Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä
Winter Cup, EQPro 7-8v Championsarja, EQPro 6v Championsarja, EQPro 5v Championsarja, alueiden väliset joukkuemestaruudet 2025

Kolmen päivän aikana Ypäjällä nähdään 360 starttia.

24.10. Parakouluratsastus, Hevosopisto Para Dressage Challenge, Ypäjä
Intermediate, aluemestaruus

Lähde: SRL

Ypäjän Pohjola Gold -osakilpailun voittaja Marina Ehrnrooth kilpailee nyt "leppoisammalla aikataululla"

