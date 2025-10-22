Ratsastuksen viikko 43: Kouluratsastuksen Winter cup alkaa Ypäjällä
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa 2-5* tasolla
23.-26.10. Kenttäratsastus, CCI4*-S Kronenberg, NED / LINKKI
Emmi Tapio - Evyta
Hedwig Wikström - Ibsen
Sanna Siltakorpi - Choco Chino 3*-S
Elmo Jankari – Dembolino, Rosalinda 2*-S
22.-25.10. Esteratsastus CSI3* Leeuwarden, NED / LINKKI
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z
20.-26.10. CSI3* Valencia, ESP / LINKKI
Annina Nordström - Caro Silver, Esquire Z, Djamall, Johnny Boy
22.-26.10. Esteratsasus CSI2* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Hugo Kogelnig – Vermont 2
Mirella Lesonen-Hakola - Comme Une Dame, Rock House van´t de Muze
Ruusa Puikkonen – Zenon Z
Eevi-Pirre Rautiainen – Joker Gris Z
22.-26.10. CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Jone Illi – Adorado´s Chino, Celtas Quillian, Lexxus K
Anna-Julia Kontio – Jay Jay van de Mottelhoeve, Rani van´t Gestelhof, Vilja´s Cornet Ballet Queen
Isabel Olsson - Haya
Fanny Pekkinen - Olivetti
Oona-Julia Roto – Parinoor vh Eegdeken
Eveliina Talvio – My Catania, New Yorker T
Kansalliset kilpailut
24.-26.10. Kouluratsastus, Hevosopisto Dressage Challenge, Ypäjän Hevosopisto, Ypäjä
Winter Cup, EQPro 7-8v Championsarja, EQPro 6v Championsarja, EQPro 5v Championsarja, alueiden väliset joukkuemestaruudet 2025
Kolmen päivän aikana Ypäjällä nähdään 360 starttia.
24.10. Parakouluratsastus, Hevosopisto Para Dressage Challenge, Ypäjä
Intermediate, aluemestaruus
Lähde: SRL