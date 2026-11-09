Ratsastuksen viikko 46: Henri Ruoste ottaa ulos Tiffanyn ja Ypäjällä kisataan esteratsastuksen halliSM:t
11.-15.11. Esteratsastus CSI5*-W Stuttgart, GER / LINKKI
Jasmin Seppälä-Geerink - Attention Z, Chapper, Newsflash
Longines FEI Jumping World Cup™
Länsi-Euroopan liiga 2026/2027
2026
7.-11.10. Oslo, NOR
27.10.-1.11. Lyon, FRA
5.-8.11. Verona, ITA
11.-15.11. Stuttgart, GER
26.-29.11. A Coruña, ESP
3.-6.12. Madrid, ESP
16.-21.12. London, ExCel, GBR
26.-30.12. Mechelen, BEL
2027
7.-10.1. Basel, St. Jakobshalle, SUI
13.-17.1. Leipzig, GER
28.-31.1. Amsterdam, NED
4.-7.2. Bordeaux, FRA
4.-7.3. Helsinki Messukeskus, FIN
24.-28.3. Longines FEI Jumping World Cup™ Final Göteborg, SWE
11.-15.11. Kouluratsastus CDI4* Stuttgart, GER / LINKKI
Henri Ruoste - Tiffanys Diamond
Ruoste ei ole ilmoittautunut CDI-W -luokkiin, vaan starttaa neljän tähden GP:n ja GP specialin.
12.-14.11. Matkaratsastus CEI3* 160 Ademuz, ESP / Yamamah-app
Viljami Häggblom - Fast And Furious Rio
Saana Nieminen - Dusty De Bozouls
11.-15.11. Kenttäratsastus CCI3*-S Le Pouget, FRA / LINKKI
Hedwig Wikström - Ibsen 27 / Corni Clark 2*-S
12.-15.11. Esteratsastus CSI2* Dubai, UAE / LINKKI
Jasmine Dear - Evita
10.-15.11. Esteratsastus CSI1* Oliva, ESP / LINKKI
Maria Aminoff - Porsche, Taloubeau Of Colors Z
12.-15.11. Esteratsastus CSI1* Gorla Minore, ITA / LINKKI
Anna Jüngst - Vanessa Des Hayettes
11.-15.11. Esteratsastus CSIU25-A Opglabbeek, BEL / LINKKI
Jone Illi - Campsite Ps, Celtas Quillian, Chadera Rouge Ps, I'm Blue
Veera Salminen - Pure Joy 3 / Kandinsky, Opal De Semilly V J
Isabel Lovina Olsson - Genereux Fortuna J
Lumi Ramponi - Nieshe Van Berkenbroeck, Unico Van't Grobbenhof Z J
Emma Ramponi - Looping De Zeys P
Nita Tolonen - Golden Diamond, Keep Going J
Kansalliset kisat
13. - 15.11. Hevosopisto Jumping November, Hevosopisto, Ypäjä
Hallimestaruus suomenhevosille, junioreille, nuorille ja senioreille sekä avoimia luokkia.
Senioreissa kuusi lähtijää, joista yksi kahdella hevosella:
José Pedro Bernardes – Kalticretto, Maliburetto
Valtteri Gundersby – Clavina Y
Petra Heikkinen – Oechie - K
Janna Huhtanen – Nemo van het Reuhof
Sophia Jurmo – Helianthus
Suomenhevosten hallimestaruuksissa mitalia tavoittelee 9 ratsukkoa:
Neea Ahlroos – Laukkaneilikka
Linnea Haukilehto – Ypäjä Rokki
Emma Kivimäki – Päällikkö
Lotta Lamberg – Mäntyniemen Einar
Ronja Lehtonen – Mori Rols
Suvi Paavola – Palon Keikari
Paula Pajunen – Rinna Lågland
Saana Salminen – Mattilan Toivo
Jussi Tapani – Tukala Huikka