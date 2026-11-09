Ratsastuksen viikko 46: Henri Ruoste ottaa ulos Tiffanyn ja Ypäjällä kisataan esteratsastuksen halliSM:t

Longines FEI Jumping World Cup™

Länsi-Euroopan liiga 2026/2027

2026

7.-11.10. Oslo, NOR

27.10.-1.11. Lyon, FRA

5.-8.11. Verona, ITA

11.-15.11. Stuttgart, GER

26.-29.11. A Coruña, ESP

3.-6.12. Madrid, ESP

16.-21.12. London, ExCel, GBR

26.-30.12. Mechelen, BEL

2027

7.-10.1. Basel, St. Jakobshalle, SUI

13.-17.1. Leipzig, GER

28.-31.1. Amsterdam, NED

4.-7.2. Bordeaux, FRA

4.-7.3. Helsinki Messukeskus, FIN

24.-28.3. Longines FEI Jumping World Cup™ Final Göteborg, SWE

11.-15.11. Kouluratsastus CDI4* Stuttgart, GER / LINKKI

Henri Ruoste - Tiffanys Diamond

Ruoste ei ole ilmoittautunut CDI-W -luokkiin, vaan starttaa neljän tähden GP:n ja GP specialin.