Ratsastuksen viikko 50: Täysi matka Portugalissa ja esteratsastusta Keski-Euroopassa

11.-15.12. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI

John Antell – Jan Diamo R.T, L’Intouchable / Mante YH1*

Anni Hjerpe -Callboy, D.Chacco’s Dominator Z, Lipstick HX

Anna-Julia Kontio – Cooper van het Heeserhof Z, Ehllo D’Argouges, Jay Jay van de Mottelhoeve

Aura Vasama – Corona Z, Eowyn de Goedereede Z /Comme with Me VA, Niboluno, Nimis YH1*

www.peelbergen.eu

11.-15.12. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI

Jone Illi – Celtas Quillian, It’s Me G / Gregory Green, Lotto 1*

Sani Illi – Backwoods Challenger, Gigant 1*

Oona-Juulia Roto – Blue Charmant, Qash VH Reukenis 1*

Nita Tolonen - Keep Going, Manouscha van’t Steenputje 1*

http://www.azelhof.be/